Le Smart City Expo clôture une édition record axée sur le développement urbain éthique

BARCELONE, Espagne, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Smart City Expo World Congress (SCEWC), le plus important sommet international sur les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par Fira de Barcelona, a clôturé son édition 2024 cet après-midi après avoir enregistré des chiffres record et s’être concentré sur le développement urbain éthique. Le SCEWC se déroulait avec Tomorrow.Mobility World Congress – en partenariat avec l’EIT Urban Mobility –, et Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy et le Barcelona Deeptech Summit. En trois jours, plus de 25 771 participants en provenance de 130 pays se sont rassemblés au parc des expositions Gran Vía de la Fira de Barcelona. Avec pour thème « Live Better », l’événement a rassemblé des représentants de 850 villes, pour exposer et partager les expériences de leurs derniers projets et initiatives.

Le parc des expositions a accueilli 1 150 exposants venus présenter leurs derniers projets et solutions. Parmi ces entreprises figuraient des leaders du secteur tels que Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future, et Veolia.

La résilience, protagoniste après les inondations de Valence

Dans cette optique, les entreprises et les solutions dans le domaine de la résilience urbaine et les pays partageant leurs expériences en matière de gestion des catastrophes naturelles sont devenus les protagonistes de l’édition 2024 après les inondations qui ont eu lieu à Valence (Espagne) quelques jours avant l’événement. Les pluies dévastatrices ont mis en évidence la nécessité pour les villes de se préparer aux effets du changement climatique et de se montrer prêtes à garantir le bien-être des citoyens.

Le SCEWC a lancé plusieurs initiatives pour soutenir les efforts en faveur des sinistrés, notamment une collecte de fonds pour la Croix-Rouge et un programme visant à canaliser les solutions présentées par les entreprises exposantes afin de les aider à faire face aux conséquences des inondations de Valence et à limiter les risques d’inondation à l’avenir.

World Smart City Awards

La ville chinoise de Shenzen a été désignée « Smart City of 2024 » lors des World Smart City Awards, qui récompensent chaque année les initiatives et les projets les plus remarquables dans le domaine de la transformation urbaine. Les prix ont également honoré le maire de Milan, Giuseppe, en lui décernant le prix du leadership pour ses contributions notables à l’innovation urbaine internationale.

Le SCEWC à l’étranger

Le succès du Smart City Expo a conduit l’événement basé à Barcelone à se développer en organisant des éditions régionales dans le monde entier. En 2025, le SCEWC lancera Smart City Expo Kuala Lumpur (SCEKL) en Malaisie, du 17 au 19 septembre. Il s’agira du premier salon jamais organisé en Asie du Sud-Est.

Le SCEKL viendra rejoindre la liste des éditions à l’étranger qui, en 2025, inclura Smart City Expo Curitiba (du 25 au 27 mai) ; Smart City Expo USA, qui se tiendra à New York du 2 au 3 avril ; Smart City Expo Latam Congress à Puebla (Mexique) du 10 au 12 juin ; Smart City Expo Santiago del Estero (Argentine) du 25 au 26 juin ; une troisième édition consécutive en Colombie, cette fois-ci à Cartagena de Indias les 8 et 9 octobre ; et Smart City Expo China, dont les dates restent encore à confirmer. Les nouvelles éditions seront annoncées prochainement.

Le Smart City Expo World Congress fera son retour au parc des expositions Gran Vía de la Fira de Barcelona pour sa 14ᵉ édition du 4 au 6 novembre 2025.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4183a0d6-1a3c-4175-ae3b-4f1225291c0e