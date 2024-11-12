Synchronoss 與法國主要營運商續簽合作夥伴關係

布里奇沃特，新澤西州, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具領導地位的全球個人雲端平台創新公司Synchronoss Technologies, Inc.（「Synchronoss」或「公司」）(NASDAQ: SNCR) 今天宣布與一間頂尖的法國營運商續簽三年合約。這間服務提供商在法國營運高速固定和流動網絡，為超過 2,700 萬個人、企業、社區和營運商提供服務。通過延長夥伴關係，該公司將繼續提供一系列由 Synchronoss Personal Cloud 驅動的增值雲端服務。

Synchronoss Personal Cloud 是一個白標 (white-label) 平台，使服務提供商能夠提供品牌化的個人雲端解決方案，集中備份、同步和組織各類數碼內容和文件。Synchronoss Personal Cloud 專為服務提供商設計，提供一個高度安全且可擴展的雲端平台，並整合了人工智能 (AI)、機器學習及其他先進功能。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 說：「這次擴大長期合作夥伴關係證明了我們雲端平台的價值，以及我們為這間提供商在法國的用戶帶來的好處。我們很高興能夠通過標籤、回溯和 AI 照片增強等新功能來提升雲端服務，讓這家法國營運商利用這些功能進一步提高用戶參與度、增加每用戶平均收入 (ARPU) 並減少用戶流失。」

有別於某些 OTT (over-the-top) 服務，Synchronoss Personal Cloud 確保數據的安全性和私隱， 這為營運商和服務提供商提供靈活性，讓他們可以選擇希望向訂閱者提供的功能和服務，以此作為分級計劃的一部分，涵蓋基本、增值和高級服務。作為一個自有品牌的品牌型解決方案，服務提供商能夠以新的方式透過雲端服務實現盈利，為訂閱者提供升級選項，以提升與數碼內容的互動，從而降低流失率並提高 ARPU。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球個人雲端解決方案的領導者，專門協助服務提供商與其訂閱者建立安全而有意義的連接。我們的 SaaS 雲端平台簡化了加入流程，促進訂閱者的參與，從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。數百萬訂閱者信任 Synchronoss 來保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容。請瀏覽 www.synchronoss.com 探索我們以雲端為中心的解決方案，了解其如何重新定義您與數碼世界的連接。

傳媒聯絡人：

Domenick Cilea

Springboard

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