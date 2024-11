Duck Creek établit un centre d’excellence en Pologne en vue d’améliorer l’assistance client à l’échelle mondiale

VARSOVIE, Pologne, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), a annoncé l’ouverture de son deuxième centre d’excellence (CoE) à Varsovie, en Pologne. Ce nouveau centre d’excellence, qui vient s’ajouter à celui basé en Inde, permet de renforcer les capacités de Duck Creek en matière d’assistance client pour les régions EMOA et APAC en s’appuyant sur des talents internationaux pour proposer un service client disponible 24 heures sur 24. Cette initiative vient souligner l’engagement de Duck Creek à répondre efficacement aux besoins locaux tout en élargissant sa présence à l’international.

Duck Creek prévoit d’être pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année. Ce nouveau centre permet d’élargir la politique de recrutement de Duck Creek en donnant accès à des compétences spécialisées qui favorisent la croissance et la réussite à long terme.

L’emplacement stratégique de la Pologne permet à Duck Creek d’offrir une assistance sans faille et en continu, en rapprochant les équipes des clients résidant dans les régions EMOA et APAC et en facilitant la collaboration entre les différents fuseaux horaires. Les centres d’excellence de Pologne et d’Inde travailleront de concert pour renforcer la résilience et fournir une assistance constante aux clients de Duck Creek.

« Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Pologne. Cela témoigne de notre engagement à exploiter les talents à l’international et à encourager l’innovation pour renforcer nos solutions d’assurance basées sur le cloud destinées aux clients du monde entier », a déclaré Courtney Townsend, Directeur des ressources humaines chez Duck Creek Technologies. « Notre nouveau centre d’excellence en Pologne marque une étape décisive dans notre expansion européenne et s’inscrit dans notre objectif de rationalisation des opérations tout en continuant à fournir des produits et des services hors du commun. »

Le centre d’excellence basé en Pologne se concentre sur des solutions sur mesure destinées au marché de l’assurance de la région EMOA et au-delà. Outre l’assistance technique et d’ingénierie, le centre d’excellence héberge un ensemble de fonctions, notamment le développement, les tests et l’assistance client. Dans un premier temps, le centre d’excellence emploiera des talents dans les domaines de l’ingénierie, des produits, de la finance/comptabilité et de l’informatique, en s’appuyant sur une main-d’œuvre polonaise qualifiée qui permettra de se conformer aux normes exigeantes de toutes les régions.

Les deux centres d’excellence sont essentiels aux activités internationales de Duck Creek. Cette approche basée sur deux centres d’excellence permet d’améliorer la capacité de Duck Creek à répartir le travail de manière efficace, à gérer les risques liés à la pénurie de talents ou aux événements géopolitiques, et à renforcer l’assistance client dans le monde entier.

