Fundo de Proteção da Bitget atinge US$ 424 milhões, 40% acima do valor inicial

VICTORIA, Seychelles, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, divulgou a última avaliação de seu Fundo de Proteção referente a outubro de 2024. O fundo constitui uma medida de segurança essencial para a bolsa e indica as providências contínuas da plataforma para proteger os ativos dos usuários e manter a estabilidade financeira. Durante todo o mês de outubro, o Fundo de Proteção demonstrou uma notável resiliência, tendo a maior avaliação registrada e atingindo US$ 473 milhões em 30 de outubro. A média mensal se manteve em US$ 424 milhões, enquanto o valor mais baixo registrado pelo fundo foi de US$ 391 milhões em 11 de outubro. Essa faixa de valores mostra a capacidade da Bitget de garantir seu fundo de proteção em meio a condições de mercado flutuantes.

O Fundo de Proteção da Bitget foi inaugurado em 2022 com um valor inicial de US$ 300 milhões, para oferecer um nível adicional de segurança aos usuários que frequentam o mercado de criptomoedas. Essa iniciativa foi criada para fornecer um suporte financeiro consistente e transparente que protege os ativos digitais dos usuários, independentemente das dinâmicas do mercado. O Fundo de Proteção da Bitget tem se mantido consistentemente bem acima de seu valor inicial desde sua criação, reforçando a estabilidade financeira da plataforma e seu compromisso com um ambiente de trading seguro.

A avaliação estável do Fundo de Proteção em outubro de 2024 reitera a estratégia da Bitget para proteger os ativos, mesmo com a volatilidade dos mercados globais de criptomoedas. Com a manutenção do fundo bem acima do patamar de US$ 300 milhões, a Bitget demonstra que está preparada para enfrentar desafios imprevistos no setor, o que reforça a confiança dos usuários em sua plataforma. Essa ação contínua de proteção de ativos é parte integrante da meta da Bitget de oferecer um ambiente confiável para investidores em criptomoedas.

"Nós da Bitget priorizamos a criação de um ambiente seguro onde os usuários possam participar com confiança, sabendo que seus ativos estão protegidos", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Nosso relatório mensal de proteção comprova nosso foco contínuo em transparência e resiliência financeira. Nosso objetivo é definir um padrão de confiança e segurança no setor de cripto. A segurança de nossos usuários continua sendo nossa principal prioridade enquanto transitamos juntos pelo espaço cripto."

Além do Fundo de Proteção, a Bitget implementou uma Prova de Reservas (PoR), um mecanismo que acrescenta outra camada de transparência às suas operações. A Prova de Reservas é atualizada mensalmente e garante uma taxa de reserva de 1:1 para os ativos do usuário. Essa estrutura permite que os usuários confiram se os seus ativos estão totalmente lastreados, aumentando assim a confiança nas práticas de gestão de ativos da plataforma. A PoR é um componente essencial da estrutura de segurança da Bitget, oferecendo aos usuários um registro transparente e verificável das reservas de ativos da plataforma.

O relatório mensal do Fundo de Proteção faz parte da estratégia geral da Bitget para manter um canal de comunicação aberto com os usuários, mantendo-os informados sobre a saúde financeira da plataforma e a respeito de suas medidas de proteção dos ativos. A divulgação regular sobre o Fundo de Proteção, juntamente com as atualizações mensais da Prova de Reservas, demonstram o compromisso da Bitget com a transparência e a autonomia do usuário no setor de criptomoedas.

No âmbito de sua dedicação à proteção dos usuários, a Bitget incentiva-os a revisar o Relatório de Avaliação do Fundo de Proteção de outubro de 2024 e conhecer os detalhes da Prova de Reservas, ambos disponíveis na plataforma da Bitget. Esses recursos podem ser acessados por todos os interessados em entender as garantias financeiras da Bitget e o seu comprometimento com a proteção dos ativos.

Para obter mais informações sobre as medidas de segurança e práticas de transparência da Bitget, os usuários podem acessar o Fundo de Proteção aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço da Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget encontra-se na vanguarda da adoção de criptomoedas através de parcerias estratégicas, por exemplo, como Parceira Oficial de Criptomoedas da Liga de Futebol mais importante do mundo, a LALIGA, nos mercados do Oriente, Sudeste Asiático e América Latina, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e que não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelo usuário. Nada do que aqui foi dito deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

