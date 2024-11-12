Founder Group 获得多份合同，价值约 550 万美元

吉隆坡，马来西亚, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited（NASDAQ：FGL）（“Founder Group”或“公司”）是一家专注于马来西亚太阳能光伏系统的全流程工程、采购、建设和调试（EPCC）解决方案提供商。该公司欣然宣布已收到多个大型太阳能项目的中标通知书（LOA），合同总价值约为 550 万美元（相当于约 2250 万令吉）。

根据这些 LOA 的条款，Founder Energy 将在各个项目中承担各种职责，包括全套 EPCC 服务、直流和交流电气系统、仪表和控制（I&C）系统以及土建工程的供应和安装。 这些职责涵盖“企业绿色电力计划”（Corporate Green Power Programme，简称 CGPP）内的项目以及一个公用事业规模的太阳能项目。 这展现了公司在满足大型太阳能项目多样化需求方面的灵活性。

预计到 2026 年，马来西亚的太阳能 EPCC 服务行业市场规模将达到约 3.5 亿美元（约合 15 亿令吉），复合年增长率（CAGR）为 23.5%，这主要得益于该国对可再生能源的坚定承诺。 ASEAN Energy Database System 的数据显示，马来西亚的目标是到 2025 年实现可再生能源占比达到 20%，而 2018 年这一比例仅为 2%。“绿色技术融资计划”（Green Technology Financing Scheme）等举措将为这一目标的实现提供支持。 2024 年，政府推出了“人民太阳能激励计划”（SolaRIS），以进一步加快住宅太阳能的普及，并辅以税收减免和绿色技术投资补贴。

“我们很高兴收到这些中标通知书，这证明了各项目业主对我们的信任，也凸显了我们致力于支持马来西亚向可再生能源转型的承诺。 我们期待利用我们在 EPCC 太阳能光伏项目方面的专业知识，继续推进大型太阳能项目，”Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏（PV）设施的全流程工程、采购、建设和调试（EPCC）解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业（C&I）太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

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