维思达公务机庆祝成立20周年

连续六度蝉联亚洲商务航空协会最佳包机运营商





维思达公务机亚太中东非洲区营销副总裁杨慧敏女士 （Amy Yang）（中）与亚太包机销售副总裁 James Clark 先生（右）接受由亚洲商务航空协会财务总监 Paul Desgrosseilliers 先生（左）颁发「最佳包机运营商」大奖。

2024年11月14日，香港 —维思达公务机是全球性的公务航空公司，在备受瞩目的亚洲商务航空协会（Asian Business Aviation Association，AsBAA）航空业领军贡献奖中，荣获「最佳包机运营商」大奖。 2024年再度见证了维思达公务机连续六度*凭借其行业领先的卓越表现、出色的服务及运营实力而获得赞誉。

今年，维思达公务机迎来 20周年的里程碑，令是次获奖意义更见非凡。 过去二十年来，公司不断革新私人旅游的定义，并为全球公务航空业设立新的标准。 除了荣获「最佳包机运营商」奖项之外，维思达公务机也在其他五个奖项获得提名，当中包括 ：

「 最安全航空 」：维思达公务机全球机队覆盖 96% 地区，其营运均维持最高安全标准。

」：维思达公务机全球机队覆盖 96% 地区，其营运均维持最高安全标准。 「 最佳绿色航空 」：嘉许其对可持续发展及环保的承诺。

」：嘉许其对可持续发展及环保的承诺。 「 最具创新性公司 」：表彰维思达公务机不断推陈出新，提升客户体验。

」：表彰维思达公务机不断推陈出新，提升客户体验。 「 年度开拓者 」：表扬维思达公务机亚太中东非洲区营销副总裁杨慧敏女士 （Amy Yang），致力推动业界关注航空界女性（Women in Aviation）议题，文化突破与性别议题障碍方面的卓越贡献。

」：表扬维思达公务机亚太中东非洲区营销副总裁杨慧敏女士 （Amy Yang），致力推动业界关注航空界女性（Women in Aviation）议题，文化突破与性别议题障碍方面的卓越贡献。 「最佳包机经纪公司」：维思达公务机的母公司维思达全球控股亦荣获此项提名，因其成功将运营伙伴引入维思达全球控股的营销平台 XO，并拓展非机队业务。

维思达公务机首席商务官 Ian Moore 先生表示：「我们能够连续六度获业界认可为最佳运营商，深感荣幸。 此奖项证明集团独特的商业模式及团队致力于为全球客户和商业伙伴提供卓越服务，坚守最高标准的承诺。 」

亚洲商务航空协会首席运营官 Eric Lam 先生向维思达公务机表示祝贺：「维思达公务机连续六度获得最佳包机运营商，实属一项非凡成就。 维思达公务机对创新、安全和客户满意度的专注，始终是行业的标杆。 我们祝贺维思达公务机获得此实至名归的认可，期待他们在未来继续引领业界进步。 」

见证成长与里程碑的一年

根据财富与投资移民顾问公司Henley &Partners 所发布的《2024年百万富翁报告》，亚洲四个城市及地区，北京、新加坡、上海和香港，目前是 全球十大百万富翁 的热点之一。 预计到 2040年，新加坡和香港的百万富翁增长率会超过100%。

由于亚洲百万富翁的人数有所增长，维思达公务机在2024年在亚太地区表现出色。 上半年主要亮点包括：

亚太地区新增会员人数增加 11%

亚太地区的总航班数量增加19%，其中东南亚增长28%，展现了维思达公务机在该地区的扩展和需求。

东南亚的飞行时数按年增加27%，带动亚太地区整体增长11%，反映出商务旅游的需求不断上升，以及对无缝与个性化旅游解决方案的需求增加。

维思达公务机专注于重新定义私人航空体验，让飞行成为舒适健康的旅程。 维思达公务机的全面健康计划，配合独特的会员服务如专为宠物旅游而设的宠物飞行计划（VistaPet）、为小小探险家而设的 Adventures in the Sky，以及在 45,000 呎高空享用米芝莲星级私人餐饮体验，为私人旅游树立了新标准。

伴随私人航空业蓬勃发展，维思达公务机引领私人旅游需求的新高度。 凭借维思达的全球基础设施，维思达公务机将继续在行业中保持领先。

*航空业领军贡献奖受新冠疫情影响，2019年后暂停举行，直至2023年复办。

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关于维思达公务机

维思达公务机是全球性的公务航空公司，于20年来一直以其高水准的服务和安全指标引领业界发展。维思达公务机标志性的银色机身红条纹公务机将许多企业、政府和私人客户送抵207个国家，覆盖全球96%的地区。

成立于2004年的维思达公务机，开创了全新的航班运营模式，即客户只需承担实际飞行小时的费用，就可获得整个机队的候命，而无需涉及与飞机拥有权有关的责任与资产风险。维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了客制化的航班时数订购方案，保证会员可以使用公司旗下覆盖全球无与伦比的专属机队，方便客户随时随地启航。

维思达公务机为 维思达全球控股 旗下品牌之一。维思达全球控股是全球性的按需包机运营商，整合了独特的公司组合，提供轻资产解决方案，业务涵盖公务航空的所有关键领域。 如欲了解有关维思达公务机的更多资讯和新闻，请浏览： vistajet.com

维思达公务机有限公司是一家欧洲的航空飞行器运营商，以公司号C55231在马尔他注册，运营隶属No. MT-17马尔他航空运营证书注册的9H飞机。在美国，维思达公务机与其子公司不是直接的航空运营商。维思达公务机在美国所拥有及注册的飞机由其在美国的航空运营商运作，包括XOJET航空有限公司。





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