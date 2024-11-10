Monsha’at：2024 年 Biban 大會次日沙特創業協議總額超過 13.5 億沙特伯利雅

利雅德，沙特阿拉伯, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 大會次日共簽署了 20 份總值超過 13.5 億沙特伯利雅的協議。 根據《2030 年願景》（Vision 2030），這些夥伴關係和協議旨在協助沙特阿拉伯正在蓬勃發展的創業社區，並且推動當地及更廣泛地區的創業發展。

Biban 大會第二天聚焦於沙特阿拉伯作為全球投資中心的增長，社會發展銀行（Social Development Bank）宣布與多間本地和區域領先機構達成幾項重要協議，這是論壇上另一個引人注目的亮點。

社會發展銀行與工業部、衛生部以及 Albilad 銀行等重要機構和組織簽署了夥伴關係和策略協議。 社會發展銀行將與這些機構緊密合作，支援和資助工業、健康和科技領域的創業者。 社會發展銀行還將與不同夥伴合作，提供電子支付服務，以實現財務可持續性並為自由職業者提供支援。

全球中小企業和創業者需要克服獨特挑戰，因此創新變得越來越重要。 打造一個有利的環境，使投資者、企業和創業者能夠創新並開創真正突破性的企業、夥伴關係和協議，對於釋放新興初創企業的潛力、該地區的潛力，以及全球中小企業生態系統的整體潛力極為重要。 Biban24 大會致力實現此目標，為持久成功奠下了意義十足的基石。

Biban24 是旗艦創業與中小企業論壇，也是該國同類活動中規模最大的，於 2024 年 11 月 5 日至 9 日在 Riyadh Front Exhibition & Conference Center 會議中心舉行。

由沙特阿拉伯 Small and Medium Enterprises General Authority（Monsha’at）主辦，今年的會議將以「全球機遇目的地（Global Destination for Opportunities）」為主題。

https://bibanglobal.sa/

聯絡人：

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com