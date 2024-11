Pfingstrose aus Heze wird in Bulgarien, dem „Land of Roses“, heimisch – Förderung von interkultureller Harmonie und gegenseitigem Lernen

HEZE, China, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 30. Oktober bis zum 1. November hat die Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria in Zusammenarbeit mit einer vom CPC Heze Municipal Committee und der Regierung von Heze entsandten Delegation feierliche Aktivitäten zur Enthüllungsfeier des Pfingstrosengartens veranstaltet. Diese stand unter dem Motto „Harmony and Mutual Learning among Civilizations“ anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Bulgarien in Sofia und Plowdiw. Zu diesem Anlass wurden 700 Pfingstrosen aus Heze unter anderem am Bulgarian Presidential Palace, im Botanischen Garten der Bulgarian Academy of Sciences, im Südpark in Sofia, an der Landwirtschaftlichen Universität in Plowdiw und im China Cultural Center in Sofia angepflanzt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Zur Förderung der bilateralen Zusammenarbeit fand die erste Enthüllungsfeier im Südpark in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, statt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter der zuständigen Behörden beider Länder teil, darunter die Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria, die Bulgarian National Assembly, das Bulgarian Institute of Ornamental and Medicinal Plants, die Sofia City Hall und die Delegation der Stadt Heze. Während der Feierlichkeiten tauschte die Delegation aus Heze Andenken mit bulgarischen Vertretern aus und organisierte verschiedene Aufführungen und Ausstellungen.

In seiner Rede erinnerte der stellvertretende Sprecher der Bulgarian National Assembly, Tsoncho Ganev, daran, dass die Pfingstrose Frieden, Ehre, Liebe und Reichtum symbolisiere und Bulgarien zu Wohlstand und Stärke verhelfe. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieser Garten als Symbol der Harmonie und des Neubeginns die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken möge.

Li Dongyan, Leiter der Delegation aus Heze, erklärte, dass das Zusammenführen von chinesischen Pfingstrosen und bulgarischen Rosen nicht einfach nur ein Verpflanzen von Blumen bedeute, sondern vielmehr eine Verschmelzung von Kulturen und einen Dialog der Seelen. Die Pfingstrosen, die eine reiche kulturelle Bedeutung und Aussagekraft haben, werden zusammen mit den bulgarischen Rosen den gegenseitigen Respekt und die harmonische Koexistenz zwischen östlichen und westlichen Kulturen zum Ausdruck bringen.

Während ihres Besuchs übergab die Delegation aus Heze Pfingstrosen an den Botanischen Garten der Bulgarian Academy of Sciences und den Cultural Park von Plowdiw. Mit der Anbringung von Gedenktafeln, engagierten Ansprachen chinesischer und ausländischer Gäste, dem Austausch von Souvenirs, der Pflege von Pfingstrosen und der Organisation von kulturellen Darbietungen feierten sie gemeinsam mit ihren bulgarischen Freunden diesen wichtigen Moment.

Wang Min, Botschaftsrat der Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria, erklärte, dass die Eröffnung des Pfingstrosengartens nicht nur an den 75. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Bulgarien erinnere, sondern auch den Wunsch nach einer dauerhaften Freundschaft zwischen den beiden Ländern zum Ausdruck bringe. Für eine beständige Freundschaft zwischen China und Bulgarien bedarf es der gemeinsamen Anstrengungen beider Seiten.

Die Einrichtung dieses Pfingstrosengartens wird die Beziehungen zwischen China und Bulgarien weiter vertiefen, so Hristina Yancheva, Gouverneurin der Region Plowdiw.

Svetlana Nikolova, Direktorin des Botanischen Gartens der Bulgarian Academy of Sciences, merkte an, dass die Fertigstellung dieses Pfingstrosengartens sowohl dem Garten selbst als auch den Tausenden von Besuchern zugute kommen wird – er wird ein wunderschönes Symbol der gegenseitigen Freundschaft sein.

Im nächsten Frühjahr werden chinesische Pfingstrosen neben bulgarischen Rosen in ihrer jeweils einzigartigen Schönheit erblühen und ein harmonisches und eindrucksvolles Gesamtbild schaffen.

Quelle: Das CPC Heze Municipal Committee