Bitget 保护基金的平均值达到 4.24 亿美元，比初始价值增长 40%

维多利亚，塞舌尔, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了其保护基金 (Protection Fund) 2024 年 10 月的最新估值。 该基金是交易所的重要保障，表明平台正持续采取措施以保护用户资产和维护金融稳定。 在整个 10 月份，保护基金保持极强韧性，10 月 30 日达到创纪录的最高估值 4.73 亿美元。 基金的月均值为 4.24 亿美元，而最低值出现在 10 月 11 日，为 3.91 亿美元。 这个估值范围彰显了 Bitget 在市场波动的情况下仍可维持保护基金价值的能力。

Bitget 保护基金于 2022 年推出，初始价值为 3 亿美元，旨在为加密货币市场的用户提供额外的安全保障。 该计划持续提供具透明度的财务支持，以保护用户的数字资产，无惧市场波动。 自成立以来，Bitget 一直确保其保护基金的价值持续远高于初始值，从而增强了平台的财务稳定性以及实现对安全交易环境的承诺。

即使全球加密货币市场经历波动，保护基金在 2024 年 10 月仍保持稳定估值，彰显 Bitget 保护资产的方式行之有效。 Bitget 可以维持基金的估值远高于 3 亿美元，为应对行业中不可预见的挑战做好充足准备，从而增强用户对其平台的信心。 这种持续保护资产的工作，对于 Bitget 为加密货币投资者提供一个可靠环境的目标至关重要。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在 Bitget，我们非常注重建立安全的环境，让用户可以安心进行交易，因为他们知道自己的资产受到保护。 我们的月度保护报告体现了公司一贯注重财务韧性和信息透明度。 我们致力于在加密货币行业中树立信任与安全的标杆。 当大家共同探索加密货币的发展空间时，用户安全仍然是我们的首要任务。”

除了保护基金之外，Bitget 还有储备金证明 (PoR)，这是以另一种方式增加运营透明度的机制。 储备金证明每月更新一次，确保平台储备金与用户资产的比例为 1:1。 有赖于这种机制，用户能够验证其持有的资产得到充分保障，从而增强对平台资产管理措施的信心。 储备金证明是 Bitget 安全架构的重要组成部分，为用户提供具透明度且可验证的平台资产储备金记录。

保护基金月度报告是 Bitget 与用户保持公开沟通的广泛策略之一，让他们能够及时了解平台的财务健康状况及保护资产的措施。 保护基金的定期报告以及每月更新的储备金证明，展现了 Bitget 在加密货币领域对透明度和用户赋权的承诺。

Bitget 鼓励用户在 Bitget 平台上查看 2024 年 10 月的保护基金估值报告和储备金证明的详情，以了解公司为保障用户安全所做的全面努力。 有兴趣了解 Bitget 的财务保障和资产保护承诺的人士可以查看这些资源。

如需查看有关 Bitget 安全措施和透明度实践的详情，用户可以访问此处了解保护基金。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能会出现波动。 仅投资您能承受损失的资金。 您的投资价值可能会受到影响，并可能无法实现财务目标或无法收回投资本金。 请务必寻求独立的财务建议，并考虑自己的理财经验和财务状况。 过往业绩并非未来业绩的可靠衡量标准。 Bitget 对您可能遭受的损失不承担任何责任。 本文的所有内容均不应被视为财务建议。

本公告随附照片请参见：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/905fb373-4475-4457-a16a-6b1dfedc8783

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce6600da-c93b-446b-be5e-65ad3fcc24f4