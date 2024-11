Concentrix dévoilera de nouvelles perspectives sur l’IA et les expériences intelligentes lors du Web Summit 2024

Chris Caldwell, Président-directeur général de Concentrix, traitera de l’impact transformateur de l’IA sur l’expérience client

La société exposera ses technologies de pointe sur le Stand 0404-16, FIL1 Pavillon 1

NEWARK, Californie, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), l’un des leaders mondiaux en matière de technologies et de services, annonce aujourd’hui qu’il dévoilera de nouvelles perspectives sur la façon dont l’IA et les expériences intelligentes remodèlent les industries lors du Web Summit 2024, la première conférence technologique au monde, qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 11 au 14 novembre.

Chris Caldwell, Président-directeur général de Concentrix, animera une discussion informelle sur la Corporate Innovation Stage (Pavillon 4, stage 14) le 14 novembre à 12 h CET sur le thème « Why Customers Deserve More » (Pourquoi les clients méritent davantage). Au cours de son intervention, Chris abordera la manière dont l’IA peut favoriser l’établissement de liens émotionnels plus profonds entre les marques et les clients, en mettant l’accent sur l’équilibre entre les interactions humaines et les interactions mécaniques.

Les experts de Concentrix présenteront les dernières avancées en matière de solutions basées sur l’IA. L’un des moments forts sera la présentation de l’assistant virtuel iX Hello de l’entreprise au Stand 0404-16, FIL1 Pavillon 1. Ses capacités de GenAI (IA générative) sont entièrement personnalisables à travers une multitude de fonctionnalités, pouvant être déployées en quelques jours sans aucun codage, et améliorant ainsi de manière significative l’efficacité des opérations et l’engagement des clients.

Les participants sont également invités à assister à l’événement exclusif « Into the Future » (Vers l’avenir) qui passera en revue les dernières technologies de l’entreprise et offrira l’opportunité d’interagir en direct avec les dirigeants de Concentrix. L’événement aura lieu le 13 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30 CET, dans les bureaux de Concentrix à Lisbonne, au Parque das Nações. Pour vous inscrire, veuillez consulter le site : https://www.concentrix.com/events/web-summit-into-the-future/

Nous encourageons les représentants des médias et les analystes industriels qui souhaitent découvrir les technologies innovantes de Concentrix en matière d’expérience intelligente et de solutions clients à se rendre sur le site media@concentrix.com pour convenir d’un entretien avec les experts de l’entreprise.

Pour de plus amples informations sur la présence de Concentrix au Web Summit, veuillez consulter le site : https://www.concentrix.com/events/web-summit-2024/

Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), société figurant au classement Fortune 500®, est le leader mondial en matière de technologies et de services qui contribue à l'essor des plus grandes marques du monde, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Nous sommes centrés sur l'humain et alimentés par la technologie et l'intelligence. Chaque jour, nous concevons, construisons et mettons en œuvre des solutions de bout en bout entièrement intégrées, à la vitesse et à l'échelle de l'ensemble de la société, aidant ainsi plus de 2 000 clients à relever leurs défis commerciaux les plus difficiles.

