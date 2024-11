Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Thai Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German Hebrew

Synchronoss, 프랑스 주요 통신 사업자와 파트너십 연장 갱신

8년간의 파트너십을 기반으로 한 프랑스의 이 주요업체는 프랑스 전역의 가입자들이 모든 유형의 디지털 콘텐츠를 관리, 최적화 및 공유할 수 있도록 Synchronoss 개인용 클라우드를 계속 활용할 예정