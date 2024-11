Goodfood acquiert une participation majoritaire dans Genuine Tea, une compagnie importante de thé artisanal de troisième vague

MONTRÉAL et TORONTO, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), une entreprise phare en matière de solutions de repas en ligne a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 81 % de Genuine Tea Inc. (« Genuine Tea »), une société canadienne de premier plan dans le domaine du thé artisanal.

Les actionnaires fondateurs de Genuine Tea continueront à diriger l’entreprise et à détenir les actions restantes de la société, Marché Goodfood ayant le droit d’acquérir leurs actions dans le futur. L’acquisition est financée principalement avec les réserves de liquidités de Marché Goodfood et comprend des modalités de paiement futures aux actionnaires de Genuine Tea, basées sur la performance.

Marché Goodfood célèbre son 10e anniversaire et a développé l’expertise et l’infrastructure en matière de produits alimentaires et de boissons destinés à la consommation directe, qui serviront de plateforme solide à Genuine Tea pour accélérer sa croissance et étendre sa portée.

« D’une entreprise de marché fermier, Genuine Tea est devenue une marque nationale de plusieurs millions de dollars. Nous ne pourrions être plus heureux de faire partie de la famille Marché Goodfood ce qui permettra de propulser Genuine Tea au niveau supérieur », a déclaré Sarah Wilcox, cofondatrice et PDG de Genuine Tea. Genuine Tea a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 3,5 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier et l’acquisition sera relutive à la marge de BAIIA ajusté de Marché Goodfood.

Cette acquisition marque le début du prochain chapitre de Marché Goodfood, axé sur la constitution d’un portefeuille de marques innovantes de produits alimentaires et de boissons destinées à la consommation directe. Ayant contribué à la création de prêts-à-cuisiner pour des millions de Canadiens, Marché Goodfood s’appuie désormais sur son infrastructure, sa technologie et son expertise culinaire liées à la consommation directe pour permettre à certains fondateurs de bénéficier d’une offre unique pour développer et faire évoluer leurs entreprises. Dans le cadre de cette acquisition, les variétés de thé haut de gamme de Genuine Tea seront également offertes via les abonnements aux prêts-à-cuisiner de Marché Goodfood, apportant ainsi davantage de commodité et de qualité aux consommateurs canadiens.

« En développant Marché Goodfood au cours de la dernière décennie, nous avons observé une lacune évidente dans le marché pour un créneau de marques de qualité dans le secteur des produits alimentaires et des boissons destinés à la consommation directe, » a déclaré Jonathan Ferrari, cofondateur et PDG de Marché Goodfood. « Les consommateurs canadiens veulent ces marques, mais l’infrastructure nécessaire pour les faire évoluer et répondre à la demande n’existait pas. L’acquisition de Genuine Tea est la première étape vers la création d’un portefeuille de marques passionnantes qui correspondent aux goûts et aux préférences des Canadiens. Nous avons hâte d’aider la prochaine génération d’entrepreneurs à faire progresser leurs entreprises et à atteindre de nouveaux niveaux de réussite », a ajouté M. Ferrari.

Avec sa stratégie « pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs », Marché Goodfood cible des fondateurs passionnés et motivés qui s’engagent à développer leur entreprise. Ces partenariats ne marquent pas la fin, mais le début d’un nouveau chapitre de croissance pour chaque marque.

Les marques acquises bénéficieront des vastes ressources de Marché Goodfood, notamment de son réseau de distribution rentable, de ses installations à température contrôlée, de ses relations établies avec les fournisseurs et de son expertise en matière d’innovation dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est une marque phare canadienne de solution de repas native du numérique, qui propose des repas frais et des produits complémentaires qui permettent aux clients du pays de savourer facilement de délicieux repas maison au quotidien. L’équipe Marché Goodfood construit la marque alimentaire du millénaire la plus appréciée au Canada, avec pour mission de créer des expériences qui suscitent la joie et aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Marché Goodfood ont accès à des produits uniques, frais et délicieux, ainsi qu’à des prix exclusifs, rendus possibles par son équipe culinaire de classe mondiale et ses infrastructures et technologies destinées à la consommation directe. Nous cherchons avec ardeur à faire le pont entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage alimentaire et les frais généraux coûteux liés à la vente au détail. Les bureaux administratifs de la société sont basés à Montréal, au Québec, avec des installations de production situées dans les provinces de Québec et d’Alberta.

À propos de Genuine Tea

Fondée en 2015, Genuine Tea est une marque de thé de premier plan basée à Toronto, Canada. Après avoir passé cinq ans à Taïwan et appris auprès de producteurs de thé à travers l'Asie, les fondateurs Sarah Wilcox et David O'Connor ont identifié une lacune dans la qualité, la fraîcheur et le commerce éthique des thés disponibles au Canada. Fier leader du mouvement Troisième Vague du Thé, Genuine Tea sélectionne des thés de haute qualité, tout en reconnaissant et en rémunérant équitablement les artisans du thé pour leur savoir-faire. Animée par une passion pour le thé et le bien-être, Genuine Tea repousse les limites de l'industrie du thé avec ses produits innovants, meilleurs pour la santé, qui résonnent avec le consommateur moderne.