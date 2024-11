PTV Logistics lance la “Nouvelle Génération” de planificateur d’itinéraires camions

KARLSRUHE, Germany, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, acteur incontournable des solutions logicielles transport dans le monde, vient de lancer la nouvelle génération de l'un de ses logiciels phares en matière de planification et de calculs d’itinéraires Poids Lourds, PTV Map&Guide. Non seulement ce produit de pointe passe un cap supérieur en établissant une nouvelle norme dans le domaine du calcul précis des itinéraires et des coûts de péage associés, mais il prend également en compte les exigences environnementales, sociales et de gouvernance (RSE).

Plus de 30 ans après s’être imposé comme la norme en matière de calcul des coûts de transport routier avec PTV Map&Guide pour les entreprises, voici la nouvelle génération disponible sur le marché. Cette version est dotée d'une interface utilisateur entièrement modernisée et simplifiée pour une expérience user-friendly. En outre, toute une série de mises à jour, de cas d'utilisation et de nouvelles fonctionnalités a été mise à disposition pour accompagner les utilisateurs dans l’amélioration et l'efficacité de la planification d’itinéraires, leur permettant ainsi d’accéder à des calculs précis et fiables concernant les coûts de transport, émissions, péages, temps et distances : le tout sans compromettre leur qualité de service.

Avec PTV Map&Guide nouvelle génération, les professionnels bénéficieront des avantages suivants :

Nouveautés UX & UI Design , excellente expérience utilisateur grâce à une toute nouvelle interface.

, excellente expérience utilisateur grâce à une toute nouvelle interface. Calcul d'itinéraires pour véhicules électriques (VE) permettant une comparaison avec d'autres typologies de véhicules (via un vaste catalogue) et ainsi une transition douce vers une flotte électrique.

permettant une comparaison avec d'autres typologies de véhicules (via un vaste catalogue) et ainsi une transition douce vers une flotte électrique. Calcul affiné des coûts de péage fondé sur des informations actualisées incluant des véhicules alternatifs aux carburants classiques, tels que les véhicules roulant au GNV (GNC/GNL), les VE ou véhicules hybrides.

fondé sur des informations actualisées incluant des véhicules alternatifs aux carburants classiques, tels que les véhicules roulant au GNV (GNC/GNL), les VE ou véhicules hybrides. Planification adaptée aux réglementations environnementales grâce à la prise en compte des systèmes de télépéage et vignettes européennes d'émissions qui peuvent être attribuées à chaque typologie de véhicules pour se conformer aux réglementations régionales des ZFE (Zones à Faibles Emissions). Ceci en vue de planifier des itinéraires plus rentables et flexibles.

grâce à la prise en compte des systèmes de télépéage et vignettes européennes d'émissions qui peuvent être attribuées à chaque typologie de véhicules pour se conformer aux réglementations régionales des ZFE (Zones à Faibles Emissions). Ceci en vue de planifier des itinéraires plus rentables et flexibles. Routing hautement performant , avec des innovations notoires apportées au routing statique standard et au routing dynamique personnalisable (selon des critères tels que la durée de service, les créneaux horaires, le poids et la nature du chargement…) , offrant ainsi des temps de calcul plus rapides et des résultats plus précis, y compris pour les itinéraires complexes et de longue distance.

, avec des innovations notoires apportées au routing statique standard et au routing dynamique personnalisable (selon des critères tels que la durée de service, les créneaux horaires, le poids et la nature du chargement…) , offrant ainsi des temps de calcul plus rapides et des résultats plus précis, y compris pour les itinéraires complexes et de longue distance. Couverture cartographique mondiale permettant de planifier et d'optimiser les itinéraires partout dans le monde.

permettant de planifier et d'optimiser les itinéraires partout dans le monde. Planification optimisée qui tient compte des schémas/historiques de circulation saisonniers et régionaux et anticipe les impacts des embouteillages, afin d'ajuster les itinéraires de manière proactive.

qui tient compte des schémas/historiques de circulation saisonniers et régionaux et anticipe les impacts des embouteillages, afin d'ajuster les itinéraires de manière proactive. Aide à une prise de décision sécurisée grâce à des comparaisons exhaustives d'itinéraires englobant coût, distance, temps, émissions et réglementations régionales.

sécurisée grâce à des comparaisons exhaustives d'itinéraires englobant coût, distance, temps, émissions et réglementations régionales. Calculs standardisés en termes de kilométrage pour simplifier la déclaration des dépenses et des émissions polluantes et garantir ainsi la bonne conformité aux dernières normes ISO, GLEC et HBEFA.



PTV Map&Guide aide les entreprises des secteurs du transport, de la logistique, de la distribution, du commerce de gros, ou encore de l’industrie, pour ne citer qu’eux, à continuellement professionnaliser le calcul et la planification des itinéraires, ainsi que l’optimisation de leur flotte de véhicules. Cette technologie a été conçue pour les gestionnaires et planificateurs de transport, mais aussi les commerciaux et services clientèle.

«Chez Kruse Spedition GmbH & Co. KG, nous nous concentrons sur la qualité, la fiabilité et la confiance de nos clients. Nous assurons un process fluide impliquant plus de 250 collaborateurs hautement motivés et notre flotte de véhicules modernes. Nous utilisons PTV Map&Guide pour calculer nos offres transport avec précision. Le logiciel nous permet d’évaluer finement les coûts de transport en tenant compte de tous les facteurs pertinents tels que le temps, la distance et les péages.

Cela augmente non seulement l'efficacité de nos processus d'appel d'offres, mais garantit également la transparence des prix. Avec PTV Map&Guide, nous sommes en capacité de proposer à nos clients des offres fiables et compétitives qui répondent à nos hautes normes de qualité.»

Jannes Kruse, Responsable des ressources humaines

Représentant de Kruse Spedition GmbH & Co. KG

Durabilité

Cette évolution de PTV Map&Guide au service de la planification des itinéraires des Poids lourds marque un saut significatif dans l'avenir de la durabilité. Cette nouvelle génération vient soutenir la conformité RSE et l’ambition d’être la référence européenne en matière de calcul professionnel des péages, coûts de transport et émissions. PTV Logistics continuera à développer le produit et à s'assurer qu'il évolue en réponse aux besoins du marché et de ses clients. Par conséquent, de nouvelles améliorations sont à prévoir dans le futur.

« Notre équipe est ravie de dévoiler PTV Map&Guide Nouvelle Génération qui établit une nouvelle norme en matière de planification d'itinéraires pour toutes typologies de véhicules routiers. Cette nouvelle version représente l'aboutissement d'une technologie innovante et d'une conception axée sur l'expérience utilisateur. Nous sommes déterminés à continuer à affiner et développer nos solutions en réponse aux besoins fluctuants de nos clients et du secteur. »

Holger Indervoort

Chef de produit et concepteur chez PTV Logistics

Parallèlement au déploiement de PTV Map&Guide Nouvelle Génération, la version actuelle de PTV Map&Guide Internet continuera à fonctionner au bénéfice d’une transition en douceur de ses utilisateurs actuels.

Pour explorer la nouvelle génération de PTV Map&Guide et le potentiel du calcul d'itinéraires pour Poids Lourds, visitez notre site Web ou testez gratuitement la puissance de calcul du logiciel.

PTV Logistics

PTV Logistics est un éditeur de logiciels international avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la logistique des transports. Nous proposons des solutions allant de la planification à l'exécution. Notre plateforme cloud de suivi en temps réel offre une visibilité et une maîtrise du processus de livraison dans sa globalité.

L’ expertise de PTV Logistics réside dans la planification/le calcul d’itinéraires et l'optimisation de tournées afin d'économiser du temps et de l'argent. Grâce à des algorithmes avant-gardistes de dernière génération, nous permettons aux entreprises du transport et de la logistique de digitaliser/d’automatiser leurs opérations efficacement et durablement.