Bitget Wallet et Foresight Ventures lancent un programme d’assistance valorisé à hauteur de 20 millions de dollars pour les mini-applications Telegram

VICTORIA, Seychelles, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, portefeuille Web3 non dépositaire de premier ordre, lance le programme d’assistance aux mini-applications Telegram en partenariat avec Bitget et Foresight Ventures. Ce programme a pour objectif d’accompagner le développement de projets innovants axés sur l’optimisation de l’écosystème réunissant les mini-applications Telegram, soit de nouvelles opportunités de développement et de projets dans un espace numérique en plein boom. Il représente une enveloppe de 20 millions de dollars et vise à consolider la croissance de la plateforme Telegram tout en apportant un précieux soutien aux développeurs.

Le programme d’assistance aux mini-applications Telegram se traduit en avantages clés pour tout projet visant un impact majeur sur cet écosystème. À l’appui d’une enveloppe dédiée de 20 millions de dollars, cette initiative accompagne le développement de mini-applications et d’outils innovants, en fournissant à la fois des ressources financières et un support opérationnel. Bitget Wallet se chargera de l’assistance technique, plus particulièrement ciblée sur les questions d’accès et d’accompagnement grâce à son kit de développement OmniConnect, et assurera un support opérationnel et marketing visant notamment l’accès à sa vaste base d’utilisateurs de portefeuilles Telegram pour favoriser la création de réseaux. Les projets retenus bénéficieront d’opportunités de partenariat stratégique avec des projets de mini-applications Telegram de première importance et du soutien financier de Foresight Ventures, et pourront prétendre à un référencement sur Bitget. Cette solide approche permet aux développeurs de concrétiser leurs idées et de contribuer à l’économie numérique en plein essor au sein de l’écosystème Telegram.

Le programme s’articule autour de trois domaines clés. Le premier concerne l’intégration d’utilisateurs et d’outils éducatifs permettant de simplifier l’accueil des nouveaux utilisateurs au moyen d’une interface utilisateur/expérience intuitive et de ressources pédagogiques. Le deuxième est centré sur l’infrastructure financière et de sécurité, en appui du développement d’échanges décentralisés (ou « DEX » pour decentralized exchange), de la négociation de jetons non fongibles (ou « JNF ») et des fonctionnalités de gestion sécurisée des actifs pour renforcer la pertinence de Telegram dans le domaine des cryptomonnaies. Le troisième se rapporte au développement de l’écosystème des mini-applications et privilégie le développement d’applications de jeux, de nature sociale, de divertissement et d’autres applications interactives. Le programme fait la part belle aux projets visant à influencer l’adoption des utilisateurs, l’utilisation active et la sécurisation des actifs et contribue ainsi à la croissance de l’écosystème Telegram tout en jouant en faveur de l’engagement à long terme des utilisateurs.

Bitget Wallet compte un portefeuille de plus de 40 millions d’utilisateurs et devient désormais le portefeuille Web3 multi-chaînes le plus téléchargé. Pionnier de l’intégration de TON et de l’écosystème Telegram, il a participé à plus de 40 projets de mini-applications. Son investissement dans Tomarket, une mini-application Telegram sur TON ayant attiré plus de 40 millions d’utilisateurs en trois mois constitue l’un de ses plus grands succès, et démontre la profonde nature d’incubateur de Bitget Wallet. Par le biais d’une série de récentes initiatives, notamment Bitget Wallet Lite, un portefeuille multi-chaînes pour Telegram rapidement devenu le plus important de sa catégorie en rassemblant plus de 8 millions d’utilisateurs en deux semaines, Bitget Wallet offre aux utilisateurs un moyen sécurisé d’acheter, gérer et transférer des crypto-actifs au sein de Telegram. Son kit de développement OmniConnect permet en outre aux mini-applications Telegram de se connecter facilement à Bitget Wallet pour la validation des transactions, l’interaction avec les applications décentralisées, ou DApps, et les transactions multi-chaînes, et s’appuie sur près d’un milliard d’utilisateurs Telegram pour prendre la forme d’une robuste plateforme dédiée au développement des innovations numériques.

Des informations complémentaires au sujet du programme d’assistance aux mini-applications Telegram seront prochainement disponibles. Alvin Kan, Directeur de l’exploitation de Bitget Wallet, a annoncé le lancement de ce programme lors de la conférence WalletCon organisée durant l’événement Devcon 7 qui s’est tenu en Asie du Sud-Est. « Cette enveloppe reflète notre vision consistant à stimuler la croissance de l’écosystème Telegram et à permettre aux développeurs de concevoir des solutions de nouvelle génération qui jouent en faveur de la participation active des utilisateurs. Nous sommes convaincus que Telegram est la plateforme idéale pour permettre aux développeurs d’attirer de nouveaux utilisateurs et de proposer des applications décisives, et nous avons hâte de pouvoir constater la prochaine vague d’innovations issue de notre partenariat avec la matérialisation de projets de premier plan dans cet écosystème. »

Pour postuler au programme d’assistance aux mini-applications Telegram, veuillez consulter la page : https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

