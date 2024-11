La publicité de la Campagne 911 de MADD Canada, Alcool Î.-P.-É. et Cannabis Î.-P.-É. encourage les habitants de l’île à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les habitants et les habitantes de l'île se préparent à une saison des fêtes chargée—une période où le risque de conduite avec capacités affaiblies est élevé compte tenu de toutes les activités sociales—MADD Canada renforce ses efforts pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies grâce à la publicité-éclair de la Campagne 911, généreusement commanditée par La Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) et La Société de gestion du cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard (SGCIPE).

Les habitants et les habitantes de l'île ont peut-être déjà remarqué des panneaux d’affichage dans toute la province les encourageant à composer le 911 si ceux-ci soupçonnent un conducteur aux capacités affaiblies. De novembre à début janvier, ces publicités seront affichées sur les abribus, les autobus et les panneaux d'affichage dans toute la province pour rappeler au public que la conduite avec capacités affaiblies est une urgence et qu'il faut la signaler en composant le 911.

« À chaque heure au Canada, une moyenne de neuf accusations sont portées pour la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Ces accusations représentent des vies en danger et des vies qui pourraient être sauvées. Travaillons ensemble pour prévenir ces tragédies et nous assurer que tout le monde passe un joyeux temps des fêtes en toute sécurité ».

MADD Canada a lancé son programme Campagne 911 il y a environ 15 ans afin d'éduquer et de sensibiliser le public à signaler à la police les cas présumés de conduite avec capacités affaiblies. À l'époque, les gens hésitaient à composer le 911 pour signaler les cas présumés de conduite avec capacités affaiblies parce qu'ils n'étaient pas certains qu'il s'agissait d'une urgence. La Campagne 911 a changé cette perception en renforçant le fait que la conduite avec capacités affaiblies est effectivement une urgence et que le 911 est le bon numéro à composer.

MADD Canada incite tous les habitants et les habitantes de l'Île à prendre les bonnes décisions afin de se protéger, de protéger leurs proches et les autres automobilistes :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Ne montez jamais à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Prévoyez toujours à l'avance un moyen sûr de rentrer chez vous.

Appelez le 911 si vous soupçonnez un conducteur aux capacités affaiblies.

MADD Canada tient à remercier son commanditaire national, Maritime-Ontario, et ses commanditaires provinciaux, Alcool Î.-P.-É. et Cannabis Î.-P.-É., pour leur soutien essentiel à la Campagne 911.

Pour plus d'informations sur la Campagne 911 (y compris une liste des signes d'un conducteur aux capacités affaiblies et des conseils sur ce qu'il faut faire si l'on en aperçoit un), consultez notre site Web à Campagne 911.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d’Alcool Î.-P.-É.

La Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) est un détaillant de boissons alcoolisées qui prend ses responsabilités au sérieux ; cela fait partie intégrante du service à la clientèle, de services éducatifs et d’une expérience client du plus haut calibre. En vertu de sa responsabilité sociale d’entreprise, Alcool Î.-P.-É. a pour mandat de promouvoir la consommation responsable d’alcool, de réduire son impact sur l’environnement et de redonner aux collectivités que nous desservons. Nous donnons suite à ce mandat au moyen de plusieurs programmes et initiatives.

À propos de la SGCIPE

La Société de gestion du cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard (SGCIPE), exploitée sous le nom de marque Cannabis Î.-P.-É., supervise les opérations des cinq points de vente de cannabis et de la plateforme de commerce en ligne. Axée sur l’exécution de ses obligations réglementaires et la promotion de la consommation responsable de cannabis, la SGCIPE investit dans des initiatives promouvant la consommation responsable et réduisant tous les risques en matière de santé et de sécurité publiques associés à la consommation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Heather Rossiter, directrice des affaires commerciales et des services de réglementation, La Régie des alcools de l'Î.-P.-É., (902) 368-5841 ou heatherrossiter@liquorpei.com

Kip Ready, agent principal des communications du ministère des finances de l'Î.-P.-É., kjready@gov.pe.ca