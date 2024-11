SUSE AI bietet Unternehmen Kontrolle, Datenschutz und Vertrauen für den Einsatz von Open Source-KI-Lösungen

SALT LAKE CITY, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Unternehmenslösungen, stellte heute SUSE AI vor, eine sichere, vertrauenswürdige Plattform zur Implementierung und Ausführung von GenAI-Anwendungen. SUSE AI wird als integrierte Cloud-native Lösung mit umfassender Flexibilität und Erweiterbarkeit geliefert. SUSE AI ermöglicht den Einsatz von branchenführenden Large-Language-Models (LLMs) und hilft Unternehmen, die volle Kontrolle über KI-Lösungen zu behalten, mit Wahlmöglichkeiten und digital souverän.

Während Unternehmen von der KI-Experimentierphase zur Implementierung übergehen, stellen Sicherheit und Compliance ein erhebliches Hindernis für die volle Ausschöpfung des KI-Potenzials dar. Die meisten KI-Lösungen sind nicht mit Blick auf Datenschutz entwickelt worden. Besonders Unternehmen in stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor oder in Branchen, die ihr geistiges Eigentum schützen müssen, sind gezwungen, mühsam eine eigene KI-Lösung zu entwickeln - ein langsamer, komplexer und zeitaufwändiger Prozess. SUSE AI geht auf diese Herausforderungen ein, indem es Unternehmen ermöglicht, private GenAI-Lösungen einfach auszuführen und dabei die Sicherheit aufrechtzuerhalten, ohne auf die Geschwindigkeit und Leistung von KI-Lösungen zu verzichten.

SUSE AI wurde mit Hilfe des AI Early Access Program von SUSE entwickelt, einer Initiative, die Kunden und Partner mit den GenAI-Experten von SUSE zusammenbringt, um die Grundlage für sichere und konforme generative KI im Unternehmen zu schaffen.

“KI ist ungeheuer leistungsfähig, aber wenn sie nicht sorgfältig eingesetzt wird, hat sie das Potenzial Schaden anzurichten, die Reputation eines Unternehmens zu schädigen. Während der Nutzen von GenAI - und die Notwendigkeit dafür - immer offensichtlicher wird, sehen wir, dass Kunden mit Compliance-Risiken, Schatten-KI und mangelnder Kontrolle zu kämpfen haben. Ganz zu schweigen von der Anbieterbindung und den explodierenden Kosten, die mit KI-Lösungen im Frühstadium verbunden sind", sagt Abhinav Puri, Vice President of Portfolio Solutions bei SUSE. „Der KI-Ansatz von SUSE, den wir in unseren SUSE AI-Lösungen und dem SUSE AI Early Access Program verwirklichen, hilft unseren Kunden, diese Probleme zu bewältigen.“



Nidhi Srivastava, Global Head of AI.Cloud Offerings, TCS, sagte: „Angesichts der wachsenden Anforderungen von Unternehmen an sichere, skalierbare KI-Lösungen wenden sich unsere Kunden an uns, um ihre kritischen Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz, Compliance und Kontrolle zu lösen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SUSE bei der Einführung der SUSE AI-Plattform. Die neuen GenAI-Funktionen tragen dazu bei, Sicherheit und Souveränität zu wahren, was in der heutigen regulatorischen Landschaft unerlässlich ist. Gemeinsam mit SUSE setzen wir uns dafür ein, dass Unternehmen KI nutzen können, um sinnvolle Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig ihre Daten zu schützen.“

Die Vorteile von SUSE AI:

Sicherheit durch Design: SUSE AI bietet Sicherheit und Zertifizierungen auf der Ebene der Softwareinfrastruktur sowie Tools, die Zero-Trust-Sicherheit, Vorlagen und Playbooks für die Einhaltung von Richtlinien bieten. Mit SUSE AI können sie sicherstellen, dass die Kunden sicherstellen, dass die Anwendung und Verarbeitung sensibler und privater Daten vertraulich bleibt, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff deutlich reduziert wird. SUSE AI-Komponenten werden mit dem Common Criteria-zertifizierten Build-System von SUSE erstellt, das die Software bereinigt und Schwachstellen-Scans durchführt. Dies gewährleistet die Sicherheit und Integrität dieser Komponenten und kann die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen durch verbesserte Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen reduzieren.

Mit SUSE AI können sich Kunden auf ihre KI-Lösungen verlassen - auf die Sicherheit der Plattform, auf die Echtheit der generierten Daten und darauf, dass vertrauliche Kunden- und IP-Daten geschützt bleiben. Die gut gemanagte KI kann überall dort eingesetzt werden, wo Unternehmen sie benötigen, von On-Premises über Hybrid bis hin zur Cloud und sogar in Air-Gap Umgebungen. Unternehmen können die in SUSE AI enthaltenen KI-Komponenten zukunftssicher einsetzen oder eigene KI-Tools verwenden, um ihre speziellen Anwendungsfälle und zunehmenden Workloads zu bewältigen. Auswahlmöglichkeit: SUSE AI bietet Kunden eine sichere Plattform, auf der sie beliebige KI-Komponenten nutzen können. Kunden haben die volle Kontrolle über die Optimierung und Erweiterung der Plattform und sind flexibel bei der Auswahl und Implementierung großer Sprachmodelle (LLMs). Vereinfachte Cluster-Operationen und persistenter Storage sowie der einfache Zugriff auf vorkonfigurierte, gemeinsam genutzte Tools und Services sorgen dafür, dass sich Kunden jederzeit auf SUSE AI verlassen können.



SUSE AI wurde heute vorgestellt und ist auf dem Stand von SUSE auf der KubeCon North America 2024 in Salt Lake City vom 12. bis 15. November zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.suse.com/products/ai oder in unserem Blog.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter die SUSEⓇ Linux Suite, die SUSEⓇ Rancher Suite, die SUSEⓇ Edge Suite und die SUSEⓇ AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE, um ihre unternehmenskritischen Workloads zu betreiben und überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" in Open Source zurück und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, Innovationsaufgaben heute zu realisieren und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen unter www.suse.com.

