SUSE AI donne le contrôle, la confidentialité et la confiance aux entreprises qui mettent en œuvre des solutions d'IA Open Source

LUXEMBOURG, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions d'entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de SUSE AI, une plate-forme sécurisée et fiable permettant de déployer et d'exécuter des applications GenAI. Fournie sous la forme d'une solution cloud native intégrée, SUSE AI est dotée d'une flexibilité et d'une extensibilité intégrées. SUSE AI exploite les meilleurs modèles de langage (LLM) de l'industrie et aide les entreprises à conserver un contrôle total sur les solutions d'IA, en leur donnant la possibilité de choisir et d'être souveraines.

Alors que les entreprises passent de la phase d'expérimentation de l'IA à la mise en production, la sécurité et la conformité constituent un obstacle important à la pleine réalisation du potentiel de l'IA. La plupart des solutions d'IA ne sont pas conçues en tenant compte de la confidentialité, de sorte que les entreprises des secteurs hautement réglementés comme la finance ou l’industrie qui doivent protéger leur propriété intellectuelle originale doivent créer laborieusement leur propre solution d'IA, un processus lent, complexe et fastidieux. SUSE AI relève ces défis en permettant aux entreprises d'exécuter facilement des solutions GenAI privées, en préservantla sécurité sans sacrifier la vitesse et la puissance des solutions d'IA.

SUSE AI a été conçu avec les contributions du programme AI Early Access de SUSE, une initiative collaborative réunissant des clients et des partenaires avec les experts GenAI de SUSE afin de jeter les bases d'une IA générative sécurisée et conforme au sein de l'entreprise.

« L'IA est incroyablement puissante, mais sans réflexion préalable, elle a le potentiel de causer des dommages et de nuire à la réputation. Alors que la valeur de l'IA générative - et sa nécessité - devient de plus en plus évidente, nous constatons que les clients sont confrontés à des risques autour de la conformité, à l'IA fantôme et à un manque de contrôle, sans parler de la dépendance aux fournisseurs et de la montée en flèche des coûts associés aux solutions d'IA à un stade précoce », a déclaré Abhinav Puri, Vice President of Portfolio Solutions chez SUSE. « L'approche de SUSE en matière d'IA, qui se traduit par nos solutions SUSE AI et le SUSE AI Early Access Program, contribue à résoudre ces problèmes pour les clients. »

Nidhi Srivastava, Global Head of AI Cloud Offerings chez TCS, a déclaré : « Alors que les entreprises demandent des solutions d'IA plus sécurisées et évolutives, nos clients nous demandent de les aider à résoudre leurs défis critiques en matière de confidentialité, de conformité et de contrôle. Nous sommes ravis de nous associer à SUSE pour le lancement de sa plateforme SUSE AI. Ses nouvelles capacités GenAI contribuent à maintenir la sécurité et la souveraineté, ce qui est essentiel dans le contexte réglementaire actuel. Avec SUSE, nous nous engageons à aider les entreprises à utiliser l'IA pour soutenir efficacement l'innovation tout en gardant leurs données protégées. »

Les avantages de SUSE AI incluent:

“Secure by design” : SUSE AI assure la sécurité et les certifications au niveau de l'infrastructure logicielle, ainsi que des outils qui offrent une sécurité Zero Trust, des modèles et des guides pour la conformité. Avec SUSE AI, ils peuvent s'assurer que toute utilisation et tout traitement de données sensibles et privées restent privés, ce qui réduit considérablement le risque de violation de données et d'accès non autorisé. Les composants de SUSE AI sont construits à l'aide du système de construction certifié par les critères communs de SUSE, qui assainit le logiciel et effectue des analyses de vulnérabilité. Cela garantit la sécurité et l'intégrité de ces composants et peut réduire l'impact des failles de sécurité en améliorant la réponse aux incidents et les efforts de récupération.

Avoir le choix : SUSE AI offre liberté de choix aux clients en fournissant une plate-forme sécurisée sur laquelle ils peuvent sélectionner n'importe quel composant d'IA. Les clients disposent d'un contrôle total sur l'optimisation et l'extension de la plate-forme, ainsi que d'une flexibilité dans la sélection et le déploiement de grands modèles de langage (LLM). La simplification des opérations de cluster et du stockage persistant, ainsi que l'accès aisé à des outils et services partagés préconfigurés permettent aux clients de s'appuyer sur SUSE AI en toutes circonstances.



Le lancement de SUSE AI s'inscrit dans le cadre de la présence de SUSE à la KubeCon North America 2024, qui se tiendra à Salt Lake City du 12 au 15 novembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.suse.com/products/ai ou lisez le blog .

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial dans les solutions open source adressées aux entreprises, y compris SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60% des entreprises du classement Fortune 500 comptent sur SUSE pour alimenter leurs charges de travail critiques, leur permettant d’innover partout – du centre de données au cloud, en passant par l’edge et au-delà. SUSE redonne ses lettres de noblesse à l’open source, en collaborant avec des partenaires et des communautés pour offrir aux clients l’agilité nécessaire pour relever les défis de l’innovation aujourd’hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions de demain. Pour en savoir plus, visitez www.suse.com