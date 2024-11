EBC Financial Group Daftarkan Tanda Dagangan di Chile, Memperkukuhkan Jejak Kumpulan Tersebut di Amerika Latin

SANTIAGO, Chile, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangganya mengumumkan kejayaan pendaftaran tanda dagangannya di Chile, satu peristiwa penting yang mengukuhkan jejak EBC di Amerika Latin dan mengukuhkan komitmennya terhadap pengembangan pasaran dan perlindungan pelabur secara bertanggungjawab. Langkah strategik ini mencerminkan dedikasi EBC untuk mengekalkan integriti jenama dan mewujudkan kehadiran yang boleh dipercayai dalam salah satu pasaran kewangan yang paling dinamik di Amerika Selatan.





Mengembangkan Pengaruh EBC di Amerika Latin

Pasaran pertukaran asing Chile yang berkembang pesat dan peningkatan kawal selia baru-baru ini menjadikannya rantau yang penting untuk pengembangan EBC. The Financial Market Commission (CMF), pihak berkuasa kawal selia utama Chile, telah memperkenalkan garis panduan yang lebih ketat untuk pengendalian pasaran, membentuk semula ekosistem kewangan negara untuk menghalang salah laku kewangan dan meningkatkan akauntabiliti. Dengan peningkatan perlindungan pelabur dan ketelusan piawaian, Chile telah menjadi hab untuk perdagangan kewangan yang bertanggungjawab.

Pendaftaran tanda dagangan EBC berfungsi sebagai langkah penting untuk melindungi harta inteleknya dalam pasaran yang berkembang pesat. Memandangkan Chile berusaha untuk menguatkuasakan piawaian integriti kewangan yang lebih tinggi dan mewujudkan dirinya sebagai model bagi peraturan di rantau ini, usaha EBC untuk memastikan kehadiran jenamanya adalah sejajar dengan jangkaan industri yang lebih luas untuk memastikan operasi dan perlindungan IP di Amerika Latin.

Penubuhan perlindungan tanda dagangan ini di Chile mewakili satu titik penting untuk pengembangan berterusan EBC di seluruh rantau, yang mana badan kawal selia secara progresif memberi tumpuan kepada meningkatkan keselamatan pasaran. Sambil EBC membina jejaknya, pengiktirafan jenama rasmi ini bukan sahaja menyediakan perlindungan daripada pelanggaran di Chile tetapi juga menyokong sasaran syarikat untuk memberi perkhidmatan secara bertanggungjawab kepada pelanggan LATAM. Yayasan ini menyokong strategi EBC yang lebih luas ketika syarikat itu secara aktif mendapatkan perlindungan yang serupa merentasi negara Amerika Latin yang lain. Langkah-langkah ini memastikan EBC akan terus menjadi kehadiran yang diiktiraf dan boleh dipercayai semasa landskap kawal selia kewangan di rantau ini semakin matang.

Memperkasakan Pelabur LATAM Melalui Pendidikan Kewangan dan Latihan Praktikal

Komitmen EBC untuk menyokong pelabur Amerika Latin bukan sekadar untuk mendapatkan perlindungan undang-undang malah lebih daripada itu.. Baru-baru ini, EBC menganjurkan siri seminar dagangan merentasi pasaran LATAM utama, termasuk Colombia, Mexico, Chile dan Argentina, yang bertujuan untuk melengkapkan kedua-dua pelabur baharu dan berpengalaman dengan pengetahuan perdagangan lanjutan dan cerapan strategik. Di seminar tersebut, pedagang berpengalaman EBC berkongsi panduan kritikal mengenai topik seperti analisis asas dan teknikal, psikologi dagangan dan pelaksanaan strategi yang berkesan—bersama demonstrasi langsung platform dan alatan EBC untuk mempertingkatkan pembuatan keputusan perdagangan.

Inisiatif ini sejajar dengan matlamat EBC yang lebih luas untuk memupuk rangkaian global yang menghubungkan pedagang dengan pakar industri, memberikan mereka pendidikan kewangan yang sistematik untuk mengemudi pasaran yang kompleks dengan yakin. Tumpuan EBC dalam penguasaan perdagangan mencerminkan dedikasinya untuk membina komuniti yang mana pelabur mempunyai akses kepada sumber dan alat yang diperlukan untuk merealisasikan potensi mereka dalam persekitaran yang berstruktur dan menyokong.

Perkongsian Global dan Inisiatif Pendidikan

Selain daripada pengembangan Amerika Latinnya, EBC Financial Group memupuk penglibatan global melalui perkongsian strategik dan jangkauan pendidikan. Dengan kerjasama Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, EBC terus menaja siri “What Economists Really Do” institusi itu, yang mempamerkan cara ekonomi boleh menawarkan penyelesaian kepada beberapa cabaran paling mendesak di dunia. Dengan episod akan datang mengenai Makroekonomi & Iklim yang dijadualkan berlaku pada 14 November 2024 di Christ Church College, Oxford, EBC komited untuk menyokong inisiatif yang memacu penglibatan komuniti dan transformasi masyarakat, merapatkan jurang maklumat melalui pendidikan awam untuk memupuk masyarakat yang mampan dan dipacu pengetahuan.

EBC juga bertindak sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona. Perkongsian selama 3.5 tahun ini, yang dilancarkan pada April 2024, merangkumi Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika, menyelaraskan komitmen EBC terhadap ketelusan dan perlindungan pelabur dengan nilai hormat, cita-cita dan kesan komuniti FC Barcelona.

Kehadiran EBC di pentas LaLiga telah memberikan keterlihatan yang ketara semasa perlawanan berprofil tinggi di pasaran seperti China Besar, menghubungkan jenama itu dengan pelbagai khalayak merentasi rantau global utama. Pendedahan ini mengukuhkan keterlihatan EBC dalam komuniti sukan, menyerlahkan komitmennya untuk merapatkan dunia kewangan dan sukan. Melalui jalinan kerjasama dengan kelab yang diiktiraf di peringkat global seperti FC Barcelona, EBC mengukuhkan kehadirannya di kalangan penonton baharu dan menyokong misinya untuk berhubung dengan peminat dan pedagang di seluruh dunia.

Mengembangkan Jenama Global Merentasi Pasaran Maju dan Baru Muncul

Dengan tanda dagangannya yang kini didaftarkan di Chile, EBC Financial Group seterusnya bersedia untuk pengembangan ke peringkat global. Ia kekal teguh dalam misinya untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang boleh dipercayai, cekap dan berdaya saing. Sehingga kini, EBC Financial Group telah memperoleh pendaftaran tanda dagangan dalam pelbagai pasaran utama termasuk Hong Kong, Taiwan, UK, Indonesia, Malaysia, India, Jepun, Singapura, Chile dan Peru. Pencapaian di Amerika Latin ini mengukuhkan kehadiran jenama global EBC, memastikan pelanggan di seluruh dunia mendapat manfaat daripada piawaian integriti kewangan tertinggi.

Untuk maklumat lanjut tentang EBC, sila layari:

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. EBC dengan cepat telah menubuhkan kedudukannya sebagai sebuah firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman dan merentasi pasaran baharu yang muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India. EBC memenuhi keperluan pelanggan pelabur runcit, profesional dan institusi yang pelbagai di seluruh dunia.

Dengan pengiktirafan daripada pelbagai anugerah, EBC berbangga kerana mematuhi tahap piawaian etika dan peraturan antarabangsa yang terkemuka. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group ialah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.



Hubungan Media:

Alya Amani

Eksekutif Perhubungan Awam Global (LATAM)

alya.amani@ebc.com

Savitha Ravindran

Pengurus Perhubungan Awam Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Pengurus Perhubungan Awam Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

