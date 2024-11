Monsha'at: 23 Verträge im Wert von über 580 Mio. SAR an Tag 3 der Biban 2024 unterzeichnet

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am dritten Tag der Biban24, die von der Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) unter dem Motto „A Global Destination for Opportunities“ (Ein globales Ziel für Chancen) organisiert wird, sind mehr als 23 Vereinbarungen unterzeichnet und mehrere Projekte im Wert von mehr als 580 Mio. SAR ins Leben gerufen worden. Die Biban 2024 findet im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt und hat zum Ziel, das Wachstum und die Entwicklung des saudischen unternehmerischen Ökosystems voranzutreiben und die Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen Unternehmern zu fördern.

Der Tourism Development Fund (TDF) unterstreicht sein Engagement für die Förderung des Unternehmertums im saudischen Tourismussektor und hat die Unterzeichnung mehrerer wegweisender Vereinbarungen mit einer Reihe von Finanzinstituten – darunter die Arab National Bank, Raedah Finance, Tawkeel Finance, Murabaha Marena, Al Jabr Finance, Taseer Arabia und Manafea Finance – auf der Biban24 bekanntgegeben.

Im Einklang mit der Vision 2030 sind diese Vereinbarungen voll und ganz auf die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen im Tourismussektor und die Unterstützung von Projekten ausgerichtet, die zur Entwicklung des lokalen Tourismus beitragen.

Monsha'at bekräftigte sein Engagement, die Zukunft des KMU-Sektors im Königreich zu fördern, und unterzeichnete eine strategische Vereinbarung mit Microsoft Saudi-Arabien, um Unternehmern die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr Potenzial ausschöpfen können, indem sie über die Founder Hub-Plattform besseren Zugang zu wichtigen technischen und technologischen Anleitungen sowie zu Cloud-Diensten erhalten.

Auf der Veranstaltung kündigte Microsoft Saudi-Arabien auch einen Unternehmerwettbewerb an, um den unternehmerischen Sektor zu unterstützen und das Wachstum von KMU zu fördern.

An Tag 3 der Biban 2024 ging Monsha'at auch eine Partnerschaft mit Oracle ein, um Inkubator- und Beschleunigerprogramme im Königreich und darüber hinaus zu verbessern. Die Partnerschaft wird die Ressourcen von Monsha'at und Oracle nutzen, um Cloud-Dienste, Datenanalysetools und KI-Lösungen zur Unterstützung von Start-ups und KMU anzubieten.

Dazu gehörte auch die Ankündigung der Partnerschaft von Monsha'at mit Zoom, um vergünstigte und umfassende Lösungen für virtuelle Meetings anzubieten. Google kündigte außerdem offiziell eine strategische Vereinbarung mit Monsha'at an, um die Digital Marketing Enablement-Initiative zu starten.

Auch die Endrunden des Entrepreneurship World Cup nahmen an Fahrt auf: Über 100 Finalisten nahmen an den Endrunden des jährlichen Startup-Pitch-Wettbewerbs teil.

https://bibanglobal.sa/

