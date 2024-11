Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies progressent vers une alliance exclusive mondiale pour le captage du carbone

Technip Energies (PARIS : TE) et Shell Catalysts & Technologies ont décidé de renforcer leur partenariat en progressant vers une exclusivité mondiale pour la fourniture de solutions de captage du carbone post-combustion à base d’amines, utilisant le système de captage du carbone CANSOLV* de Shell.

Depuis 2012, les deux leaders de la transition énergétique travaillent ensemble dans le cadre d'une alliance qui n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins dynamiques du marché et rendre le captage du carbone possible pour l'industrie.

En s’appuyant sur le succès de cette collaboration et leur engagement commun en faveur de la transition énergétique, l'alliance renforcée associe les compétences de Shell Catalysts & Technologies en matière de licences de technologies de pointe à l'excellence de Technip Energies en matière d'intégration de technologies et de réalisation de projets. Cette collaboration permet de répondre à la demande croissante de solutions de captage du carbone en post-combustion dans les secteurs industriels. Les deux entreprises estiment qu'il s'agit du modèle le plus pertinent pour fournir à leurs clients des solutions innovantes et viables. Depuis la conception du projet jusqu'au support opérationnel, les équipes intégrées de l'alliance travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour assurer la réalisation des projets et l'optimisation continue des performances.

Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies réalisent des projets pionniers sur ce marché émergent. Les deux entreprises se perfectionnent en permanence et créent de la valeur grâce à l'amélioration continue, la standardisation et l'innovation. L'alliance développe des approches et des performances éprouvées dans de nouvelles industries et dans de nouvelles applications pour les produits, les technologies et les modèles économiques de demain.

Christophe Malaurie, SVP Solutions de décarbonation de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes convaincus que le CCUS jouera un rôle essentiel dans la transition énergétique, et notre alliance offrira un modèle efficace pour répondre aux besoins de l'industrie. En tirant parti de notre expertise combinée et de notre approche de travail unifiée, nous fournissons dès aujourd'hui des solutions qui peuvent être appliquées à l'échelle mondiale. Grâce à l'amélioration continue, à l'innovation et à la standardisation, nous façonnons cette nouvelle industrie, et nos solutions Canopy by T.EN™, alimentées par la technologie de captage de carbone CANSOLV de Shell, témoignent de ce succès continu. »

Nick Flinn, Directeur général de la décarbonation de Shell Catalysts & Technologies, a commenté : « Reconnaissant les défis uniques liés à la production d'énergie décarbonée et de solutions rentables et efficaces, l'alliance Technip Energies-Shell Catalysts & Technologies fournit déjà des solutions de CCS à la pointe de l'industrie qui ont un impact positif et durable pour les usines de nos clients. En évoluant vers l'exclusivité, nous sommes convaincus que notre alliance contribuera à la réussite de la décarbonation à grande échelle de nos clients. Grâce à notre technologie de pointe pour le captage du carbone nous traçons la voie vers un avenir plus durable, en répondant à l'évolution des besoins du marché. »

*CANSOLV est une marque déposée de Shell.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 16 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de Shell Catalysts & Technologies

Shell Catalysts & Technologies a pour mission de fournir aux entreprises, qu'elles appartiennent ou non à Shell, les outils, les technologies et les connaissances nécessaires pour mener à bien la transition énergétique.

Nous repoussons les limites dans le domaine de la transition énergétique. Depuis des décennies, nous mettons au point des innovations technologiques qui permettent de relever des défis apparemment insurmontables. Aujourd'hui, nous disposons, ou sommes en train de développer, un large éventail de solutions différenciées qui offrent des possibilités intéressantes de décarbonation, notamment les biocarburants, la captage du carbone et les technologies de l'hydrogène décarboné (bleu).

Ce qui nous distingue, c'est la connaissance que nous avons acquise grâce à l'héritage de Shell en tant qu'exploitant de raffineries et d'usines pétrochimiques dans le monde entier. Cela nous donne également une perspective unique sur la manière dont les raffineurs peuvent rester compétitifs.

Notre expertise de renommée mondiale en matière de catalyseurs et de recherche et développement nous a permis d'établir un palmarès enviable dans le développement de zéolithes et de catalyseurs de pointe, de solvants avancés et de processus novateurs, et constitue une base solide pour notre développement technologique futur.

Pour plus d'informations, visitez le site www.shell.com/ct.

