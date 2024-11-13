Duck Creek 在波兰建立卓越中心，以提升其全球客户支持能力

华沙波兰, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家致力于定义未来财产和意外险 (P&C) 以及一般保险的全球智能解决方案提供商，宣布其第二个卓越中心（CoE）将在波兰华沙投入运营。 依托新设立的波兰卓越中心以及现有的印度卓越中心，Duck Creek 能够通过全球化人才优势提供 24 小时全天候客户服务，从而提升其为欧洲、中东和非洲以及亚太地区客户提供卓越支持的能力。 这一举措彰显了 Duck Creek 在高效满足本地需求的同时，持续扩展全球影响力的坚定承诺。

Duck Creek 计划在年底前实现全面投入运营。 这一新中心的设立拓宽了 Duck Creek 的人才储备，汇聚了支持公司长期发展与成功的专业技能。

凭借波兰的战略位置，Duck Creek 能够提供“昼夜不停”的全球接力式无缝支持，将团队布局更靠近欧洲、中东和非洲及亚太地区的客户，推动跨时区协作的高效运作。 波兰与印度的卓越中心将携手合作，共同增强 Duck Creek 的业务韧性，确保为客户提供始终如一的卓越支持。

“我们非常高兴在波兰扩展业务，这不仅彰显了我们发挥全球人才优势、推动创新的坚定承诺，也进一步巩固了我们为全球客户提供云端保险解决方案的使命，”Duck Creek Technologies 首席人力资源官 Courtney Townsend 表示， “我们在波兰全新设立的卓越中心，标志着公司欧洲扩展的重要里程碑。此举不仅与我们优化运营流程的战略目标高度契合，也进一步体现了我们在提供卓越产品和服务方面的不懈追求。”

波兰卓越中心将专注于为欧洲、中东、非洲及更广泛的保险市场提供量身定制的解决方案。 除技术和工程支持外，该卓越中心还将汇集多种职能，包括开发、测试和客户支持等核心业务。 该卓越中心将首先招募工程、产品、财务/会计和信息技术等领域的专业人才，充分发挥波兰优质劳动力的优势，力求在各个地区提供卓越的服务标准。

这两个卓越中心对 Duck Creek 的全球业务运营有着举足轻重的战略意义。 双卓越中心模式可提升 Duck Creek 在高效分配工作、应对人才短缺或地缘政治风险方面的能力，助其在全球范围内提供更加卓越的客户服务。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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