Cérémonie de signature d’un accord sur la création du premier Centre international de la mangrove au monde à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un accord visant la création d’un Centre international de la mangrove (ou « CIM ») a été officiellement signé le 6 novembre dernier à Shenzhen, dans la province du Guangdong, située au sud de la Chine. Des délégués de 18 signataires de la Convention de Ramsar ont assisté à la cérémonie de signature.

Lors de sa 62ᵉ réunion en septembre 2023, le Comité permanent de la Convention de Ramsar avait validé la proposition de création de ce premier CIM à Shenzhen. Son institution constitue une étape concrète vers l’amélioration de la gouvernance environnementale mondiale et la construction d’une collectivité mondiale à l’avenir commun. Ce centre servira de plateforme d’échange et de coopération entre la Chine et les États membres de la Convention de Ramsar. Elle sera dédiée à la promotion de l’action mondiale en faveur de la protection des mangroves et au renforcement de la qualité et de la stabilité des écosystèmes de mangroves. En définitive, elle entend apporter plus de bienfaits aux populations du monde entier.

D’après les données de l’Urban Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality (Bureau de la planification urbaine et des ressources naturelles de la municipalité de Shenzhen), la cité s’étend sur 36 100 hectares de zones humides, dont 45 % sont protégées. Les mangroves en recouvrent 296 hectares, et 61 % des zones humides y sont qualifiées de zones de conservation protégées. La zone humide des mangroves du district de Futian, reconnue comme d’importance majeure à l’échelle internationale, est notamment la seule du monde à se situer au cœur d’une ville. Au même titre que les réserves naturelles de Mai Po et Inner Deep Bay, représentant également un écosystème d’importance mondiale, elle garantit la protection de couloirs migratoires clés pour les oiseaux migrateurs du monde entier. Depuis 2021, Shenzhen a dégagé 15,48 hectares de forêts de mangroves et restauré quelque 103,08 autres hectares de forêts de mangroves existantes. Elle a par ailleurs réalisé des avancées notables en matière de protection des mangroves, de restauration des zones humides et de préservation de la biodiversité.

La Chine considère la préservation des mangroves comme l’une de ses premières priorités, et a adopté une loi sur la protection des zones humides et des réglementations connexes à cet effet. Elle a également amélioré tout un réseau de réserves naturelles centré sur les parcs nationaux, et mis en place des plans nationaux de protection des zones humides et des plans d’action spécifiques à la restauration des mangroves. Aujourd’hui, son territoire compte une superficie totale de mangroves de 30 300 hectares, soit une augmentation d’environ 8 300 hectares par rapport au début du siècle, ce qui la place parmi les rares pays à enregistrer une augmentation nette de sa zone de mangroves.

Source : Urban Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality