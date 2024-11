EAACI veranstaltet am 21. November ersten Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie auf der FAAM-EUROBAT 2024

ATHEN, Griechenland, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) freut sich außerordentlich, den ersten Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie am 21. November 2024 anzukündigen. Diese bahnbrechende Initiative, die am Eröffnungstag der FAAM-EUROBAT 2024 in Athen, Griechenland, stattfinden wird, zielt darauf ab, das Bewusstsein für Anaphylaxie, eine schwere, potenziell lebensbedrohliche allergische Reaktion, zu schärfen und wesentliche Schritte zur Vorbeugung und Bewältigung zu fördern.

Von Anaphylaxie sind etwa 1–2 % der Weltbevölkerung betroffen, wobei die Zahl der Vorfälle weltweit zunimmt. Diese schwere allergische Reaktion erfordert ein sofortiges medizinisches Eingreifen und ist häufig auf die Einwirkung von Allergenen wie bestimmten Lebensmitteln, Insektenstichen, Medikamenten oder Latex zurückzuführen. Trotz der Risiken ist das Bewusstsein für Symptome, Ursachen und Notfallmaßnahmen in Bezug auf Anaphylaxie nach wie vor gering. Der Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie befasst sich mit diesen Wissenslücken und fördert das globale Verständnis für dieses kritische Gesundheitsproblem.

Mit verschiedenen Aufklärungsmaßnahmen unterstreicht der Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie darüber hinaus die Bedeutung von sofortigen Notfall- und Präventivmaßnahmen. Die EAACI lädt Mediziner, Allergiegesellschaften und Interessenvertreter weltweit ein, sich zu beteiligen und die Botschaft in ihren Gemeinschaften zu verbreiten.

In Verbindung mit diesem Tag wird die EAACI auch „A Practical Guide for Patients“ (Ein praktischer Leitfaden für Patienten) herausgeben, ein umfassendes Hilfsmittel, das entwickelt wurde, um Patienten und Pflegepersonal beim Verständnis, der Bewältigung und der Vorbeugung anaphylaktischer Reaktionen zu unterstützen. Dieser Leitfaden bietet praktische Einblicke in die Erkennung von Auslösern, die richtige Verwendung von Adrenalin-Autoinjektoren und die Erstellung individueller Aktionspläne für das Risikomanagement im Alltag.

„Wir freuen uns sehr, den Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie im Rahmen der FAAM-EUROBAT 2024 zu veranstalten“, so Dr. Maria Torres, Präsidentin der EAACI. „Mit dieser Initiative hoffen wir, Einzelpersonen, Familien und Gesundheitsdienstleistern das Wissen und die Mittel an die Hand zu geben, um Anaphylaxie zu verhindern und darauf zu reagieren. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Verringerung der Auswirkungen dieser ernsten Erkrankung“.

Die FAAM-EUROBAT 2024, die renommierte Tagung der EAACI zu Lebensmittelallergien und Anaphylaxie, findet vom 21. bis 23. November statt und wird von weltweit führenden Vertretern der Allergieforschung und -behandlung besucht. Der Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie wird im Rahmen der Konferenz eine wichtige Rolle spielen, um das Engagement der EAACI für die Sicherheit der Patienten und die Sensibilisierung für Allergien hervorzuheben.

Weitere Informationen zum Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie oder den „Praktischen Leitfaden für Patienten“ finden Sie auf der Website zum Welttag zur Aufklärung über Anaphylaxie der EAACI.

