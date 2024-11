Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

11x, Andreessen Horowitz 주도 하에 5,000만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치에 성공하며 디지털 워커 시대 더욱 앞당기다

November 12, 2024 13:00 ET | Source: 11X AI INC. 11X AI INC.

San Francisco, USA