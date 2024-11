Lantronix acelera liderazgo de IoT con adquisición estratégica del portafolio NetComm Enterprise IoT de DZS

Expande el portafolio IoT Wireless Connect de Lantronix con tecnología 5G de vanguardia

Fortalece oferta competitiva, agrega nuevos clientes Blue-Chip

IRVINE, California, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder mundial en soluciones de computación y conectividad IoT, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para la adquisición de NetComm Wireless Pty Ltd ("NetComm"), una subsidiaria de DZS, Inc., todos los activos de su negocio empresarial de Internet de las Cosas (IoT) por $ 6.5 millones en efectivo junto con suposiciones de ciertos pasivos. La adquisición complementa el enfoque de Lantronix en los mercados verticales de Enterprise y Smart City y amplía sus capacidades 5G de última generación.

"La adquisición estratégica del portafolio de IoT de Netcomm fortalece nuestras ofertas de computación y conectividad al proporcionar a nuestros clientes soluciones de IoT de vanguardia", afirmó Saleel Awsare, presidente y director ejecutivo de Lantronix. “La adquisición expande nuestro portafolio en Gateway, Routers y Módems, incluyendo los últimos productos 5G, lo que mejora nuestras soluciones Edge Compute. También agrega nuevos clientes empresariales de primera línea para oportunidades adicionales de venta cruzada y abre nuestros productos para mercados geográficos desatendidos ricos en objetivos, como Australia y Nueva Zelanda".

El cierre de la adquisición está sujeto a ciertas condiciones. Lantronix cree que la transacción se cerrará durante el segundo trimestre del año fiscal 2025. Lantronix espera que la adquisición sea acumulativa al cierre y acelerará el enfoque estratégico de la empresa en soluciones innovadoras de IoT industrial a escala. Con la integración de este nuevo portafolio de IoT, Lantronix optimizará sus soluciones de conectividad en áreas de misión crítica, como infraestructura crítica, monitoreo de activos y telecomunicaciones.

En el centro de esta adquisición se encuentran las soluciones 4G y 5G que permiten una conectividad Ethernet-a-Celular y Wi-Fi® ultrarrápida para máquinas en los entornos más exigentes. Diseñados para los sectores que requieren conectividad robusta y confiable, estos productos ofrecen un rendimiento de baja latencia y capacidades superiores de administración remota. Este conjunto de IoT cuenta con la confianza de las empresas más destacadas del mundo. Lantronix anticipa que el portafolio empresarial NetComm de DSZ genere entre $ 6 millones y $ 7 millones en ingresos durante el año calendario 2024.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un líder global de soluciones de IoT de computación y conectividad objetivizadas a los sectores de alto crecimiento incluyendo ciudades inteligentes, automotriz y empresarial. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para tener éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan cada nivel de IoT Stack. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en nube y edge.

Para más información visite el sitio web de Lantronix.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre nuestras expectativas con respecto a los beneficios de nuestra adquisición del portafolio de IoT empresarial NetComm de DSZ, como fortalecer nuestra oferta competitiva, integrar nuevos nombres de primer orden a nuestra clientela y desatar oportunidades de crecimiento para nuestros clientes de IoT, así como el cierre anticipado de la adquisición propuesta o el momento de la misma y la naturaleza acumulativa de la adquisición propuesta. Estas declaraciones prospectivas están destinadas a calificar para el refugio de responsabilidad establecido por la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Nuestras declaraciones prospectivas están basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre las tendencias que afectan nuestro negocio y sector y otros eventos futuros. Aunque no hacemos declaraciones prospectivas a menos que creamos que tenemos una base razonable para hacerlo, no podemos garantizar su precisión. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados o experiencias, o negocios futuros, situación financiera o resultados de operaciones o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Otros factores que podrían tener un efecto adverso material en nuestras operaciones y perspectivas futuras o que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestras expectativas incluyen, mas sin limitación; la capacidad de completar la adquisición propuesta en los términos y plazos previstos; nuestra capacidad para integrar los activos adquiridos con éxito después del cierre y lograr los beneficios anticipados de ellos; la posibilidad de que varias condiciones de cierre para la adquisición no sean satisfechas o renunciadas; riesgos relacionados con cualquier pasivo imprevisto asumido con los activos adquiridos; los efectos negativos o el empeoramiento de las condiciones económicas regionales y mundiales o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, incluidos los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y las de nuestros proveedores y vendedores debido a la pandemia de COVID-19 u otros brotes, guerras y conflictos recientes en Europa, Asia y Medio Oriente, hostilidades en el Mar Rojo u otras causas; nuestra capacidad para convertir con éxito nuestro portafolio de pedidos y la demanda actual; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestros estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; incertidumbre en cuanto a la rentabilidad futura de los negocios adquiridos, y retrasos en la realización o la falta de realización de cualquier acumulación de las transacciones de adquisición; adquisición, gestión e integración de nuevas operaciones, negocios o activos, y el desvío asociado de la atención de la gerencia u otros costos o dificultades relacionados; nuestra capacidad para continuar generando ingresos de los productos vendidos en los mercados maduros; nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y vender nuevos productos; nuestra capacidad para tener éxito con nuestro nuevo software ofertas; fluctuaciones en nuestros ingresos debido al tiempo basado en el proyecto de los pedidos de ciertos clientes; tiempo impredecible de nuestros ingresos debido al largo ciclo de ventas de nuestros productos y servicios y posibles retrasos en la finalización de los proyectos por parte del cliente; nuestra capacidad para pronosticar con precisión la demanda futura de nuestros productos; retrasos en las revisiones de calificación de los productos existentes; limitaciones o retrasos en el suministro o problemas de control de calidad con ciertos materiales o componentes; dificultades asociadas con la entrega, calidad o costo de nuestros productos de nuestros fabricantes contratados o proveedores; riesgos relacionados con la subcontratación de la fabricación y las operaciones internacionales; dificultades asociadas con nuestros distribuidores o revendedores; intensa competencia en nuestro sector y la consiguiente presión a la baja en los precios; aumentos en los niveles de inventario y obsolescencia de inventario; errores o defectos de software o hardware no detectados en nuestros productos; riesgos de ciberseguridad; nuestra capacidad para obtener certificaciones o aprobaciones apropiadas del sector por parte de los organismos reguladores gubernamentales; cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para proteger patentes y otros derechos de propiedad y evitar la infracción de la tecnología patentada de otros derechos; cuestiones relacionadas con la estabilidad de nuestras instituciones y relaciones financieras y bancarias; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para atender nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; el impacto del aumento de las tasas de interés; nuestra capacidad para atraer y retener una administración calificada; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 9 de septiembre de 2024, incluso en la sección titulada "Factores de riesgo" en el Punto 1A de la Parte I de ese informe; y en nuestras otras presentaciones públicas ante la SEC. Además, los resultados reales pueden diferir como resultado de riesgos e incertidumbres adicionales que actualmente desconocemos o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.© 2024 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contacto de medios de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing Corporativo &

Comunicaciones

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

investors@lantronix.com