ASi Tallinna Sadam 2024 9 kuu ja III kvartali majandustulemused

Tallinna Sadam teenis 9 kuuga 91 miljon eurot müügitulu ehk 2,5 % enam kui aasta varem, EBITDA 41 miljonit eurot kasvas 5,4% ja kasum oli 14,1% suurem ehk 15 miljonit eurot. III kvartali müügitulu moodustas 31 miljonit eurot (-0,7%), EBITDA 13 miljonit eurot (-1,7%) ja kasum ligi 6 miljon eurot (-6,5%). 9 kuuga investeerisime kokku üle 33 miljoni euro, sealhulgas 8 miljonit eurot III kvartalis.

„Kolmanda kvartali tulemused kaubamahtude osas ületasid ootuseid,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, ka reisijate arv on suurenenud. Eriti hea meel on laevakülastuste arvu tõusu üle nii kauba- kui reisilaevade osas, mis annavad suurema osa meie tuludest. Käive kasvas nii sadamate kui parvlaevade valdkonnas. Paraku mõjutas muidu häid tulemusi Botnica tehniline rike, mille tõttu lõppes koostöö BP Exploration Operating Company Ltd’ga oodatust varem. Samas uue lepingu täitmine Põhja-Kanadas algas tähtaegselt. Septembris allkirjastasime mandri ja suursaarte vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu aastani 2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas. Optimismi lisavad nii Muuga kui Paldiski sadamates taastuvenergeetikat puudutavate projektide arengud ja seonduvad läbirääkimised.“

9 kuu reisijate arv suurenes 3,2% (III kvartalis 4,3%) ja kaubamahud 2,0% (III kvartalis 7,2%), laevakülastuste arv tõusis 0,4% võrra (III kvartalis 5,9%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad – reisijate arv kasvas 1,6% (III kvartalis 1,4%) ja sõidukite arv 3,0% (III kvartalis 3,0%). Botnica prahipäevad vähenesid kolmandas kvartalis 58%, samas 9 kuu lõikes jäid need eelneva aastaga sarnasele tasemele.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

III kv III kv +/– 9 kuud 9 kuud +/– 2024 2023 % 2024 2023 % Müügitulu 31,2 31,4 –0,7% 90,8 88,6 2,5% Korrigeeritud EBITDA 13,3 13,5 –1,7% 40,9 38,8 5,4% Korrigeeritud EBITDA marginaal 42,6% 43,0% –0,4 45,0% 43,8% 1,2 Ärikasum 7,3 7,4 –2,4% 23,2 20,0 16,0% Tulumaks 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 4,7% Perioodi kasum 5,6 6,0 –6,5% 14,9 13,0 14,1% Investeeringud 8,4 4,8 0,8 33,5 10,9 206,9%





30.09.2024 31.12.2023 +/– Varade maht 613,0 606,2 1,1% Intressi kandvad võlakohustused 183,7 173,4 5,9% Muud kohustused 56,0 55,1 1,6% Omakapital 373,3 377,7 -1,2% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

Parvlaevateenuse lepingu sõlmimine perioodiks 2026-2033

EL rahastus Tallinna ja Helsingi sadamate ühisprojektile TWIN-PORT VI

Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Company Ltd’ga lõppes planeeritust varem

Reisiparvlaev Regula lisandunud lisareisid 2024 suvel

Tallinna Sadama endiste juhtide osas kohtuotsuse vaidlustamine

OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse lõpetamine ja pankrotiprotsessi jätkamine

Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2024. aasta 9 kuuga 2,2 mln eurot (+2,5%) 90,8 mln euroni. Müügitulu kasvu põhjusteks olid: suurem prahitasu jäämurdja Botnicalt, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, kasvanud tulu muude teenuste müügist ja ka suurenenud renditulud. Müügitulu liikide lõikes tõusid 9 kuuga enim laeva prahitasud, mis kasvasid 0,8 mln euro võrra (+8,9%) 9,5 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli sel aastal 9 kuuga väiksem, siis prahitasud kasvasid, kuna projektipõhiste tööde päevatasu tariifid olid kõrgemad. III kvartalis laeva prahitasutulu võrreldes aasta varasemaga langes, tulenevalt lühemast prahiperioodist laeva tehniliste rikete tõttu. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,6 mln euro võrra (+2,2%) 27,8 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige suurem toetus valitsuselt – tulenevalt tasude indekseerimisest. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud (+0,8%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot, tulenevalt sellel aastal Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust seoses reklaami müügiga Vanasadamas ning suurem tulu toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnical. Renditulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 10,7 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisisadamates, tulenevalt rendi ja hoonestusõiguse tasude indekseerimisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln eurot (+3,1%) 9,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasv vastas reisijate arvu kasvule (+3,2%). Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,2 mln eurot (+7,3%) 3,4 mln euroni. Elektrienergia müügist saadav tulu on kasvanud tänu suurenenud võrguteenuste müügikogustele ja hinnale, lisaks on suurenenud nii kaldaelektri kui ka elektri tarbimised. Laevatasutulud langesid 0,2 mln euro võrra (–1,0%) 23,9 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks on suuremahuliste tankerite külastuste arvu langus ning kuigi kruiisilaevade külastatavus on kasvanud, siis on kruiisilaevad väiksema GT-ga (gross tonnage), mis toob ka madalamad tonnaažitasutulud. Lisaks laevatasudele, langesid ka kaubatasu tulud 0,2 mln euro võrra (–3,5%) 4,5 mln euroni. Kaubatasu tulud langesid vaatamata kaubamahtude tõusule osalt seetõttu, et vastavalt IFRS 15 standardile korrigeeritakse nende operaatorite kaubatasu tulusid, kellelt saadavad kaubatasu tulud sõltuvad kogu aasta prognoositud kaubamahtudest. 2023. aasta 9 kuuga korrigeeriti kaubatasusid suuremas ulatuses kui 2024. aasta 9 kuuga.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 2,1 mln euro võrra (+5,4%) 40,9 mln euroni. Suurenesid nii kaubasadamate, segmendi muud kui ka reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA. Reisiparvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA vähenes. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna tegevuskulud vähenesid (eelkõige remondikulud) ja müügitulud kasvasid. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasv tuli tänu müügitulude kasvule, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,2 mln eurot (-1,7%), kuna langus segmendis muud ületas teiste segmentide kasve. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 43,8%-lt 45,0%-le ja III kvartalis langes 43,0%-lt 42,6%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuu võrdluses 2,0 mln eurot (+12,4%) 18,0 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid (+1,3 mln eurot) enam kui sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemuse tõus 0,1 mln euro võrra. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 9 kuu kasum tõusis aasta baasil 1,8 mln eurot (+14,1%). III kvartali kasum oli 5,6 mln eurot (–0,4 mln eurot, –6,5%).

Investeeringud

2024. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 33,5 mln eurot, mis oli 22,6 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide hooldus- ja ehituskai rajamisega, kai rekonstrueerimisega Muuga sadamas, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega, projekteerimistöödega, reisiparvlaeva korraliste dokitöödega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2023. aasta III kvartalis 4,8 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.09.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 22 079 29 733 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 501 12 118 Lepingulised varad 417 0 Varud 330 550 Käibevara kokku 34 327 42 401 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 667 2 177 Muud pikaajalised nõuded 0 163 Kinnisvara investeeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 559 727 545 271 Immateriaalne põhivara 2 229 2 083 Põhivara kokku 578 692 563 763 Varad kokku 613 019 606 164 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 12 561 15 831 Eraldised 1 153 1 311 Sihtfinantseerimine 7 612 7 344 Maksuvõlad 1 413 876 Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 303 9 429 Lepingulised kohustised 1 737 63 Lühiajalised kohustised kokku 33 779 34 854 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 171 183 157 566 Sihtfinantseerimine 31 881 33 075 Muud võlad 107 255 Lepingulised kohustised 2 740 2 755 Pikaajalised kohustised kokku 205 911 193 651 Kohustised kokku 239 690 228 505 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 304 22 858 Jaotamata kasum 42 547 47 323 Omakapital kokku 373 329 377 659 Kohustised ja omakapital kokku 613 019 606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes III kv 2024 III kv 2023 9k 2024 9k 2023 Müügitulu 31 214 31 426 90 797 88 615 Muud tulud 398 371 1 164 1 231 Tegevuskulud –11 651 –11 507 –30 951 –31 171 Finantsvarade väärtuse langus –214 –403 –680 –806 Tööjõukulud –6 302 –6 254 –18 661 –18 229 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 087 –6 129 –18 207 –19 356 Muud kulud –90 –55 –262 –280 Ärikasum 7 268 7 449 23 200 20 004 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 203 330 703 916 Finantskulud –2 158 –2 073 –6 400 –5 303 Finantstulud ja -kulud kokku –1 955 –1 743 –5 697 –4 387 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse 265 258 491 396 Kasum enne tulumaksustamist 5 578 5 964 17 994 16 013 Tulumaksukulu 0 0 –3 125 –2 985 Perioodi kasum 5 578 5 964 14 869 13 028 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 5 578 5 964 14 869 13 028 Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,02 0,06 0,05

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 9k 2024 9k 2023 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 99 181 94 692 Muude tulude eest laekunud raha 42 247 Maksed tarnijatele –37 612 –38 900 Maksed töötajatele ja töötajate eest –17 787 –18 511 Maksed muude kulude eest –224 –253 Makstud tulumaks dividendidelt –3 325 –3 264 Äritegevusest laekunud raha 40 275 34 011 Materiaalse põhivara soetamine –33 118 –10 063 Immateriaalse põhivara soetamine –479 –627 Materiaalse põhivara müük 17 28 Saadud dividendid 0 357 Saadud intressid 679 875 Investeerimistegevuses kasutatud raha –32 901 –9 430 Saadud laenud 20 000 0 Saadud laenude tagasimaksed –9 583 –7 383 Makstud dividendid –19 000 –19 012 Makstud intressid –6 427 –4 654 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –18 –7 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –15 028 –31 056 RAHAVOOG KOKKU –7 654 –6 475 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 733 44 387 Raha ja raha ekvivalentide muutus –7 654 –6 475 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 22 079 37 912

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

