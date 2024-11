Monsha’at: Le deuxième jour de Biban 2024 relève la barre pour l’entrepreneuriat saoudien avec le lancement d’accords d’une valeur de plus de 1,35 milliard de riyals saoudiens

RIYAD, Arabie Saoudite, 10 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vingt accords d'une valeur de plus de 1,35 milliard de riyals saoudiens ont été signés le deuxième jour du forum Biban24. Conformément à la Vision 2030, ces partenariats et accords ont été lancés pour donner les moyens d’agir à la communauté florissante d’entrepreneurs saoudiens et faire progresser l’entrepreneuriat dans le Royaume et au-delà.

Le deuxième jour du rassemblement immersif de Biban a attiré l’attention sur la croissance de l’Arabie saoudite en tant que centre d’investissement mondial, avec l’annonce par la Banque de développement social (SBD) de plusieurs accords clés avec des entités locales et régionales de premier plan ; un point fort supplémentaire d’une autre journée riche en événements du forum.

La SDB a signé des accords de partenariat et des accords stratégiques avec des organismes et organisations de premier plan tels que le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé et la banque Albilad. La SDB travaillera en étroite collaboration avec ces entités pour autonomiser et financer les entrepreneurs des secteurs industriel, sanitaire et technologique. La banque collaborera également avec chaque partenaire pour fournir un accès aux services de paiement électronique afin d'assurer la viabilité financière des associations et de soutenir les indépendants.

L'innovation n'a jamais été aussi essentielle pour surmonter l'ensemble unique de défis auxquels les PME et les entrepreneurs du monde entier sont confrontés. Pour libérer le potentiel des start-up prometteuses, de la région et de l’écosystème mondial des PME dans son ensemble, il est essentiel de favoriser un environnement propice qui donne aux investisseurs, aux entreprises et aux entrepreneurs les moyens d’innover et de faire œuvre de pionnier en matière d’entreprises, de partenariats et d’accords. Biban24 est entièrement orienté vers ce but, en fournissant des étapes significatives vers un succès durable.

Biban24, le forum phare des start-ups et des PME, est le plus grand événement du genre dans le Royaume, tenu du 5 au 9 novembre 2024 au Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Organisée par Monsha’at, l’Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d’Arabie saoudite, la rencontre de cette année aura pour thème « Destination mondiale pour les opportunités ».

https://bibanglobal.sa/

