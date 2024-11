Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Thai Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German Hebrew

シンクロノス (Synchronoss)、フランスの大手通信事業者とのパートナーシップを更新

8年にわたるパートナーシップに基づき、この主要サービスプロバイダーは引き続きシンクロノス・パーソナル・クラウド (Synchronoss Personal Cloud) を活用し、フランス全土の加入者にあらゆる種類のデジタルコンテンツを管理、最適化、共有する機能を提供