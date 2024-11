NUMERYX ET SCIADO PARTENAIRES S’UNISSENT POUR REVOLUTIONNER LA FORMATION EN CYBERSECURITE

Numeryx, groupe spécialisé dans la cybersécurité et les services technologiques, et sa filiale Numeryx Université sont fiers d’annoncer un partenariat stratégique avec Sciado Partenaires, leader dans la formation immersive via des Serious Games. Ce partenariat inédit s’inscrit dans une volonté commune d'offrir des formations en cybersécurité à la fois innovantes, engageantes et adaptées aux besoins des écoles et entreprises.

Une offre de formation enrichie et immersive

Depuis sa création, Numeryx Université s’est distinguée par ses formations spécialisées dans les métiers de l’IT et particulièrement en cybersécurité. Grâce à ce partenariat, elle innove en intégrant les Serious Games développés par Sciado Partenaires à ses cursus. Cette méthode immersive, basée sur la plateforme « Dynamic eXperience System », permet aux apprenants de se plonger dans des environnements virtuels où ils sont confrontés à des défis de cybersécurité réels, simulant ainsi les prises de décision stratégiques et le développement des compétences techniques et comportementales.

Laurent Thomas, DGA de Numeryx, se réjouit : « L’apport de Sciado Partenaires dans ce partenariat est essentiel pour transformer nos méthodes de formation. Leur capacité à créer des environnements immersifs et interactifs nous permet d’aller plus loin dans la montée en compétences de nos clients et de rendre l’apprentissage de la cybersécurité plus percutant et efficace. »

Un partenariat gagnant-gagnant

Depuis 2015, SCIADO Partenaires révolutionne l'apprentissage par la simulation et la montée en compétences par la pratique. Reconnu pour son approche ludique et pratique de la formation, Sciado bénéficiera de l’expertise terrain de Numeryx pour répondre à une demande croissante en matière de compétences cybersécurité. Ce partenariat permet à Sciado d’enrichir son catalogue en s’appuyant sur un expert cyber et de proposer à des formations hautement spécialisées et concrètes.

Romain Blourde, co-fondateur de Sciado Partenaires, commente : « Numeryx dispose d’une expertise technique et terrain qui nous permet de répondre à de nouveaux besoins en matière de formation comme sur le sujet de la Cybersécurité. Associer leur savoir-faire pragmatique nos solutions pédagogiques est une garantie de succès pouroffrir aux étudiants et aux collaborateurs de vraies expériences de formation, permettant de développer à la fois les hard et les soft skills.

Une réponse aux enjeux stratégiques des entreprises

À l’heure où la cybersécurité est une priorité stratégique pour toutes les organisations, cette collaboration offre une réponse concrète aux entreprises et aux écoles cherchant à former leurs collaborateurs et étudiants aux menaces cyber. En alliant la force pédagogique des Serious Games et l’expertise technique de Numeryx, les entreprises auront accès à une offre sur mesure, mêlant présentiel et digital, pour une montée en compétences rapide et durable.

Ce partenariat entre Numeryx et Sciado Partenaires démontre une fois de plus la capacité des deux acteurs à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions innovantes adaptées aux nouveaux défis de la cybersécurité.