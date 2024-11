AUGA group, AB vadovybės komentaras dėl restruktūrizacijos iniciavimo

Tvaresnio ekologiško maisto gamintoja ir žemės ūkio technologijų kūrėja AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą dėl Bendrovės restruktūrizacijos proceso inicijavimo. Juo bus siekiama užtikrinti veiklos tęstinumą, ilgalaikį mokumą ir įsipareigojimų kreditoriams įvykdymą. Tikslui pasiekti Bendrovė ir jos dukterinės įmonės (toliau – Grupė) neribotam laikui atideda technologijų vystymo planus ir visą dėmesį skiria piniginį srautą generuojančioms veikloms: žemės ūkiui, biometano gamybai ir galutinių produktų, skirtų vartotojams, tiekimui.

„Kurį laiką savo energiją skyrėme tam, kad pasiektume susitarimus su finansinėmis institucijomis dėl ilgalaikių paskolų atidėjimo ir dalies turto pardavimo, kad mums nereikėtų imtis restruktūrizacijos proceso. Tačiau bendro sutarimo šiandien neturime ir šių tikslų įgyvendinimui yra reikalingas papildomas laikas. Siekdami įvykdyti turimus įsipareigojimus ir apsaugoti savo kreditorius, darbuotojus tiekėjus bei kitas suinteresuotas puses, imamės šios procedūros. Jeigu kai kurioms dukterinėms AUGA group, AB bendrovėms nepavyks surasti sprendimo su kreditoriais, jos taip pat gali neišvengti restruktūrizavimo proceso“, – sakė Kęstutis Juščius, AUGA group, AB valdybos pirmininkas.

Per paskutinius penkerius metus Grupė susidūrė su iššūkiais. Vienas jų – sparčiai augantys gamybos kaštai, kurių nekompensavo parduotos produkcijos kainos. Priežastys, kurios lėmė, kad 2018–2023 m. laikotarpiu išaugo sąnaudos yra įvairios – nuo sparčiai kylančių žemės ūkio paslaugų kainų iki dėl infliacijos 9 mln. Eur padidėjusio darbuotojų atlyginimo fondo, nors darbuotojų skaičius per šį laikotarpį nekito. Gamyboje dirbančių darbuotojų atlyginimų fondas išaugo nuo 11,7 mln. iki 19,1 mln. eurų arba 63 proc., o administracijos darbuotojų atlyginimų fondas pakilo nuo 4,2 mln. iki 5,7 mln. eurų, arba 35 proc.

„Augantys kaštai sumažino Grupės galimybes konkuruoti kitose ES šalių rinkose, kuriose parduodama Grupės pagaminta produkcija. Situacijos nepalengvino ir tuo metu Lietuvoje galiojusi ekologinės gamybos subsidijų sistema – didesniems nei 200 ha ūkiams buvo skiriamos 30 proc. mažesnės subsidijos. Dėl savo veiklos masto Grupė per visą dalyvavimo ekologinėje gamyboje laikotarpį negavo 11,8 mln. eurų ekologinių išmokų, skirtų derliaus pajamų kompensavimui, nors savo veiklą vykdė pagal visus ekologinei gamybai keliamus reikalavimus kaip ir kiti ekologiniai ūkininkai“, – teigė Kęstutis Juščius.

Anot K. Juščiaus, siekdama suvaldyti augančius kaštus, Grupė turėjo skirti daugiau investicijų į efektyvumo iniciatyvas, tačiau šios konkuravo su strateginiais tvarumo ir inovacijų projektais. Be to, išaugusios palūkanos ir dėl to padidėję skolos aptarnavimo kaštai dar labiau sumažino galimybes investuoti į veiklos efektyvumo priemones.

Padėčiai stabilizuoti Grupė ėmėsi sudėtingų sprendimų, tačiau jų teigiama įtaka Grupės veiklos rezultatams duos indėlį tik ateityje, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.

„Ėmėmės gamybos kaštų taupymo iniciatyvų – ypatingai grybų auginimo segmente. Atlikome žemių konsolidavimo ir efektyvumo vertinimą bei atsisakėme dirbti nederlingose plotuose. Priėmėme reikšmingą sprendimą – dalinį perėjimą iš ekologinės gamybos prie konvencinės tiek augalininkystėje, tiek gyvulininkystėje. Mes toliau tęsime ekologinio ir konvencinio žemės ūkio modelio veiklą. Nors šis modelis pereinamuoju laikotarpiu sugeneravo didesnius papildomus kaštus, tačiau naujame sezone tai leis diversifikuoti rizikas ir sumažins pajamų nepastovumą, kurį turėjome dirbdami vien ekologijoje“, – sakė K. Juščius.

Negana to, finansinius rezultatus lėmė ir kasmet patiriami vis didesni derliaus praradimai dėl klimato kaitos. Neigiamą aplinką verslui formavo ir ekologinio derliaus nepastovumas bei produkcijos vartojimo sumažėjimas, kas lėmė ir mažėjantį kainų skirtumą tarp ekologinės ir konvencinės produkcijos. Taip pat globalios krizės, kaip COVID-19 pandemija ir jos sukelti tiekimo grandinių trukdžiai, karas Ukrainoje, lėmęs augančias trąšų, kuro, energijos ir technikos kainas.

Tikslas – veiklų optimizacija ir efektyvumas

Grupė, siekdama didesnio efektyvumo ir mažesnių sąnaudų, planuoja ir toliau optimizuoti skirtingas veiklos sritis, įskaitant visus gamybinius procesus, žemių valdymo ir administravimo klausimus.

Pagrindinis dėmesys naujame verslo etape yra skiriamas toms veikloms, kurios generuoja teigiamus finansinius srautus ir greitus rezultatus, kuriose Grupė turi ilgametę patirtį bei stiprią gamybinę bazę: augalininkystei, gyvulininkystei, grybų auginimui ir galutiniams vartotojams skirtų produktų tiekimui.

Grupė taip pat tęs biometano gamybos veiklą. Tai ne tik generuos teigiamus finansinius srautus iš galutinio produkto pardavimo, bet ir per subprodukto – digestato – įdarbinimą augalininkystės veikloje, kuris leis iki 30 proc. pagerinti derlių ekologiniuose ūkiuose.

„Esame sutelkę visus savo pajėgumus sklandžiam restruktūrizavimo procesui užtikrinti: atskirai vertiname kiekvienos įmonės veiklą, tęsiame ūkio efektyvumo peržiūrą, paprastiname valdymo struktūrą, kuri leis trumpinti sprendimų priėmimo grandinę ir jos kaštus. Stiprinsime vadovų komandą kolegomis, turinčiais pokyčių valdymo patirties. Iki restruktūrizacijos ir per ją mes dėsime visas pastangas, kad išpildytume įsipareigojimus savo darbuotojams laiku ir tinkamai.

Šiandienos uždavinys yra stabilizuoti veiklą ir užtikrinti tęstinumą. O sėkmingam ir greitesniam restruktūrizavimo užbaigimui, bus ieškomas papildomas kapitalas, įskaitant galimybę pritraukti strateginių investuotojų arba parduoti dalį įmonių, valdančių turtą“, – teigė AUGA group, AB valdybos pirmininkas.

Emisijas mažinančios technologijos pralenkė laiką

Grupė nuo 2018 m. kuria emisijas mažinančias technologijas, kurios jau šiandien yra patentuotos, patvirtintos išorinių mokslininkų komandų ir įrodžiusios savo galimybes reikšmingai sumažinti CO2 emisijas gamybinėmis sąlygomis. Tačiau pasaulinės tvarumo idėjos, kurios dar 2019 metais buvo prioritetinės ir kurių pagrindu Grupė kūrė savo verslo strategiją, po Covid-19 pandemijos, karo Ukrainoje ir energetinių išteklių krizės, atsidūrė antraeiliuose planuose.

„Per visą laikotarpį į hibridinių ir elektra varomų traktorių bei tvarių pašarų technologijas investavome 6 mln. eurų. Mūsų kuriamos technologijos turėjo atliepti ne tik tvarumo problemas žemės ūkyje, bet ir padidinti gamybos procesų efektyvumą Grupės ūkiuose. Investuotos lėšos be išorinio finansavimo palaikymo nebuvo pakankamos, kad šios technologijos būtų komercializuotos ir galėtų duoti efektyvumo grąžą šiandien, jos turėjo užtikrinti ir efektyvumą, ir tvarumą ilguoju laikotarpiu, vienu ypu pakeičiant dabartines naudojamas technologijas į „AUGA“ sukurtas.

6 mln. eurų visame Grupės įsipareigojimų portfelyje nesudaro esminės sumos dėl ko šiandien įmonė turi finansinių iššūkių, tačiau noras pasikeisti patiems ir atnešti teigiamą pokytį žemės ūkiui, pareikalavo didelio vadovybės strateginio dėmesio ir laiko. Mes tikėjome, kad tvariosios technologijos sulauks pakankamo palaikymo, tačiau taip neįvyko. Todėl atidedame tvariųjų technologijų plėtros planus, iki tol, kol pritrauksime išorinį jų finansavimą“, – aiškino K. Juščius.

AUGA group, AB valdybos pirmininkas K. Juščius teigė, kad tvarumas ir toliau bus Grupę lydinti misija ir ji tęs tvarias gamybos praktikas visose savo veiklose. Nors Grupė neribotam laikui įšaldo plėtros planus dėl technologinių inovacijų žemės ūkyje, K. Juščius neabejoja, kad situacija pasikeis.

„Juk tam, kad 2050 metais galėtume išmaitinti 10 mlrd. gyventojų ir tuo pačiu 67 proc. sumažinti emisijas iš maisto grandinės, turėsime keisti praktikas žemės ūkyje. Mes neabejotinai sugrįšime prie „AUGA“ technologijų, kai rinka bus tam pasiruošusi, bus sukurtos reguliacinės priemonės, skatinančios rinktis tvarias alternatyvas, o mūsų Grupė bus pasiekusi finansinį stabilumą“, – aiškino K. Juščius.

Tolimesni veiksmai

Bendrovės valdybos sprendimu 2024 m. gruodžio 4 d. yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, į kurio darbotvarkę yra įtraukti klausimai dėl Bendrovės restruktūrizavimo proceso pradėjimo ir pritarimo restruktūrizavimo plano pradiniam projektui.

Bendrovės akcininkams priėmus teigiamą sprendimą dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo, Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo proceso pradėjimo. Teismui priėmus sprendimą iškelti Bendrovei restruktūrizavimo bylą, Bendrovės restruktūrizavimo planas bus derinamas su kreditoriais. Tikimasi, kad Bendrovės kreditoriai ir akcininkai restruktūrizavimo planui pritars 2025 m. II ketvirtį.

Bendrovė ir jos įmonės tiek iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, tiek jį patvirtinus vykdys dabartiniu metu vykdomas augalininkystės, gyvulininkystės, grybų auginimo ir galutiniams vartotojams skirtų produktų tiekimo veiklas.