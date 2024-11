EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、チリでの商標登録によりラテンアメリカにおける存在を強化

チリ、サンチアゴ発 , Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、チリで商標登録に成功したことを発表した。これは、ラテンアメリカにおけるEBCの存在を強化し、責任ある市場拡大と投資家保護へのコミットメントを強化する画期的な出来事である。 この戦略的な動きは、ブランドのインテグリティを堅持し、南米でも特にダイナミックな金融市場で信頼されるプレゼンスを確立することへのEBCの決意を反映している。





ラテンアメリカにおけるEBCの影響力拡大

急速に成長しているチリの外国為替市場と、その最近の規制強化により、チリはEBCの拡大において重要な地域となっている。 チリにおける規制当局の主体となっている金融市場委員会 (Financial Market Commission: CMF) は、市場行為に関するより厳格なガイドラインを導入し、金融関係の不適切な行動を抑止し、説明責任を強化するために、同国の金融エコシステムを再構築している。 チリは、投資家保護と透明性基準の向上により、責任ある金融取引の拠点となっている。

EBCの商標登録は、急速に進化する市場において知的財産を保護するための極めて重要な措置である。 チリが金融関係のインテグリティのより高い基準の執行に努め、同地域における規制のモデルとしての地位を確立する中で、EBCのブランドプレゼンスを確保するための取り組みは、ラテンアメリカにおける業務の透明性と知的財産の保護に対するより広範な業界の期待に沿うものである。

チリにおけるこの商標保護の確立は、規制機関が市場におけるセキュリティ強化に漸進的に重点を置いているこの地域全域でのEBCの継続的拡大における基盤となる。 EBCがその存在を築いていく中で、この正式なブランド認知はチリにおける侵害から同社を守るだけでなく、ラテンアメリカの顧客に責任を持ってサービスを提供するというEBCの目標を指示するものである。 EBCは他のラテンアメリカ諸国でも同様の保護を積極的に確保しており、この基盤はEBCの広範な戦略を支えていく。 こうした措置により、EBCは、同地域の金融規制の状況が成熟していく中で、認知度が高く信頼される存在であり続けることが確実となる。

金融教育と実践的トレーニングを通じてラテンアメリカの投資家をエンパワーメント

EBCのラテンアメリカ投資家支援へのコミットメントは、法的保護の確保にとどまらない。 最近EBCは、コロンビア、メキシコ、チリ、アルゼンチンを含むラテンアメリカの主要市場において、投資初心者から経験者まで、高度なトレーディング知識と戦略的洞察力を身につけることを目的とするトレーディングセミナーシリーズを開催した。 このセミナーでは、取引の意思決定を強化するEBCのプラットフォームやツールのライブデモンストレーションと共に、EBCのベテラントレーダーが、ファンダメンタル分析、テクニカル分析、取引心理、効果的な戦略実行といったトピックに関する重要なガイダンスを紹介した。

このイニシアチブは、トレーダーと業界の専門家をつなぐグローバルネットワークを育成し、複雑な市場を自信を持ってナビゲートするための体系的な金融教育を提供するというEBCの広範な目標に沿ったものである。 EBCは、投資スキルの向上に重点を置くことで、投資家が自己の潜在能力を発揮できるような構造的かつ支援的な環境を整え、必要なリソースやツールへのアクセスを提供するコミュニティの構築に取り組んでいる。

グローバルパートナーシップと教育イニシアチブ

EBCファイナンシャルグループは、ラテンアメリカでの事業拡大にとどまらず、戦略的パートナーシップと教育的アウトリーチを通じて、グローバルなエンゲージメントを促進している。 オックスフォード大学経済学部との提携により、EBCは同学部の「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」シリーズへの支援を継続している。このシリーズは、経済学がどのようにして世界の最も深刻な課題に解決策を提供できるのかを紹介するものだ。 2024年11月14日には「マクロ経済学と気候 (Macroeconomics and Climate)」に関するエピソードがオックスフォードのクライストチャーチコレッジで開催が予定されているが、EBCは、持続可能な知識主導型社会を促進するため、公衆教育を通じて情報格差を埋め、地域社会への関与と社会変革を推進するイニシアチブを支援することを重視している。

EBCはまた、FCバルセロナ (FC Barcelona) の公式外国為替パートナーも務めている。 2024年4月に開始したこの3年半にわたるパートナーシップは、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカにまたがり、EBCの透明性と投資家保護へのコミットメントと、FCバルセロナの敬意、向上心、地域社会への影響という価値観を整合させている。

EBCがラ・リーガの舞台に登場したことで、特に注目度の高い試合を通じて、中華圏などの市場における同グループの認識度を大きく向上した。これにより、EBCは主要なグローバル地域にわたる多様な観客層とつながりを深めている。 このような露出は、スポーツ界におけるEBCの認知度を高め、金融とスポーツの架け橋となるというEBCのコミットメントを強調している。 FCバルセロナのような世界的に著名なクラブと提携することで、EBCは新たなユーザー層における存在感を強め、世界中のファンやトレーダーとつながるという使命をサポートする。

先進国市場と新興国市場でグローバルブランドを成長

チリで商標登録が完了したEBCファイナンシャルグループは、信頼性が高く、効率的で、競争力のある金融サービスを提供するという使命を堅持しながら、さらなるグローバル展開の態勢を整えている。 現在までに、EBCファイナンシャルグループは香港、台湾、英国、インドネシア、マレーシア、インド、日本、シンガポール、チリ、ペルーを含む複数の主要市場で商標登録を行っている。 ラテンアメリカにおけるこの実績は、EBCの世界的なブランドプレゼンスを強化し、世界中の顧客が最高水準の金融インテグリティから利益を得ることを保証するものである。

EBCについて詳しくは、https://www.ebc.comを閲覧されたい。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンにある世界有数の金融街に設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。 EBCは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニー、ケイマン諸島などの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、グローバルな証券会社としての地位を急速に確立した。 EBCは、世界中の個人投資家、専門家、機関投資家など、多様な顧客層に対応している。

数々の受賞歴を持つEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCアセットマネジメントはオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナ (FC Barcelona) の公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

https://www.ebc.com/

報道関係者向けの問い合わせ先:

アルヤ・アマニ (Alya Amani)

グローバル広報担当 (LATAM)

alya.amani@ebc.com

サヴィタ・ラビンドラン (Savitha Ravindran)

グローバル広報マネージャ (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

チャイナ・エルヴィナ (Chyna Elvina)

グローバル広報マネージャ (APAC、LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

