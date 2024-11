De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2024: stabiele omzet, aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro - gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie

14-11-2024 - 7:45 uur CET



De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2024: stabiele omzet, aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro

De Agfa-Gevaert Groep noteerde een omzetgroei met dubbele cijfers en een sterke rendabiliteitsverbetering in Digital Printing and Chemicals, alsook een aanzienlijke toename van de order intake in HealthCare IT, met een groot aandeel van cloud-gebaseerde contracten en netto nieuwe klantencontracten. Dit werd gecompenseerd door een versnelde achteruitgang in de markt voor traditionele filmproducten. Het besparingsprogramma van 50 miljoen euro dat de kostenbasis moet afstemmen op de versnelde marktgedreven achteruitgang van de filmgerelateerde activiteiten is in volle voorbereiding. De besparingen zullen in de tweede helft van 2025 zichtbaar worden en het volledige potentieel zal in 2027 worden gerealiseerd.

HealthCare IT: goede vooruitgang in de overgang naar cloud-gebaseerde Enterprise Imaging 23% stijging in de 12 maanden lopende order intake tegenover het voorgaande jaar, 45% cloud-gerelateerde contracten in derde kwartaal, 57% netto nieuwe klantencontracten in derde kwartaal Op schema met overgang naar cloud-technologie Eerste ingebruikname van op de cloud gebaseerd Enterprise Imaging-platform

Digital Print & Chemicals: groeimotoren drijvende kracht achter rendabiliteit Voordurende omzetgroei met dubbele cijfers, aangedreven door Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions Aangepaste EBITDA verdubbelde versus derde kwartaal van 2023, uitkomend op 8% van de omzet Eerste SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter in gebruik bij klant in het VK

Radiology Solutions: versnelling van de wereldwijde marktachteruitgang voor medische film Medische film: volumes volgden de versnelde marktachteruitgang Direct Radiography realiseerde omzetgroei van 9%, deels aangedreven door pick-up in Noord-Amerika







Mortsel (België), 14 november 2024 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2024.

" Ik ben tevreden met de evolutie van onze groeimotoren. De divisie Digital Print & Chemicals rapporteerde een dubbelcijferige omzetgroei en verdubbelde zijn aangepaste EBITDA, aangedreven door Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions. HealthCare IT's order intake groeit sterk onder impuls van onze cloud-oplossingen die netto nieuwe klanten aantrekken. De eerste go-live van ons cloud-gebaseerde Enterprise Imaging-platform was een groot succes, wat de robuustheid van onze oplossingen aantoont. Het hebben van een referentiesite zal bijdragen aan het momentum voor deze technologie. Ten slotte ligt het plan om de kostenbasis van onze traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt op schema. We verwachten dat dit zichzelf financierend programma ons in staat zal stellen om de kostenbasis van deze activiteiten met 50 miljoen euro te verlagen tegen eind 2027. De eerste besparingen zullen in de tweede helft van 2025 zichtbaar worden," zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.



in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie (excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

evolutie (excl.wisselkoers) OMZET HealthCare IT 58 60 -3,9% (-3,4%) 167 180 -7,1% (-6,9%) Digital Print & Chemicals 110 99 11,0% (12,2%) 313 300 4,5% (5,4%) Radiology Solutions 92 103 -10,6% (-10,2%) 277 309 -10,1% (-9,5%) Contractor Operations and Services – former Offset 17 18 -4,6% (-4,6%) 55 49 12,5% (12,5%) GROEP 277 280 -1,2% (-0,4%) 813 837 -2,9% (-2,3%) AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 6,3 8,5 -25,1% 13,3 15,7 -15,6% Digital Print & Chemicals 8,8 4,3 106,2% 21,5 13,5 58,5% Radiology Solutions 3,7 7,2 -48,3% 10,0 23,5 -57,5% Contractor Operations and Services – former Offset 0,2 (0,2) 5,2 1,4 270,7% Unallocated (3,9) (2,6) (10,6) (10,5) GROEP 15 17 -10,8% 39 44 -9,7%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 8-9.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

Evolutie (excl. wissekoers) Omzet 277 280 -1,2% (-0,4%) 813 837 -2,9% (-2,3%) Brutowinst (*) 82 85 -4,5% 252 259 -2,5% % van de omzet 29,5% 30,5% 31,0% 30,9% Aangepaste EBITDA (**) 15 17 -10,8% 39 44 -9,7% % van de omzet 5,5% 6,1% 4,8% 5,2% Aangepaste EBIT(**) 4 6 -27,1% 7 10 -25,6% % van de omzet 1,5% 2,1% 0,9% 1,2% Nettoresultaat (13) (15) (29) (96) Winst uit voortgezette activiteiten (12) (12) (29) (49) Winst uit beëindigde activiteiten - (3) - (47)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

Vergeleken met het derde kwartaal van 2023 bleef de omzet van de Groep stabiel, met opvallend sterke prestaties van Digital Printing Solutions en Green Hydrogen Solutions. Zoals verwacht rapporteerde HealthCare IT een lagere omzet door de omschakeling naar cloud-technologie in de gezondheidszorgmarkt. De traditionele filmactiviteiten stonden onder druk door de marktachteruitgang voor medische film.

Vooral door de lagere dekkingsgraad van de vaste kosten voor de traditionele filmactiviteiten daalde de brutowinstmarge van de Groep licht tot 29,5% van de omzet.

De aangepaste EBITDA evolueerde tot 15 miljoen euro (5,5% van de omzet).

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 3 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023.

De nettofinancieringskosten bedroegen 7 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 7 miljoen euro tegenover 6 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 13 miljoen euro.





Balans en kasstroom

De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van 99 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024 tot 118 miljoen euro.

Ondanks de impact van 15 miljoen euro van de vrachtproblemen in het Midden-Oosten en van de hogere zilverprijs, bleef het werkkapitaal stabiel op 33% van de omzet in het derde kwartaal van 2024, in lijn met de seizoensgebondenheid van de activiteiten. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 371 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2023 tot 374 miljoen euro. De seizoensgebonden trend volgend, wordt voor het vierde kwartaal een neerwaartse evolutie van het werkkapitaal verwacht.

In het derde kwartaal van 2024 genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 6 miljoen euro.





Vooruitzichten

In 2024 verwacht de Agfa-Gevaert Groep een voortzetting van de trends van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten voor 2024 per divisie:

HealthCare IT: Verwacht wordt dat de prestaties van de divisie ongeveer vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Voor het volledige jaar verwacht de divisie dat de 12 maanden lopende order intake iets boven 20% zal uitkomen.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een voortzetting van de sterke omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions.

Radiology Solutions: Er wordt geen verbetering tegenover het derde kwartaal van 2024 verwacht.





Tegen het einde van 2024 wordt voor het werkkapitaal een neerwaartse trend verwacht.

De openstaande vordering in verband met de verkoop van de divisie Offset Solutions aan Aurelius Group staat nog gedeeltelijk ter discussie. Het geschil is voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige, die de definitieve aankoopprijs zal moeten vaststellen.

Het programma om de kostenbasis van de filmgerelateerde activiteiten aan te passen aan de realiteit in de markt ligt op schema. Over het geheel genomen wordt verwacht dat het programma zal bijdragen aan de kasstroom. Het zal naar verwachting de kostenbasis met 50 miljoen euro verlagen tegen het einde van 2027. Voorts wordt verwacht dat de eerste besparingen in de tweede helft van 2025 zichtbaar zullen worden. Op 14 november werd de intentie om de filmgerelateerde activiteiten te reorganiseren gepresenteerd aan de sociale partners in België tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad. Als het voorgenomen plan zou worden uitgevoerd, zou dit gevolgen hebben voor maximaal 530 werknemers in België.

HealthCare IT

in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 58 60 -3,9% (-3,4%) 167 180 -7,1% (-6,9%) Aangepaste EBITDA (*) 6,3 8,5 -25,1% 13,3 15,7 -15,6% % van de omzet 10,9% 14,0% 8,0% 8,8% Aangepaste EBIT (*) 4,5 6,7 -33,2% 7,6 10,3 -26,2% % van de omzet 7,7% 11,1% 4,6% 5,8%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

De trend van het voorgaande kwartaal voortzettend, boekte HealthCare IT vooral op basis van cloudcontracten een stijging van 23% in de 12 maanden lopende order intake, van 125 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 154 miljoen euro. 45% van de totale order intake in het derde kwartaal is cloud-gerelateerd. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 57% van de totale order intake in het derde kwartaal. In het derde kwartaal is 56% van de totale order intake gelinkt aan projectcontracten en 44% aan contracten met terugkerende inkomsten.

De omzet van de divisie daalde met 3,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 door de omschakeling naar cloud-technologie in de gezondheidszorgmarkt. Aangezien een steeds groter deel van de totale order intake gerelateerd is aan terugkerende inkomsten, zal de hoge order intake zich niet onmiddellijk vertalen in een hogere omzet in de komende kwartalen.

Vooral door product/mixeffecten daalde de brutowinstmarge van HealthCare IT licht van 48,2% in het derde kwartaal van 2023 tot 47,0%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 14,0% tot 10,9%.

Eerste succesvolle ingebruikname van het op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-platform in het Tampa General Hospital North (VS).

Recent heeft de divisie wereldwijd verscheidene nieuwe Enterprise Imaging-contracten getekend met toonaangevende zorgorganisaties. In de Verenigde Staten hebben meerdere gerenommeerde zorginstellingen recent gekozen voor Agfa HealthCare’s oplossingen, meestal met cloudtechnologie als basis. Deze trend onderstreept de toenemende verschuiving naar cloudtechnologie en versterkt het momentum van Agfa's Enterprise Imaging Cloud, voor het eerst geïntroduceerd op RSNA 2023. Opmerkelijke nieuwe klanten zijn Englewood Health en Self-Regional Hospital, wat een aanzienlijke uitbreiding van Agfa's aanwezigheid in de Amerikaanse markt betekent. In het Verenigd Koninkrijk selecteerde de Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Agfa HealthCare's nieuwe generatie Enterprise Imaging om het bestaande radiologie-informatiesysteem (RIS) in vijf vestigingen te vervangen. Bovendien zullen Agfa's Business Intelligence tools de behoeften van de Trust op het vlak van rapportering, regelgeving en audit ondersteunen. In Griekenland koos de overheid Agfa HealthCare's Enterprise Imaging-oplossing voor 37 openbare ziekenhuizen, die twee belangrijke gezondheidsregio's bestrijken. Agfa HealthCare sloot ook een cruciale overeenkomst voor 5 jaar met SingHealth, het toonaangevende gezondheidszorgnetwerk in Singapore, voor de implementatie van zijn Enterprise Imaging-oplossing.







Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 110 99 11,0% (12,2%) 313 300 4,5% (5,4%) Aangepaste EBITDA (*) 8,8 4,3 106,2% 21,5 13,5 58,5% % van de omzet 8,0% 4,3% 6,9% 4,5% Aangepaste EBIT (*) 4,2 0,2 8,6 1,5 % van de omzet 3,8% 0,2% 2,7% 0,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 11,0%, vooral onder impuls van de aanhoudende groei voor Green Hydrogen Solutions (+15%) en Digital Printing Solutions (+19%).

Ondanks de stijgende zilverkost bleef de brutowinstmarge van de divisie nagenoeg stabiel op 27,8% van de omzet.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie steeg sterk van 4,3% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 8,0%.





Digital Printing Solutions

Het succes van de groeistrategie voor deze activiteiten aantonend, groeide de omzet van Digital Printing Solutions met 19% tegenover het derde kwartaal van 2023. Op basis van recente productlanceringen en van het wereldwijde strategische partnerschap tussen Agfa en EFI voor digitale drukapparatuur, verwacht Agfa in de volgende kwartalen een verder momentum op te bouwen met zijn digitale drukportfolio.

De omzet voor inkten groeide met 10%, mede dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets.

Eerste op water gebaseerde SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter in gebruik bij klant in het VK.

Eerste installatie van de nieuwe high-end Jeti Bronco H3300 3.3m UV LED-inkjetprinter

Wereldwijd debuut van nieuwe digitale druksystemen op de PRINTING United Expo in Las Vegas: Jeti Tauro H3300 UHS met MAX Bots: De Tauro H3300 UHS hybride grootformaat-inkjetpers, die al bekend staat om zijn hoge snelheid, integreert nu robotautomatisering om de productiviteit nog verder te verhogen. Onset Grizzly X3 HS met nieuwe autoloader: Deze geavanceerde autoloader met een cyclustijd van zes seconden is ontworpen voor hoogvolume grafische en verpakkingsopdrachten. Hij is afgestemd op de topsnelheid van 1450 m²/u van de Grizzly-vlakbedinkjetpers.

Agfa sleepte onlangs vier Pinnacle Product Awards in de wacht met zijn drukapparatuur, automatiseringsapparatuur en inktsets. De Pinnacle Product Awards, die uitgereikt worden door PRINTING United Alliance, bekronen uitstekende producten die de vooruitgang in kwaliteit, capaciteit en productiviteit binnen de drukindustrie stimuleren.

Green Hydrogen Solutions

De omzet van ZIRFON steeg met 15% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. In september werd in Mortsel een nieuw ZIRFON-lab in gebruik genomen.

Agfa ging door met het uitbreiden van zijn klantenbasis op basis van de stijgende interesse in Azië, wat resulteerde in een eerste grote klant in India.

De marktontwikkelingen zijn de laatste 12 maanden wereldwijd vertraagd door het uitstellen van definitieve investeringsbeslissingen bij klanten. Met deze uitgestelde implementaties werd echter rekening gehouden in Agfa’s businessplan.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 92 103 -10,6% (-10,2%) 277 309 -10,1% (-9,5%) Aangepaste EBITDA (*) 3,7 7,2 -48,3% 10,0 23,5 -57,5% % van de omzet 4,0% 7,0% 3,6% 7,6% Aangepaste EBIT (*) (0,1) 2,5 (1,5) 9,6 % van de omzet -0,1% 2,5% -0,5% 3,1%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

De volumes van Agfa's medische film volgden de dalende markttrends. De marktaandelen voor deze business bleven stabiel.

Direct Radiography boekte een omzetstijging van 9%, deels dankzij het herstel van de activiteit in Noord-Amerika. In Europa leiden consolidaties bij gezondheidszorggroepen tot het uitstellen van investeringsplannen, terwijl een verdere trend naar grote aanbestedingen de schommelingen tussen kwartalen vergroot.

Agfa blijft zijn DR-systemen innoveren. In het derde kwartaal breidde het zijn Dura-line-familie van robuuste, betrouwbare en rendabele draadloze DR-flatpaneldetectoren uit met de glasvrije reeks Dura-line XF+ met hoge resolutie.

Agfa breidde zijn toonaangevende MUSICA-beeldverwerkingsoplossing uit met een nieuwe tool voor rasterlijnonderdrukking die de kwaliteit van medische beelden helpt verbeteren.

De rendabiliteit van de divisie werd in het derde kwartaal negatief beïnvloed door de volumedaling en door kosten gerelateerd aan productie-inefficiënties. Dit werd deels gecompenseerd door maatregelen om de kosten onder controle te houden en om de business te stroomlijnen. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 29,4% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 26,8%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 7,0% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 4,0%.

Verwacht wordt dat de eerste resultaten van het hoger genoemde programma om de kostenbasis van Agfa’s filmactiviteiten structureel te verlagen vanaf de tweede helft van 2025 zichtbaar zullen worden.

Als onderdeel van zijn plannen om de voetafdruk van zijn productiefaciliteiten voor Computed Radiography (CR) te herbekijken, kondigde Agfa aan dat het de productie en assemblage van CR-platen en -cassettes in zijn vestiging in Schrobenhausen (Duitsland) zal stopzetten, wat zal leiden tot de sluiting van deze vestiging.





Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q3 2024

Q3 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2024

9M 2023

Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 17 18 -4,6% (-4,6%) 55 49 12,5% (12,5%) Aangepaste EBITDA (*) 0,2 (0,2) 5,2 1,4 % van de omzet 1,3% -1,3% 9,5% 2,9% Aangepaste EBIT (*) (0,4) (0,9) 3,4 (0,8) % van de omzet -2,4% -5,2% 6,2% -1,6%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO en Fiona Lam, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen.

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen. Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatiekosten : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Leaseverplichtingen-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel plus Leaseverplichtingen-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Leaseverplichtingen-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel plus Leaseverplichtingen-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzetverantwoording in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzetverantwoording in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.





Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q3 2024



Q3 2023



9M 2024





9M 2023

Opbrengsten 277 280 813 837 Kostprijs van verkopen (195) (194) (560) (578) Brutowinst 82 86 252 259 Verkoopkosten (38) (41) (120) (127) Algemene beheerskosten (31) (33) (97) (104) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (17) (17) (53) (56) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - (1) - - Overige bedrijfsopbrengsten 11 12 32 38 Overige bedrijfskosten (5) (5) (16) (26) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 1 1 (2) (15) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) - (3) 1 Financieringsbaten 3 4 9 10 Financieringskosten (4) (4) (12) (8) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (5) (7) (17) (20) Overige financieringsbaten 1 - 2 2 Overige financieringskosten (6) (7) (19) (22) Nettofinancieringslasten (7) (7) (20) (19) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Winst (verlies) voor belastingen (5) (6) (22) (34) Winstbelastingen (7) (6) (7) (15) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (12) (12) (29) (49) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen - (3) - 47) Winst (verlies) over de verslagperiode (13) (15) (29) (96) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (13) (15) (29) (97) Minderheidsbelangen - - - 1 Winst uit bedrijfsactiviteiten 1 1 (2) (15) Aanpassingen en reorganisatiekosten (3) (5) (10) (25) Aangepaste EBIT 4 6 7 10 Gewone winst per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,08) (0,08) (0,19) (0,32) Gewone winst per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten - (0,02) - (0,31) Gewone winst per aandeel Group (€) – totaal (0,08) (0,10) (0,19) (0,63)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2023/september 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q3 2024

Q3 2023



Winst (verlies) van de periode (13) (15) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (13) (12) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - (3) Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (10) 6 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (10) 6 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - - Kasstroomafdekkingen: 1 - Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 1 - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - - Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - - Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen (10) 6 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten (10) 6 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (22) (9) Aandeelhouders van de Onderneming (22) (9) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (22) (6) Aandeelhouders van de Onderneming (22) (6) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan - (3) Aandeelhouders van de Onderneming - (3) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2023/september 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

9M 2024

9M 2023



Winst (verlies) van de periode (29) (96) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (29) (49) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - (47) Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (7) - Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (6) 2 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit (1) (2) Kasstroomafdekkingen: - 2 Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (1) 2 Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: (1) (1) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde (1) (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - - Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen (8) 1 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten (7) 2 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten (1) (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (37) (95) Aandeelhouders van de Onderneming (37) (97) Minderheidsbelangen - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (36) (47) Aandeelhouders van de Onderneming (36) (47) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) (48) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (50) Minderheidsbelangen - 2

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/09/2024



31/12/2023



Vaste activa 597 576 Goodwill 211 215 Immateriële activa 28 24 Materiële vaste activa 125 115 ‘Recht-op-gebruik’-activa 48 39 Investeringen in geassocieerde deelnemingen 1 1 Overige financiële activa 3 4 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 30 29 Handelsvorderingen 3 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 69 69 Overige activa 3 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 77 74 Vlottende activa 788 792 Voorraden 345 289 Handelsvorderingen 156 175 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 85 83 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 45 51 Overige belastingsvorderingen 21 20 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 17 31 Overige vorderingen 41 48 Overige vlottende activa 17 13 Derivaten 1 2 Geldmiddelen en kasequivalenten 57 77 Vaste activa aangehouden voor verkoop 2 2 TOTAAL ACTIVA 1.385 1.368





30/09/2024



31/12/2023



Eigen vermogen 359 396 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 358 395 Maatschappelijk kapitaal 187 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 915 945 Overige reserves (1) - Valutakoersverschillen (29) (22) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (925) (926) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 1 Langlopende verplichtingen 654 584 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 465 486 Overige personeelsbeloningen 6 5 Rentedragende verplichtingen 161 69 Voorzieningen 5 7 Uitgestelde belastingverplichtingen 8 9 Handelsschulden 1 3 Overige langlopende verplichtingen 8 4 Kortlopende verplichtingen 372 388 Rentedragende verplichtingen 14 14 Voorzieningen 17 13 Handelsschulden 115 132 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 98 97 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 23 23 Overige belastingverplichtingen 15 24 Overige te betalen posten 10 9 Personeelsbeloningen 77 73 Overige kortlopende verplichtingen 2 1 Derivaten 1 - TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.385 1.368



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q3 2024



Q3 2023 9M 2024



9M 2023

Winst (verlies) over de periode (13) (15) (29) (95) Winstbelastingen 7 6 7 18 Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Nettofinancieringskosten 7 7 19 19 Bedrijfsresultaat 1 (2) (3) (59) Afschrijvingen 7 6 20 19 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 5 12 14 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en materiële vaste activa - - - - Bijzondere waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa - - - 7 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten (1) 1 (1) 1 Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve - - (1) 2 Overheids- en andere subsidies (1) (2) (3) (4) Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten - 3 1 47 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 4 4 19 20 Opbouw van personeelsverplichtingen 15 16 41 46 Afwaarderingen/terugname op voorraden 2 2 7 10 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen - 1 - - Opbouw/terugname van voorzieningen 3 1 5 2 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 34 35 97 105 Wijziging in de voorraden (6) 14 (64) (20) Wijziging in de handelsvorderingen 6 3 16 (2) Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - 6 (3) 2 Wijziging in de werkkapitaalactiva 1 23 (51) (20) Wijziging in de handelsschulden (11) (11) (16) (36) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 2 (5) 2 6 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (9) (15) (14) (29) Wijziging in het werkkapitaal (8) 7 (65) (50)





Q3 2024



Q3 2023 9M 2024

9M 2023

Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (25) (25) (87) (98) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (2) (8) (6) (20) Veranderingen in de leaseportfolio 6 1 15 11 Veranderingen in ander werkkapitaal (2) (2) (2) (23) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten 2 - 2 - Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 6 9 (46) (74) Betaalde belastingen 1 1 (2) 1 Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 7 10 (48) (73) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten (1) (2) (1) (13) Investeringsuitgaven (13) (7) (34) (22) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa - 1 1 2 Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen - - - (5) Overname van geassocieerde deelnemingen - - (1) (1) Ontvangen rente 3 4 9 11 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (10) (2) (24) (11) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - 1 - (4) Betaalde rente (4) (4) (12) (9) Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen - - - (9) Ontvangsten uit leningen 4 9 84 40 Terugbetalingen van leningen - - - - Betaling van leaseschulden (5) (5) (15) (17) Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten - - (1) (4) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald (1) - (2) (1) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten (6) - 53 - waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (9) 7 (19) (85) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 68 44 77 138 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (9) 7 (19) (85) Impact van valutakoersverschillen (2) 3 (1) 1 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 57 53 57 53

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2023 187 210 1.042 - (1) (2) (908) (9) 520 41 561 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (97) - - - - - (97) 1 (96) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 2 - (1) 1 1 1 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (97) - - 2 - (1) (96) 2 (95) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - (9) (9) Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - 11 - - - (11) - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap - - - - - - - - - (32) (32) Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - 11 - - - (11) - - (41) (41) Balans op 30 september 2023 187 210 956 - (1) - (919) (10) 423 1 425 Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (29) - - - - - (29) - (29) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) - - (7) (8) - (8) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (29) - (1) - - (7) (37) - (37) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 30 september 2024 187 210 915 - (2) 1 (925) (29) 358 2 359

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q3 2024





Q3 2023

9M 2024





9M 2023

Aangepaste EBITDA 15 17 39 44 Werkkapitaal - netto (8) 17 (56) (26) CAPEX (13) (7) (34) (21) Voorzieningen & andere 14 7 21 (9) Belastingen 1 1 (2) 2 Aangepaste Vrije Kasstromen 9 35 (31) (10) Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (11) (12) (33) (32) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten (3) (17) (17) (39) Vrije Kasstromen (6) 5 (81) (81) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (5) (5) (15) (15) Ontvangsten uit leningen 4 9 84 40 Terugbetalingen van leningen - - - - Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Ontvangen rente 3 4 9 11 Betaalde rente (4) (4) (12) (9) Overige financiële stromen (1) (1) (3) (5) (3) 4 62 24 Kasstromen uit voortgezette activiteiten (9) 9 (18) (57) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten (1) (2) (1) (13) Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - 1 - (4) Nettokasstromen van/(gebruikt in) financieringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Kasstromen uit beëindigde activiteiten - (1) - (27) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (9) 7 (19) (85)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q3 2024





Q3 2023

9M 2024





9M 2023

Segment Aangepaste EBIT 8 9 18 21 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (4) (3) (11) (11) Aangepaste EBIT 4 6 7 10 Reorganisatiekosten (1) (2) (2) (7) Aanpassingen (2) (3) (8) (18) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten 1 1 (2) (15)

Bijlages