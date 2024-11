Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine

Bigbank AS korraldab suunatud emissiooni esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1 võlakiri) kuuluvate võlakirjade emiteerimiseks. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 11.-19. november 2024. Pakkumisele tuleb kuni 300 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot. Bigbank AS-il on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada. AT1 võlakirja intressimäär on 9% aastas, mida makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 10 000 eurot ühe võlakirja kohta ning minimaalne investeeringute maht on 20 000 eurot. AT1 võlakirjad on tähtajatud ja kujutavad endast tagamata kohustust investori ees. Bigbank AS-il on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest. Bigbank AS teavitab pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.oktoobri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 267,6 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee