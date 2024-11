Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Thai Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German Hebrew

Synchronoss ทำการต่อสัญญาความร่วมมือกับผู้ดำเนินการรายใหญ่ของฝรั่งเศส

ผู้ให้บริการชั้นนำรายนี้จะยังคงใช้บริการ Synchronoss Personal Cloud และเปิดใช้งานกับสมาชิกต่อไปในทั่วประเทศฝรั่งเศส เพื่อจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ และแชร์คอนเทนต์ดิจิทัลทุกประเภท โดยต่อยอดมาจากความร่วมมือระยะเวลา 8 ปี