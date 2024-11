EGIDE : résultats de l'augmentation de capital

Communiqué de presse

Bollène, 11 novembre 2024– 8h00 (CET)

Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires par émission d’actions à bons de souscription d’actions,

pour un montant de 1,67 M€

Demandes de souscription portant sur un total de 3 341 375 ABSA, représentant un taux de souscription d’environ 92,5%.

Emission de 3 341 375 ABSA pour une augmentation de capital de 1 670 687,50 €

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour le résultat de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), par émission d’actions à bons de souscription d’actions (« ABSA »), décidée par le Conseil d’administration du 21 octobre 2024, et dont la période de souscription s'est déroulée du 29 octobre au 6 novembre 2024 (cf communiqué du 22 octobre 2024).

David HIEN, Directeur Général d’Egide, déclare : « Le résultat de cette opération est très encourageant et témoigne de la confiance de nos investisseurs. Le taux de souscription élevé, de l'ordre de 92,5%, est une excellente nouvelle. Ces fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre transformation et de saisir les opportunités de croissance qui se présentent à nous. Nous allons ainsi pouvoir renforcer nos investissements dans les technologies de pointe, améliorer notre compétitivité et consolider notre position de leader sur nos marchés. Je tiens à remercier l'ensemble de nos actionnaires pour leur soutien. »

Il ajoute : « Je tiens à remercier plus particulièrement nos partenaires iXCore et SOGEFIP pour leur engagement fort et leur confiance renouvelée en notre projet d'entreprise. Leur soutien a été un élément déterminant pour la réussite de cette opération et témoigne de la solidité de nos relations. »

A l’issue de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 611 444 ABSA à titre irréductible, 2 607 853 ABSA à titre réductible et 122 078 ABSA à titre libre, soit un taux de souscription d’environ 92,5%.

Le nombre d’ABSA sur lesquelles ont porté les demandes de souscription à titres irréductible, réductible et libre étant inférieur au nombre d’ABSA offertes, le Conseil d’administration a décidé de limiter l’Augmentation de Capital à 3 341 375 ABSA conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce.

Les fonds levés permettront notamment à Egide de poursuivre sa politique d'investissement et son redressement financier.

La date de règlement livraison des ABSA est fixée au 13 novembre 2024.

Les 3 341 375 bons de souscription d’actions (« BSA »), dont l’admission aux négociations sur Euronext Growth est demandée, seront détachés des 3 341 375 actions nouvelles le 13 novembre 2024 et pourront être exercés jusqu’au 13 mai 2026 inclus. Deux (2) BSA donneront le droit de souscrire une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,65 €, soit une valeur nominale de 0,5 € et une prime d’émission de 0,15€ par action additionnelle.

A compter du 13 novembre 2024, le capital social d’Egide s’élèvera à 9 800 369,5€, divisé en 19 600 739 actions d’un montant nominal de 0,50 Euro chacune, toutes de même catégorie.

CONTACTS

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile – Agence de communication Financière - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe