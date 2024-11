PTV Logistics lanza una «nueva generación» de software de planificación de rutas de camiones

KARLSRUHE, Germany, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, líder mundial en soluciones tecnológicas para logística y transporte, acaba de lanzar la nueva generación de uno de sus productos insignia de software de planificación logística, PTV Map&Guide. Este producto de vanguardia no sólo establece un nuevo estándar en cuanto a precisión en el cálculo de costes de peaje, planificación de rutas de camiones y experiencia de usuario, sino que también tiene en cuenta los requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Más de 30 años después de que PTV Logistics creara el estándar en cálculo de costes de transporte para empresas, se ha lanzado la nueva generación de PTV Map&Guide. Esta versión de PTV Map&Guide presenta una interfaz de usuario completamente nueva y simplificada que facilita su uso. Además, se ha incluido una amplia gama de actualizaciones, casos de uso y nuevas funciones para ayudar a los usuarios a mejorar la planificación de rutas, aumentar la eficiencia y proporcionar información sobre cálculos como costes de transporte, emisiones, peajes y tiempos y distancias, sin comprometer la calidad del servicio.

Los clientes se beneficiarán de:

Nueva UX y UI, gran experiencia de usuario gracias a la nueva UI y a la perfecta integración con la plataforma myPTV.

Simulación de rutas para vehículos eléctricos (VE) que permite la comparación con otros tipos de vehículos.

Mejor estimación del coste del peaje basada en información actualizada que tiene en cuenta todas las clases de emisiones, incluidos los vehículos eléctricos, GLP, GNC e híbridos.

Mejor planificación basada en la normativa medioambiental gracias a los sistemas de telepeaje (ETC) y a las etiquetas europeas que pueden asignarse a cada vehículo para cumplir la normativa regional sobre zonas de bajas emisiones (LEZ). Esto ayuda a diseñar rutas más económicas y flexibles.

Enrutamiento de alto rendimiento, con mejoras en el enrutamiento estático estándar y en el enrutamiento dinámico personalizado, que proporciona tiempos de cálculo más rápidos y resultados más precisos, incluso para rutas complejas de larga distancia.

Cobertura cartográfica mundial que permite planificar y optimizar rutas en cualquier lugar del mundo.

Planificación avanzada que tiene en cuenta los patrones de tráfico estacionales y regionales y anticipa futuras incidencias, lo que permite realizar cambios de ruta de forma proactiva.

Ayuda ala toma de decisiones mediante una comparación exhaustiva de rutas que tiene en cuenta el coste, la distancia, el tiempo, las emisiones y la normativa.

PTV Map&Guide helps companies across transport & logistics, wholesale, manufacturing and retail sectors improve route calculation, planning and sequencing of their vehicle fleet. The technology has been developed with transport managers, transport planners, customer support service and sales departments in mind.

«Kruse Spedition GmbH & Co. KG apuesta por la calidad, la fiabilidad y la confianza de sus clientes. Garantizamos una tramitación sin problemas gracias a nuestros más de 250 empleados altamente motivados y a nuestra moderna flota de vehículos. Utilizamos PTV Map&Guide para calcular con precisión nuestras ofertas. El programa nos permite calcular los costes de transporte teniendo en cuenta todos los factores relevantes, como el tiempo, la distancia y los peajes. Esto no sólo aumenta la eficacia de nuestros procesos de licitación, sino que también garantiza la transparencia de los precios.

Con PTV Map&Guide podemos proporcionar a nuestros clientes ofertas fiables y competitivas que cumplen nuestros elevados estándares de calidad.»

Jannes Kruse, Director de Recursos Humanos

Representante autorizado Kruse Spedition GmbH & Co. KG

Sostenibilidad

Esta evolución de PTV Map&Guide marca un salto significativo hacia el futuro de la sostenibilidad en el área de la planificación de rutas de camiones para apoyar el cumplimiento de ESG y el estándar europeo de kilómetros para la industria logística con un cálculo preciso de peajes, costes de transporte y emisiones. PTV Logistics seguirá desarrollando el producto y asegurándose de que evoluciona en función de las necesidades del mercado y de sus clientes. Por consiguiente, se esperan nuevas mejoras en el futuro.

«Nuestro equipo está encantado de presentar la última versión de PTV Map&Guide, que establece un nuevo estándar para la planificación de rutas de camiones para todo tipo de vehículos de carretera. Esta versión representa la culminación de una tecnología innovadora y un diseño centrado en el usuario, y seguimos comprometidos con el perfeccionamiento y la ampliación de nuestras soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del sector de la logística.»

Holger Indervoort

Director de producto y diseñador de PTV Logistics

Mientras se implanta por completo la última versión de esta tecnología, la versión actual de PTV Map&Guide Internet seguirá funcionando para permitir una transición fluida a sus usuarios. Para obtener más información sobre la próxima generación de PTV Map&Guide y explorar el futuro de la planificación de rutas de camiones, visite nuestro sitio web o regístrese para una prueba gratuita y experimente el poder de la precisión.

PTV Logistics

PTV Logistics es un proveedor líder de soluciones logísticas innovadoras, comprometido a brindar a las empresas tecnologías de vanguardia para optimizar los procesos de transporte y cadena de suministro. Centrándose en la eficiencia, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente, PTV Logistics continúa impulsando el progreso en la industria de la logística.