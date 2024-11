Aduro Clean Technologies et GF Building Flow Solutions Americas signent un protocole d’accord visant à promouvoir des solutions circulaires pour les déchets de polyéthylène réticulé

LONDON, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après (« Aduro » ou la « Société ») (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un protocole d’accord avec GF Building Flow Solutions Americas (« GF »), un leader dans le domaine des solutions de construction durable et fournisseur mondial de produits de la marque Uponor.

Ce protocole d’accord marque une étape importante dans la mesure où les deux entreprises explorent une voie structurée vers un accord de collaboration formel visant à renforcer les efforts actuels de GF pour convertir les déchets de production de polyéthylène réticulé (PEX) d’Uponor en matières premières de qualité.

GF Building Flow Solutions Americas est l’un des principaux producteurs internationaux de conduites utilisées pour acheminer l’eau dans les bâtiments et les infrastructures, y compris les tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX). Les tuyaux PEX sont couramment utilisés pour le chauffage économe en énergie et la sécurité de la plomberie en raison de leur robustesse, de leur résistance à la température et de leur longévité. L’engagement entre Aduro et GF vise à démontrer que le recyclage chimique grâce à la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) exclusive d’Aduro peut convertir les déchets PEX de la marque Uponor en matière première de qualité, permettant ensuite la fabrication de produits dotés de la même qualité et des mêmes propriétés que dans leur forme précédente.

Cet engagement est le résultat de l’attention stratégique continue de GF Building Flow Solutions Americas sur le traitement durable et rentable de ses déchets de production en polyéthylène réticulé. GF a déjà participé au programme d’engagement des clients (CEP) d’Aduro pour mener une évaluation technique de phase 1 axée sur l’évaluation du potentiel de la technologie HCT pour le recyclage des polymères réticulés. Les premiers résultats de cette évaluation technique ont démontré que la technologie HCT d’Aduro a la capacité unique de décomposer le polyéthylène réticulé en matière première pour la fabrication de l’éthylène.

« Nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts fructueux dans la transformation des déchets de polymères réticulés d’Uponor en matière première », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Cet engagement permettra de renforcer notre relation avec GF Building Flow Solutions Americas, et de préparer le terrain pour développer la présence d’Aduro sur le marché des tuyaux PEX, qui représente plusieurs milliards de dollars, dans le but d’étudier une solution potentielle à l’échelle commerciale pour le flux de déchets de polymères réticulés de GF ».

Les polymères réticulés, comme ceux utilisés dans les tuyaux PEX d’Uponor, sont essentiels dans de nombreuses industries, grâce à leur durabilité exceptionnelle, leur résistance chimique et mécanique. Ils sont intégrés à de nombreux produits, tels que les pneus automobiles, les adhésifs ménagers, les revêtements de protection ou les dispositifs médicaux. Leurs applications critiques couvrent des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile, la construction et l’électronique, où leurs propriétés uniques sont indispensables. Le marché mondial des tuyaux PEX devrait atteindre près de 2,79 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % (Business Research Insights, octobre 2024).

Les attributs qui rendent les polymères réticulés inestimables posent également un défi de taille en matière de recyclage. Contrairement aux thermoplastiques, ces matériaux ne fondent pas sous l’effet de la chaleur ; au contraire, ils sont extrêmement difficiles à décomposer. Lorsqu’ils sont soumis aux températures très élevées nécessaires à leur décomposition, ils se dégradent principalement en charbon et en gaz combustible, des substances qui ne se prêtent pas à la réutilisation dans de nouveaux matériaux. Cette limitation souligne non seulement le besoin de technologies de recyclage innovantes, mais également l’urgence de développer des stratégies de gestion durable du cycle de vie des polymères réticulés.

« Cet engagement avec Aduro représente une opportunité prometteuse de démontrer l’importance du partenariat dans l’innovation des capacités techniques et la viabilité des voies de recyclage avancées pour toutes les industries, y compris pour nos tuyaux PEX », a déclaré Chrissie Walsh, responsable du développement durable chez GF Building Flow Solutions Americas. « Nous nous réjouissons d’étudier la capacité de la technologie HCT d’Aduro à fournir une solution durable et rentable pour notre flux de déchets de polymères réticulés. Nous espérons continuer à développer notre relation pour aboutir à une solution à l’échelle commerciale ».

À propos de GF Building Flow Solutions Americas

GF Building Flow Solutions Americas, une division de GF, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions durables et innovantes, permettant la circulation de l’eau dans les bâtiments. Issue de l’acquisition d’Uponor par GF en 2023, la division fournit des solutions sûres pour l’approvisionnement et le contrôle de l’eau chaude et froide, des systèmes de traitement des eaux usées à faible bruit, ainsi que des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces sur le plan énergétique. Son objectif est de permettre à ses clients dans l’espace résidentiel et commercial d’être plus productifs et durables, tout en assurant le confort, la santé et l’efficacité. Des informations sur les produits de la marque Uponor sont disponibles à l’adresse suivante : www.uponor.com. www.georgfischer.com

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

GF Building Flow Solutions Americas

Courtney Hieb

Responsable de la communication d’entreprise

+1 612 816 0592

courtney.hieb@uponor.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au regard des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Dans ce communiqué de presse, les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : l’attente que le protocole d’accord avec GF permettra d’aboutir à un accord de collaboration formel entre Aduro et GF ; que la technologie HCT exclusive d’Aduro produira un recyclage chimique efficace des déchets PEX de la marque Uponor en matière première de qualité, permettant ensuite la fabrication de produits avec la même qualité et les mêmes propriétés que dans leur forme précédente ; que le protocole d’accord s’appuiera sur le succès des tests précédents d’Aduro dans la décomposition des déchets de polymères réticulés d’Uponor en matière première ; que le protocole d’accord permettra de renforcer la relation d’Aduro avec GF Building Flow Solutions Americas et de développer la présence d’Aduro sur le marché des tuyaux PEX qui représente plusieurs milliards de dollars ; que le protocole d’accord mènera au développement d’une solution à l’échelle commerciale pour le flux de déchets de polymères réticulés d’Uponor ; que le marché des tuyaux PEX continuera à croître selon les prévisions et atteindra une valeur d’environ 2,79 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % ; que le protocole d’accord démontrera l’importance du partenariat dans l’innovation des capacités techniques et la viabilité des voies de recyclage avancées pour toutes les industries, y compris pour les tuyaux PEX de GF ; que la technologie HCT d’Aduro fournira une solution durable et rentable pour le flux de déchets de polymères réticulés de GF ; et que la relation avec GF évoluera vers une solution à l’échelle commerciale. Si la Société estime que les hypothèses exprimées dans ses déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment, du fait de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, entre autres, les éléments suivants : un accord de collaboration formel entre Aduro et GF pourrait ne jamais se développer à partir du protocole d’accord ; la technologie HCT exclusive d’Aduro pourrait ne pas fournir un recyclage chimique efficace des déchets PEX de la marque Uponor en une matière première de qualité à l’échelle commerciale ou permettre ensuite la fabrication de produits ayant la même qualité et les mêmes propriétés que dans leur forme précédente ; la relation avec GF Building Flow Solutions Americas pourrait, pour diverses raisons, ne pas permettre à Aduro de pénétrer le marché des tuyaux PEX, qui représente plusieurs milliards de dollars ; que la Société pourrait ne pas développer une solution à l’échelle commerciale pour le flux de déchets de polymères réticulés d’Uponor pour diverses raisons, y compris le développement de technologies alternatives par des concurrents qui sont plus efficaces ou plus rentables ou qui gagnent autrement une plus grande part de marché que la technologie d’Aduro ; que le marché des tuyaux PEX pourrait ne pas croître ou continuer à se développer selon les prévisions pour diverses raisons ; que le protocole d’accord pourrait ne pas démontrer un partenariat efficace pour faire avancer les voies de recyclage pour les tuyaux PEX de GF ou autre ; que la technologie HCT d’Aduro pourrait ne pas fournir une solution commerciale durable et rentable pour le flux de déchets de polymères réticulés de GF en raison de technologies concurrentes ou pour diverses autres raisons ; et que la relation avec GF pourrait ne pas évoluer vers une solution à l’échelle commerciale, y compris en raison de conditions de marché défavorables, de la concurrence et/ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse des valeurs canadiennes (la CSE) n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9181ddd3-3a00-409d-8303-09049a550fc0