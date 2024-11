RTX udnævner Henrik Mørck Mogensen som ny administrerende direktør

Nørresundby, 11. november 2024

RTX A/S, som er specialiseret i trådløse kommunikationsløsninger, har ansat Henrik Mørck Mogensen som ny administrerende direktør med tiltrædelse senest 1. marts 2025. Henrik Mørck Mogensen afløser Peter Røpke, som forlader RTX med udgangen af ​​november 2024 efter otte år.

Henrik Mørck Mogensen kommer fra en stilling som Group Senior Vice President med ansvar for Healthcare forretningen hos IT-virksomheden Systematic. Han kommer med solid kommerciel og strategisk ledelseserfaring og har en stærk teknisk baggrund inden for både hardware- og softwareprodukter og -platforme. Henrik Mørck Mogensen startede sin karriere hos Systematic, hvor han i mere end 10 år bestred forskellige lederroller. Senere har han haft forskellige roller i topledelsen hos energi- og vandmålingkoncernen Kamstrup. Henrik Mørck Mogensen har også været administrerende direktør for software start-up virksomheden Frameo. Han har en MSc i Software Engineering fra Aalborg Universitet, en EBA fra VIA University College og en MBA fra IMD Business School.

Formand Peter Thostrup udtaler: "Vi er meget glade for at kunne præsentere Henrik Mørck Mogensen som ny administrerende direktør for RTX. Henrik har som leder en stærk karrierebaggrund fra succesrige virksomheder. Hans stærke tekniske baggrund kombineret med en betydelig kommerciel og strategisk erfaring gør ham til et perfekt match for RTX. Især hans seneste erfaring fra ”healthcare” området passer godt ind i RTX’s potentiale og ambitioner i dette segment. Lad mig også benytte lejligheden til at takke Peter Røpke for hans vigtige bidrag til udviklingen af ​​RTX siden hans tiltrædelse i 2016. Vi ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige bestræbelser.”

Henrik Mørck Mogensen udtaler: "Jeg ser RTX som en innovativ teknologivirksomhed, som tidligt var banebrydende inden for trådløs teknologi. Det tætte partnerskab med kunderne og samarbejdet inden for produktudvikling, som er en central del af RTX’s forretningsmodel, tiltrækker mig meget. Jeg ser frem til at blive en del af teamet og med mine kompetencer og erfaring bidrage yderligere til at styrke RTX’s position som en førende leverandør af trådløse løsninger til globalt anerkendte B2B-kunder i attraktive markedssegmenter.”

RTX's Executive Management Team vil, med støtte fra bestyrelsen, påtage sig den administrerende direktørs ansvarsområde, indtil Henrik Mørck Mogensen tiltræder RTX.

RTX A/S

PETER THOSTRUP

Formand for bestyrelsen

