Muudatused ASi Ekspress Grupp tütarettevõtete juhatustes

ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte AS Delfi Meedia juhatuse esimees ja tegevjuht Argo Virkebau lahkub omal soovil ametist 31. detsembril 2024. aastal. Argo Virkebau on täitnud Delfi Meedia tegevjuhi ülesandeid alates 2018. aastast. AS Delfi Meedia nõukogu tänab Argo Virkebaud pikaaegse panuse eest meediaettevõtte juhtimisse ja arengusse.

AS Delfi Meedia nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks ASi Õhtuleht Kirjastus pikaaegse juhi Erik Heinsaare tähtajaga 31. detsember 2027. Erik Heinsaarest saab AS Delfi Meedia tegevjuht.

AS Delfi Meedia juhatus tegutseb alates 1. jaanuarist 2025 järgmises koosseisus: Erik Heinsaar (juhatuse esimees), Piret Põldoja, Sander Maasik, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp ja Urmo Soonvald.

ASi Ekspress Grupp Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks Jānis Grīviņši, kes hakkab täitma tegevjuhi kohustusi.

Alates 2. jaanuarist 2025 tegutseb A/S Delfi juhatus järgmises koosseisus: Jānis Grīviņš (juhatuse esimees), Maira Meija ja Filips Lastovskis.



Erik Heinsaare ja Jānis Grīviņši CV on lisatud börsiteatele.



Delfi Meedia AS on Eesti kõige kiirem, innovaatilisem ja laiema teemaderingiga meediaettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi , ajalehti Eesti Ekspress , Eesti Päevaleht , Maaleht ja LP ning kirjastab populaarseimaid ajakirju Eesti Naine , Anne&Stiil , Pere ja Kodu , Oma Maitse , Maakodu , Kroonika . Delfi Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.



Läti Delfi on tunnistatud kõige usaldusväärsemaks ja armastatumaks meediabrändiks Lätis. DeIfi on enam kui 858 000 igakuise kasutajaga Läti juhtiv uudisteportaal nii läti kui ka vene keeles.



AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

