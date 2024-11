SASETY primé par CATO Networks lors de l’événement Xperience 2024 France

SASETY, spécialiste français des services managés SASE, a été triplement récompensé lors de l'édition Xperience 2024 France de CATO Networks, recevant les distinctions de Best Partner Performance et New Business Partner ainsi que de Outstanding Individual Technical Contributor pour son CTO - Olivier PERICAT. Ces reconnaissances témoignent de l’excellence et de l’engagement de SASETY dans l’écosystème SASE, notamment en matière de performance et de croissance sur le marché.

CATO Networks est le pionnier de la plateforme SASE unifiée, déployée sur un réseau privé mondial qui allie performance optimale et sécurité « as a service » pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs modes de travail ou leurs besoins en connectivité.

En tant que partenaire clé de CATO Networks en France, SASETY a su faire de cette offre innovante le pilier de sa proposition de valeur.

Depuis sa création, SASETY s’engage à offrir un service de qualité en déployant et en opérant les solutions de connexion, de transport et de sécurité de manière fluide et efficace pour ses clients.

En tant que premier partenaire de CATO Networks en France, SASETY se distingue par sa capacité à transformer les infrastructures de ses clients avec des solutions complètes et optimisées, adaptées aux défis numériques actuels.

« Nous sommes honorés de recevoir ces récompenses de la part de CATO Networks, un partenaire de confiance qui partage notre vision d'une sécurité moderne et intégrée pour les entreprises », a déclaré Jérôme Beaufils, Président de SASETY. « Ces distinctions renforcent notre position en tant que pionnier des services managés SASE et confirment notre volonté de continuer à innover et à soutenir nos clients dans leur transition numérique. »