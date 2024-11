Vereinbarung über Einrichtung des weltweit ersten Internationalen Mangrovenzentrums in Shenzhen unterzeichnet

SHENZHEN, China, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 6. November wurde in Shenzhen, in der südchinesischen Provinz Guangdong, offiziell die Vereinbarung zur Gründung des Internationalen Mangrovenzentrums (IMC) unterzeichnet. Delegierte aus 18 Vertragsstaaten der Ramsar-Konvention nahmen an der Zeremonie teil.

Im September 2023 wurde der Vorschlag zur Gründung des weltweit ersten IMC in Shenzhen vom Ständigen Ausschuss der Ramsar-Konvention auf seiner 62. Sitzung genehmigt. Die Gründung des IMC ist ein konkreter Schritt zur Verbesserung der globalen Umweltpolitik und trägt zum Aufbau einer globalen Gemeinschaft für eine gemeinsame Zukunft bei. Das Zentrum wird eine Plattform für China sein, um den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten der Ramsar-Konvention zu vertiefen, globale Maßnahmen zum Schutz der Mangroven voranzutreiben, die Qualität und Stabilität der Mangroven-Ökosysteme zu verbessern und damit mehr Nutzen für die Menschen weltweit zu erzielen.

Nach Angaben vom Urban Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality verfügt Shenzhen über 36.100 Hektar Feuchtgebiete, von denen 45 % unter Naturschutz stehen. Darunter befinden sich 296 Hektar Mangroven, von denen 61 % als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Besonders hervorzuheben ist das Futian Mangroven Feuchtgebiet, das als international bedeutsam anerkannt ist und weltweit das einzige ursprüngliche Feuchtgebiet dieser Art im Zentrum einer Stadt darstellt. Zusammen mit den Feuchtgebieten Mai Po und Inner Deep Bay, die ebenfalls ein Ökosystem von globaler Bedeutung bilden, sichert es die wichtigsten Zugvogelrouten der Welt. Seit 2021 hat Shenzhen 15,48 Hektar Mangrovenwälder angelegt und 103,08 Hektar bestehender Mangrovenwälder wiederhergestellt. Auch beim Schutz der Mangrovenwälder, der Wiederherstellung von Feuchtgebieten und der Erhaltung der Artenvielfalt wurden große Fortschritte erzielt.

China hat dem Mangrovenschutz Priorität eingeräumt und ein Gesetz zum Schutz von Feuchtgebieten sowie unterstützende Vorschriften erlassen. Das Land hat ein System von Naturschutzgebieten mit Schwerpunkt auf Nationalparks eingerichtet und nationale Pläne zum Schutz von Feuchtgebieten sowie spezielle Aktionspläne zur Wiederherstellung von Mangrovenwäldern umgesetzt. Die Gesamtfläche der Mangrovenwälder in China beträgt heute 30.300 Hektar, das sind etwa 8.300 Hektar mehr als zu Beginn des Jahrhunderts. Damit gehört China zu den wenigen Ländern, die einen Nettozuwachs an Mangrovenflächen verzeichnen können.

Quelle: Urban Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality