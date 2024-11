Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Thai Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German Hebrew

Synchronoss 與法國主要營運商續簽合作夥伴關係

在長達 8 年的合作基礎上,這間領先的服務提供商將繼續使用 Synchronoss Personal Cloud,幫助全法國的用戶管理、優化和共享各類數碼內容。