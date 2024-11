EBC Financial Group จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชิลี ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขอบเขตการดำเนินธุรกิจในลาตินอเมริกา

ซานติอาโก ชิลี, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) มีความภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชิลี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ EBC ในลาตินอเมริกา และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและการคุ้มครองนักลงทุน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการรักษาความซื่อสัตย์ของแบรนด์และสร้างสถานะที่เชื่อถือได้ในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาใต้





การขยายอิทธิพลของ EBC ในลาตินอเมริกา

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของชิลีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการปรับปรุงกฎระเบียบล่าสุดนั้น ทำให้ชิลีเป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของ EBC The Financial Market Commission (CMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักของชิลี ได้นำแนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินการในตลาดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาใช้ โดยปรับเปลี่ยนระบบนิเวศทางการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบทางการเงินและเพิ่มความรับผิดชอบ ด้วยการคุ้มครองนักลงทุนและมาตรฐานความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้นนี้เอง ชิลีจึงกลายเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ EBC ถือเป็นมาตรการสำคัญในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาภายในตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศชิลีกำลังดำเนินการบังคับใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ทางการเงินที่สูงขึ้นและกำหนดประเทศให้เป็นแบบอย่างในด้านการกำกับดูแลในภูมิภาค ความพยายามของ EBC เพื่อรักษาสถานะแบรนด์ของตนนั้นจึงสอดคล้องกับความคาดหวังที่มีต่ออุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นในด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลาตินอเมริกา

การจัดตั้งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้ในชิลีนี้ถือเป็นจุดยึดหลักสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ EBC ทั่วภูมิภาค ซึ่งเป็นภูมิภาคที่หน่วยงานกำกับดูแลมุ่งเน้นที่การเพิ่มความปลอดภัยในตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ EBC สร้างขอบเขตการดำเนินธุรกิจของตน การให้การยอมรับแบรนด์อย่างเป็นทางการนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในชิลีเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการให้บริการลูกค้าละตินอเมริกาอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย รากฐานนี้จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ EBC ในขณะที่บริษัทกำลังดำเนินการรักษาการคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันในประเทศลาตินอเมริกาอื่น ๆ อย่างแข็งขัน ขั้นตอนเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า EBC จะยังคงเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ในขณะที่ภูมิทัศน์การกำกับดูแลทางการเงินในภูมิภาคนี้เติบโตขึ้น

การเพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักลงทุนละตินอเมริกาผ่านการศึกษาทางการเงินและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ความมุ่งมั่นของ EBC ที่จะสนับสนุนนักลงทุนลาตินอเมริกาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การรักษาความคุ้มครองทางกฎหมายเพียงเท่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ EBC ได้จัดงานสัมมนาการซื้อขายในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วทั้งละตินอเมริกา ซึ่งรวมถึง โคลอมเบีย เม็กซิโก ชิลี และอาร์เจนตินา โดยมุ่งหวังที่จะให้ทั้งนักลงทุนรายใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ ในการสัมมนาเหล่านี้ นักเทรดที่มีประสบการณ์ของ EBC ได้แบ่งปันแนวทางที่สำคัญในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค จิตวิทยาการซื้อขาย และการนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพไปใช้ ควบคู่ไปกับการสาธิตแพลตฟอร์มและเครื่องมือของ EBC แบบสด ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจซื้อขาย

ความคิดริเริ่มนี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของ EBC ในการส่งเสริมเครือข่ายระดับโลกที่เชื่อมโยงนักเทรดเข้ากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม โดยมอบการศึกษาทางการเงินอย่างเป็นระบบแก่พวกเขาเพื่อก้าวผ่านและรับมือกับตลาดที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ การมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญในการซื้อขายของ EBC สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างชุมชนที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบรรลุศักยภาพของตน ในสภาพแวดล้อมในที่มีโครงสร้างที่ดีและเต็มไปด้วยการสนับสนุน

ความร่วมมือระดับโลกและความคิดริเริ่มด้านการศึกษา

นอกเหนือจากการขยายตัวในลาตินอเมริกาแล้ว EBC Financial Group ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับโลกผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการเข้าถึงด้านการศึกษา ในฐานะที่ EBC ได้มีความร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทางองค์กรจึงยังคงให้การสนับสนุนซีรีส์ “What Economists Really Do” ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยซีรีส์นี้จะนำเสนอว่าเศรษฐศาสตร์สามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนบางประการของโลกได้อย่างไร EBC มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลผ่านการให้การศึกษาสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และยั่งยืน โดยจะมีตอนใหม่ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพอากาศในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2024 ที่ Christ Church College มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

นอกจากนี้ EBC ยังทำหน้าที่เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona อีกด้วย ความร่วมมือระยะเวลา 3.5 ปีซึ่งมีการเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2024 นี้ได้ขยายไปทั่วเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยปรับความมุ่งมั่นของ EBC ที่มีต่อความโปร่งใสและการคุ้มครองนักลงทุนให้สอดคล้องกับค่านิยมของ FC Barcelona ในเรื่องความเคารพ ความทะเยอทะยาน และผลกระทบต่อชุมชน

การปรากฏตัวของ EBC บนเวที LaLiga ทำให้เกิดการมองเห็นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญในตลาดต่าง ๆ เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ โดยเชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ชมที่หลากหลายในภูมิภาคสำคัญทั่วโลก การเปิดเผยนี้ทำให้การมองเห็นของ EBC แข็งแกร่งขึ้นในชุมชนกีฬา ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกแห่งการเงินและกีฬาเข้าด้วยกัน ด้วยการร่วมมือกับสโมสรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่าง FC Barcelona จึงช่วยเพิ่มการมีตัวตนของ EBC ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมใหม่ ๆ และสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการสร้างความสัมพันธ์กับแฟน ๆ และนักเทรดทั่วโลก

การเติบโตของแบรนด์ระดับโลกในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

EBC Financial Group มีเครื่องหมายการค้าที่ตอนนี้จดทะเบียนในชิลีแล้ว จึงพร้อมขยายตัวต่อไปในระดับโลก โดยยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจในการให้บริการทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ จนถึงปัจจุบัน EBC Financial Group ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในตลาดสำคัญหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงฮ่องกง ไต้หวัน สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ชิลี และเปรู ความสำเร็จนี้ในลาตินอเมริกาทำให้สถานะแบรนด์ในระดับโลกของ EBC แข็งแกร่งขึ้น โดยทำให้ลูกค้าทั่วโลกวางใจได้ว่าจะรับประโยชน์จากมาตรฐานความซื่อสัตย์ทางการเงินที่สูงสุด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC โปรดไปที่: https://www.ebc.com.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงในด้านชุดการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนมืออาชีพ และผู้ลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ "What Economists Really Do" ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

ติดต่อด้านสื่อ:

Alya Amani

ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (ลาตินอเมริกา)

alya.amani@ebc.com

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วโลก (ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคลาตินอเมริกา)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

