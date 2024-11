El Fondo de protección de Bitget alcanza los 424 millones de dólares en promedio, un 40 % más respecto a su valor inicial

VICTORIA, Seychelles, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptodivisas y Web3, ha publicado la última valoración de su Fondo de protección para octubre de 2024. El fondo, una salvaguardia esencial para la bolsa, indica las medidas en curso de la plataforma para asegurar los activos de los usuarios y mantener la estabilidad financiera. A lo largo del mes de octubre, el Fondo de protección experimentó signos de notable resistencia, y la valoración más alta registrada alcanzó los 473 millones de dólares el 30 de octubre. El promedio mensual se situó en 424 millones de dólares, mientras que el valor más bajo del fondo se registró el 11 de octubre y se situó en 391 millones de dólares. Este rango de valoración muestra la capacidad de Bitget para mantener su fondo de protección en un entorno de mercado fluctuante.

El Fondo de protección de Bitget se lanzó en 2022 con un valor inicial de 300 millones de dólares, con el objetivo de ofrecer un nivel adicional de seguridad para los usuarios que operan en el mercado de criptomonedas. Esta iniciativa se diseñó para ofrecer un respaldo financiero coherente y transparente que proteja los activos digitales de los usuarios, independientemente de la dinámica del mercado. Desde su creación, Bitget ha garantizado que el Fondo de protección se mantenga constantemente muy por encima de su valor inicial, reforzando la estabilidad financiera de la plataforma y su compromiso con un entorno de negociación seguro.

La valoración constante del Fondo de protección en octubre de 2024 destaca el enfoque de Bitget para salvaguardar los activos, incluso cuando los mercados mundiales de criptomonedas atraviesan períodos de volatilidad. Al mantener el fondo muy por encima del umbral de 300 millones de dólares, Bitget demuestra su capacidad para afrontar retos imprevistos en el sector, respaldando así la confianza de los usuarios en su plataforma. Este esfuerzo continuo de protección de activos forma parte integral del objetivo de Bitget de proporcionar un entorno fiable para los inversores en criptomonedas.

“En Bitget, nos enfocamos principalmente en crear un entorno seguro donde los usuarios puedan participar con confianza, sabiendo que sus activos están protegidos”, dijo Gracy Chen, directora general de Bitget. “Nuestro informe mensual sobre protección muestra que seguimos centrándonos en la resistencia financiera y la transparencia. Nuestro objetivo es establecer un estándar de confianza y seguridad en el sector de las criptomonedas. La seguridad de nuestros usuarios sigue siendo nuestra máxima prioridad en nuestra incursión conjunta en el espacio de las criptomonedas”.

Además del Fondo de protección, Bitget ha puesto en marcha una Prueba de reservas (PoR, por sus siglas en inglés), un mecanismo que añade otra capa de transparencia a sus operaciones. La Prueba de reservas se actualiza mensualmente y garantiza un coeficiente de reserva de 1:1 para los activos de los usuarios. Esta estructura permite a los usuarios verificar que sus tenencias están totalmente cubiertas, y aumenta la confianza en las prácticas de gestión de activos de la plataforma. La PoR es un componente fundamental del marco de seguridad de Bitget, ya que permite a los usuarios disponer de un registro transparente y verificable de las reservas de activos de la plataforma.

El informe mensual del Fondo de protección forma parte de la estrategia global de Bitget para mantener una comunicación abierta con sus usuarios, permitiéndoles estar informados sobre la salud financiera de la plataforma y sus medidas para la protección de activos. Los informes periódicos sobre el Fondo de protección, junto con las actualizaciones mensuales de la Prueba de reservas, muestran el compromiso de Bitget con la transparencia y el empoderamiento de los usuarios en el sector de las criptomonedas.

En el marco de su apuesta por la seguridad del usuario, Bitget anima a los usuarios a revisar el Informe de valoración del Fondo de protección para octubre de 2024 y a explorar los detalles de la Prueba de reservas disponibles en la plataforma Bitget. Las personas interesadas en comprender las salvaguardas financieras de Bitget y su compromiso con la protección de activos pueden acceder a estos recursos.

Para más información sobre las medidas de seguridad y prácticas de transparencia de Bitget, los usuarios pueden visitar el Fondo de protección aquí.

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

