Global Menopause Supplement Market Growth, Projected to Reach USD 1,429.2 million by 2034 as Demand for Natural, Symptom-Relief Solutions Rises | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global menopause supplement market is projected to witness steady growth over the next decade, with market size estimates reaching USD 1,429.2 million by 2034, up from USD 934.8 million in 2024. With a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.7% from 2024 to 2034, the market expansion is driven by the increasing prevalence of menopausal symptoms and greater awareness around symptom relief.

The rise in this demographic has led to a corresponding increase in the demand for solutions addressing common menopausal symptoms, including vasomotor symptoms (VMS) like night sweats and hot flashes. Other prevalent symptoms include mood swings, anxiety, depression, sleep disturbances, and difficulty concentrating. Leading manufacturers are increasingly investing in and adopting personalized approaches to supplements, specifically tailored to meet the unique needs and preferences of menopausal women. This shift includes the development of evidence-based formulations that incorporate clinically validated ingredients and the exploration of innovative delivery formats designed to address the diverse symptoms associated with menopause.

Treatment Insights: A Growing Preference for Natural and Non-Hormonal Solutions

Menopause supplements cater to a wide array of symptoms, including VMS, mood-related issues, and cognitive difficulties associated with hormonal fluctuations during menopause. A variety of over-the-counter and natural supplements, such as black cohosh, red clover, and evening primrose oil, have been embraced for their symptom-relief potential. While hormone replacement therapy (HRT) remains a common treatment for menopause-related discomfort, an increasing number of women are opting for non-hormonal and plant-based supplements due to their perceived safety and fewer side effects. This trend toward holistic and natural solutions is expected to support market growth significantly over the forecast period.



Hormone replacement therapy (HRT) is the primary treatment for managing menopausal symptoms, particularly vasomotor symptoms. However, HRT is associated with potential adverse effects, including vaginal bleeding, hip and vertebral fractures, dementia, urinary incontinence, breast cancer, heart attack, blood clots, stroke, and colorectal cancer. Due to these risks, many patients are exploring alternative, safer options, such as plant-based products and dietary supplements, for symptom relief.

Rapid Innovations in Menopause Treatment Solutions

The market is witnessing rapid innovations, with companies investing in research to develop targeted supplements that address specific menopausal symptoms. Key players are focusing on producing formulations that are free from artificial additives, gluten, and genetically modified organisms (GMOs) to meet the growing demand for cleaner, more natural products. Additionally, many brands are introducing personalized supplements that allow women to tailor their health solutions according to their unique symptoms and lifestyle needs.

Digital health advancements are also transforming how menopause is managed. Telehealth consultations and health monitoring apps are being incorporated into the treatment regimen, allowing women to track their symptoms, get dietary recommendations, and adjust supplement intake accordingly. These innovations not only improve user engagement but also increase consumer trust, further driving the market's growth.





Key Takeaways from Regional Markets

North America : The largest revenue-generating region, driven by high awareness of menopausal health, advanced healthcare infrastructure, and strong presence of key players.

: The largest revenue-generating region, driven by high awareness of menopausal health, advanced healthcare infrastructure, and strong presence of key players. Europe : Growing demand in Western Europe due to a significant population of aging women and the popularity of non-hormonal therapies.

: Growing demand in Western Europe due to a significant population of aging women and the popularity of non-hormonal therapies. Latin America : Emerging market with increasing awareness and growing adoption of menopause supplements, though at a lower rate compared to developed regions.

: Emerging market with increasing awareness and growing adoption of menopause supplements, though at a lower rate compared to developed regions. South Asia and Pacific : Expanding rapidly, attributed to a large population base and increasing awareness of menopausal health.

: Expanding rapidly, attributed to a large population base and increasing awareness of menopausal health. Middle East and Africa: Early-stage growth with potential for expansion as awareness and healthcare access improve.



Countries CAGR (2024 to 2034) United States 5.1% Germany 5.9% Japan 6.8% China 7.8% South Korea 8.0%

"The rising awareness about menopausal health, particularly in North America and Europe, has been instrumental in driving the demand for supplements that can alleviate common symptoms without the side effects often associated with hormone therapy. With an aging global population, the potential for innovative solutions in this market is extensive. Companies are increasingly focusing on clinically tested ingredients and evidence-based products, which not only improves efficacy but also builds trust with the consumer base.” says Nandini Roy Choudhury, Client Partner at Future Market Insights.

Understanding Market Dynamics in the Menopause Supplement Market

Rising demand for non-hormonal, plant-based supplements.

Increasing focus on clinical trials to support supplement efficacy.

Greater health awareness among women entering menopause.

Launch of new products targeting symptom-specific relief.

Expansion into untapped regions with aging populations.

Regulatory challenges related to product claims and ingredient sourcing.

Key Players in the Menopause Supplement Market

Prominent companies within the menopause supplement industry include:

NOW Foods : Known for high-quality, natural dietary supplements aimed at improving wellness and supporting menopausal health.

: Known for high-quality, natural dietary supplements aimed at improving wellness and supporting menopausal health. Nature's Way : Offers a range of products including black cohosh and other herbal supplements, widely recognized for their effectiveness.

: Offers a range of products including black cohosh and other herbal supplements, widely recognized for their effectiveness. Garden of Life : Focuses on organic and non-GMO products, aligning with the growing preference for plant-based menopause solutions.

: Focuses on organic and non-GMO products, aligning with the growing preference for plant-based menopause solutions. Herbalife Nutrition : A major player in nutritional supplements with options for managing menopausal symptoms.

: A major player in nutritional supplements with options for managing menopausal symptoms. Pfizer : Develops a range of wellness products, including options targeted at the aging population.

: Develops a range of wellness products, including options targeted at the aging population. Bayer AG : An established brand offering various health and wellness products, including supplements tailored to women’s health.

: An established brand offering various health and wellness products, including supplements tailored to women’s health. Pharmavite LLC: Known for the Nature Made brand, which includes supplements that support overall health during menopause.



Regional Analysis: Menopause Supplement Market Growth by Region

North America : High consumer awareness and disposable income levels contribute to this region’s dominant market position. Established companies and ongoing product innovations further fuel market growth.

: High consumer awareness and disposable income levels contribute to this region’s dominant market position. Established companies and ongoing product innovations further fuel market growth. Latin America : Rising healthcare access and a growing elderly population support gradual adoption of menopause supplements.

: Rising healthcare access and a growing elderly population support gradual adoption of menopause supplements. Europe : Increasingly popular due to cultural openness to natural therapies and advanced healthcare infrastructure.

: Increasingly popular due to cultural openness to natural therapies and advanced healthcare infrastructure. South Asia and Pacific : Predicted to grow as awareness increases and a large demographic reaches menopausal age.

: Predicted to grow as awareness increases and a large demographic reaches menopausal age. Middle East and Africa: Potential for future growth exists as health awareness improves and economic conditions develop.



With a promising outlook for the next decade, the menopause supplement market is poised for substantial growth as more women seek safe, natural options for managing menopausal symptoms. Industry players are likely to benefit from an expanding consumer base and heightened focus on wellness during the menopausal transition. By staying attuned to consumer needs, companies can expect to play a critical role in supporting the health and well-being of millions of women globally.

Global Menopause Supplement Market Segmentation by Category

By Product Type:

Hormonal Supplements

Non-hormonal Supplements

Nutritional Supplements

Other

By Form:

Tablets

Capsules

Liquids

Powders

Gummies

Soft Gels

By Sale Channels:

Store-based Modern Trade Hospital Pharmacies Retail Pharmacies Drug Stores

Online Pharmacies

By Region:

North America

Latin America

Europe

East Asia

South Asia

Oceania

Middle East & Africa



French Translation

Le marché mondial des compléments alimentaires pour la ménopause devrait connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, la taille du marché étant estimée à 1 429,2 millions USD d'ici 2034, contre 934,8 millions USD en 2024. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 5,7 % de 2024 à 2034, l'expansion du marché est tirée par la prévalence croissante des symptômes de la ménopause et une plus grande sensibilisation au soulagement des symptômes.

L’augmentation de cette population a entraîné une augmentation correspondante de la demande de solutions pour traiter les symptômes courants de la ménopause, notamment les symptômes vasomoteurs (VMS) comme les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Les autres symptômes courants comprennent les sautes d’humeur, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et les difficultés de concentration.

Les principaux fabricants investissent de plus en plus dans des compléments alimentaires personnalisés, spécialement conçus pour répondre aux besoins et préférences uniques des femmes ménopausées. Cette évolution comprend le développement de formules fondées sur des données probantes qui intègrent des ingrédients cliniquement validés et l'exploration de formats d'administration innovants conçus pour traiter les divers symptômes associés à la ménopause.

Perspectives de traitement : une préférence croissante pour les solutions naturelles et non hormonales

Les compléments alimentaires pour la ménopause répondent à un large éventail de symptômes, notamment les VMS, les problèmes d’humeur et les difficultés cognitives associées aux fluctuations hormonales pendant la ménopause. Une variété de compléments alimentaires en vente libre et naturels, tels que l’actée à grappes noires, le trèfle rouge et l’huile d’onagre, ont été adoptés pour leur potentiel de soulagement des symptômes. Alors que le traitement hormonal substitutif (THS) reste un traitement courant pour l’inconfort lié à la ménopause, un nombre croissant de femmes optent pour des compléments non hormonaux et à base de plantes en raison de leur sécurité perçue et de leurs effets secondaires réduits. Cette tendance vers des solutions holistiques et naturelles devrait soutenir considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.



Le traitement hormonal substitutif (THS) est le principal traitement pour gérer les symptômes de la ménopause, en particulier les symptômes vasomoteurs. Cependant, le THS est associé à des effets indésirables potentiels, notamment des saignements vaginaux, des fractures de la hanche et des vertèbres, une démence, une incontinence urinaire, un cancer du sein, une crise cardiaque, des caillots sanguins, un accident vasculaire cérébral et un cancer colorectal. En raison de ces risques, de nombreux patients explorent des options alternatives plus sûres, telles que les produits à base de plantes et les compléments alimentaires, pour soulager leurs symptômes.

Innovations rapides dans les solutions de traitement de la ménopause

Le marché connaît des innovations rapides, les entreprises investissant dans la recherche pour développer des compléments alimentaires ciblés qui répondent à des symptômes spécifiques de la ménopause. Les principaux acteurs se concentrent sur la production de formules exemptes d’additifs artificiels, de gluten et d’organismes génétiquement modifiés (OGM) pour répondre à la demande croissante de produits plus propres et plus naturels. En outre, de nombreuses marques proposent des compléments alimentaires personnalisés qui permettent aux femmes d’adapter leurs solutions de santé en fonction de leurs symptômes et de leurs besoins en matière de style de vie.

Les progrès de la santé numérique transforment également la façon dont la ménopause est gérée. Les consultations de télésanté et les applications de suivi de la santé sont intégrées au programme de traitement, permettant aux femmes de suivre leurs symptômes, d'obtenir des recommandations diététiques et d'ajuster leur consommation de suppléments en conséquence. Ces innovations améliorent non seulement l'engagement des utilisateurs, mais augmentent également la confiance des consommateurs, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Principaux enseignements des marchés régionaux

Amérique du Nord : la plus grande région génératrice de revenus, portée par une forte sensibilisation à la santé liée à la ménopause, une infrastructure de soins de santé avancée et une forte présence d'acteurs clés.

: la plus grande région génératrice de revenus, portée par une forte sensibilisation à la santé liée à la ménopause, une infrastructure de soins de santé avancée et une forte présence d'acteurs clés. Europe : Demande croissante en Europe occidentale en raison d’une population importante de femmes vieillissantes et de la popularité des thérapies non hormonales.

: Demande croissante en Europe occidentale en raison d’une population importante de femmes vieillissantes et de la popularité des thérapies non hormonales. Amérique latine : marché émergent avec une sensibilisation croissante et une adoption croissante des suppléments pour la ménopause, bien qu'à un rythme inférieur par rapport aux régions développées.

: marché émergent avec une sensibilisation croissante et une adoption croissante des suppléments pour la ménopause, bien qu'à un rythme inférieur par rapport aux régions développées. Asie du Sud et Pacifique : en pleine expansion, grâce à une large base de population et à une sensibilisation croissante à la santé liée à la ménopause.

: en pleine expansion, grâce à une large base de population et à une sensibilisation croissante à la santé liée à la ménopause. Moyen-Orient et Afrique : croissance initiale avec potentiel d’expansion à mesure que la sensibilisation et l’accès aux soins de santé s’améliorent.



Pays TCAC (2024 à 2034) États-Unis 5,1 % Allemagne 5,9 % Japon 6,8 % Chine 7,8 % Corée du Sud 8,0 %

« La sensibilisation croissante à la santé liée à la ménopause, notamment en Amérique du Nord et en Europe, a contribué à stimuler la demande de compléments alimentaires capables de soulager les symptômes courants sans les effets secondaires souvent associés à l'hormonothérapie. Avec le vieillissement de la population mondiale, le potentiel de solutions innovantes sur ce marché est considérable. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur des ingrédients testés cliniquement et des produits fondés sur des preuves, ce qui non seulement améliore l'efficacité, mais renforce également la confiance des consommateurs », déclare Nandini Roy Choudhury , partenaire client chez Future Market Insights.

Comprendre la dynamique du marché des compléments alimentaires pour la ménopause

Demande croissante de suppléments non hormonaux à base de plantes.

L’accent est mis de plus en plus sur les essais cliniques pour soutenir l’efficacité des suppléments.

Une plus grande sensibilisation à la santé chez les femmes entrant en ménopause.

Lancement de nouveaux produits ciblant le soulagement spécifique des symptômes.

Expansion dans des régions inexploitées avec des populations vieillissantes.

Défis réglementaires liés aux allégations relatives aux produits et à l’approvisionnement en ingrédients.

Principaux acteurs du marché des compléments alimentaires pour la ménopause

Parmi les entreprises importantes du secteur des suppléments pour la ménopause, on trouve :

NOW Foods : Connu pour ses compléments alimentaires naturels de haute qualité visant à améliorer le bien-être et à soutenir la santé de la ménopause.

: Connu pour ses compléments alimentaires naturels de haute qualité visant à améliorer le bien-être et à soutenir la santé de la ménopause. Nature's Way : Propose une gamme de produits comprenant de l'actée à grappes noires et d'autres suppléments à base de plantes, largement reconnus pour leur efficacité.

: Propose une gamme de produits comprenant de l'actée à grappes noires et d'autres suppléments à base de plantes, largement reconnus pour leur efficacité. Garden of Life : se concentre sur les produits biologiques et sans OGM, s'alignant sur la préférence croissante pour les solutions de ménopause à base de plantes.

: se concentre sur les produits biologiques et sans OGM, s'alignant sur la préférence croissante pour les solutions de ménopause à base de plantes. Herbalife Nutrition : Acteur majeur des compléments nutritionnels avec des options pour gérer les symptômes de la ménopause.

: Acteur majeur des compléments nutritionnels avec des options pour gérer les symptômes de la ménopause. Pfizer : Développe une gamme de produits de bien-être, notamment des options ciblant la population vieillissante.

: Développe une gamme de produits de bien-être, notamment des options ciblant la population vieillissante. Bayer AG : Une marque établie proposant divers produits de santé et de bien-être, notamment des suppléments adaptés à la santé des femmes.

: Une marque établie proposant divers produits de santé et de bien-être, notamment des suppléments adaptés à la santé des femmes. Pharmavite LLC : Connu pour la marque Nature Made, qui comprend des suppléments qui soutiennent la santé globale pendant la ménopause.



Analyse régionale : Croissance du marché des suppléments pour la ménopause par région

Amérique du Nord : la forte sensibilisation des consommateurs et les niveaux élevés de revenu disponible contribuent à la position dominante de cette région sur le marché. Les entreprises établies et les innovations de produits en cours alimentent également la croissance du marché.

: la forte sensibilisation des consommateurs et les niveaux élevés de revenu disponible contribuent à la position dominante de cette région sur le marché. Les entreprises établies et les innovations de produits en cours alimentent également la croissance du marché. Amérique latine : l’amélioration de l’accès aux soins de santé et l’augmentation de la population âgée favorisent l’adoption progressive de suppléments pour la ménopause.

: l’amélioration de l’accès aux soins de santé et l’augmentation de la population âgée favorisent l’adoption progressive de suppléments pour la ménopause. Europe : De plus en plus populaire en raison de l’ouverture culturelle aux thérapies naturelles et aux infrastructures de soins de santé avancées.

: De plus en plus populaire en raison de l’ouverture culturelle aux thérapies naturelles et aux infrastructures de soins de santé avancées. Asie du Sud et Pacifique : la croissance est prévue à mesure que la sensibilisation augmente et qu'une grande partie de la population atteint l'âge de la ménopause.

: la croissance est prévue à mesure que la sensibilisation augmente et qu'une grande partie de la population atteint l'âge de la ménopause. Moyen-Orient et Afrique : un potentiel de croissance future existe à mesure que la sensibilisation à la santé s’améliore et que les conditions économiques se développent.





Avec des perspectives prometteuses pour la prochaine décennie, le marché des compléments alimentaires pour la ménopause est sur le point de connaître une croissance substantielle, car de plus en plus de femmes recherchent des options sûres et naturelles pour gérer les symptômes de la ménopause. Les acteurs du secteur devraient bénéficier d’une base de consommateurs élargie et d’une attention accrue portée au bien-être pendant la transition vers la ménopause. En restant à l’écoute des besoins des consommateurs, les entreprises peuvent espérer jouer un rôle essentiel dans le soutien de la santé et du bien-être de millions de femmes dans le monde.

Segmentation du marché mondial des compléments alimentaires pour la ménopause par catégorie

Par type de produit :

Suppléments hormonaux

Compléments alimentaires non hormonaux

Compléments alimentaires

Autre

Par formulaire :

Tablettes

Gélules

Liquides

Poudres

Bonbons gélifiés

Gélules molles

Par canaux de vente :

Basé sur le magasin Le commerce moderne Pharmacies hospitalières Pharmacies de détail Pharmacies

Pharmacies en ligne

Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe

Asie de l'Est

Asie du Sud

Océanie

Moyen-Orient et Afrique

Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

