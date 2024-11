PHAXIAM publie l’information financière du troisième trimestre 2024

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,7 M€ au 30 septembre 2024

Exécution de la stratégie clinique conforme au plan, avec le lancement de l’étude mondiale de phase II GLORIA prévu au premier trimestre 2025

Lyon (France), le 13 novembre 2024 à 17h45 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants pour les infections bactériennes sévères et résistantes, publie aujourd'hui l’information financière du troisième trimestre 2024.

« Le 3ème trimestre 2024 a été marqué par le déploiement méthodique de notre feuille de route clinique. Ces efforts se sont récemment concrétisés par l’approbation du protocole de l’étude de phase II GLORIA, première étude mondiale de phagothérapie dans les infections ostéo-articulaires sur prothèses liées à Staphylococcus aureus, par la FDA américaine. Nous travaillons activement au lancement du recrutement des patients de cette étude stratégique au premier trimestre 2025, comme prévu. Sur le plan financier, la levée de fonds réalisée en juin 2024 nous a permis d’étendre notre visibilité financière jusqu’en mars 2025. Nous continuons à évaluer de nouvelles opportunités de financement pour renforcer davantage notre structure financière et restons confiants quant à l’exécution de notre stratégie, visant à positionner PHAXIAM en leader mondial de la phagothérapie ciblant des indications à forte valeur ajoutée. » déclare Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM.

INFORMATION FINANCIÈRE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Le 1er juillet 2024, avec le règlement-livraison de l'augmentation de capital de 7,8 M€, la trésorerie de PHAXIAM a augmenté de 6,8 M€ nets, après déduction des frais associés.

Ainsi, au 30 septembre 2024, PHAXIAM disposait de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 5,7 M€, contre 1,5 M€ au 30 juin 2024.

La Société estime que ce niveau de trésorerie peut financer ses programmes existants et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'en mars 2025. La Société étudie toutes les options pour étendre sa visibilité financière : programme de réductions de coûts, obtention de financements non dilutifs au niveau national et européen, recherche d’investisseurs stratégiques et institutionnels, etc.

ÉTAPES CLÉS ATTENDUES AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Résultats cliniques, issus des traitements compassionnels mis à jour et de l’étude pilote PhagoDAIR, attendus avant la fin de l'année 2024

Etude de phase II (PHRC) dans l'ulcère du pied diabétique (DFU) : inclusion du premier patient attendue au T4 2024

Etude mondiale de phase II GLORIA : obtention du CTA en Europe et auprès de l’autorité anglaise (MHRA) pour pouvoir démarrer l’inclusion des patients en Europe

Premiers résultats de l'étude pharmacocinétique de phase I sur l'endocardite attendus autour de mi-2025

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections résistantes nosocomiales : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phaxiam.com



