Bitget Wallet lança programa de apoio de US$ 20 milhões para miniaplicativos do Telegram com a Foresight Ventures

VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, carteira Web3 líder sem custódia, lançou o programa de apoio a miniaplicativos do Telegram em colaboração com a Bitget e a Foresight Ventures. Este programa visa apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores que aprimorem o ecossistema de miniaplicativos do Telegram, criando oportunidades para desenvolvedores e projetos dentro do próspero espaço digital. Esta iniciativa vem com um fundo de US$ 20 milhões e visa promover o crescimento da plataforma Telegram, oferecendo apoio valioso aos desenvolvedores.

O Programa de apoio a miniaplicativos do Telegram oferece importantes benefícios para projetos que visam causar um impacto significativo no ecossistema de miniaplicativos do Telegram. Com um fundo dedicado de US$ 20 milhões, a iniciativa apoia o desenvolvimento de miniaplicativos e ferramentas inovadores, fornecendo recursos financeiros e suporte operacional. A Bitget Wallet fornecerá acesso técnico, incluindo acesso e orientação ao seu kit de desenvolvedor OmniConnect, bem como suporte operacional e de marketing, incluindo acesso à sua vasta base de usuários da carteira Telegram para construção de comunidades. Os projetos selecionados ganharão oportunidades de parcerias estratégicas com os principais projetos de miniaplicativos do Telegram, possíveis listagens na Bitget e apoio de investimento da Foresight Ventures. Essa abordagem abrangente capacita os desenvolvedores a dar vida às suas ideias e contribuir para a crescente economia digital dentro do ecossistema do Telegram.

O programa se concentrará em três áreas principais: integração de usuários e ferramentas educacionais, que simplificam a entrada de novos usuários por meio de UI/UX intuitiva e recursos educacionais; infraestrutura financeira e de segurança, apoiando o desenvolvimento de bolsas descentralizadas (DEX), negociação NFT e recursos seguros de gerenciamento de ativos para aprimorar a utilidade criptográfica do Telegram; e expansão do ecossistema de miniaplicativos, promovendo o desenvolvimento de jogos, redes sociais, entretenimento e outros aplicativos interativos. Projetos que impulsionam a adoção do usuário, o uso ativo e o armazenamento seguro de ativos são incentivados, ajudando o Telegram a aumentar seu ecossistema e promovendo o envolvimento do usuário a longo prazo.

A Bitget Wallet acumulou uma base de usuários de mais de 40 milhões e agora se tornou a carteira Web3 multi-chain mais baixada. Foi pioneira na integração do ecossistema TON e Telegram, em parceria com mais de 40 projetos de miniaplicativos. Um sucesso de destaque é o investimento no Tomarket, um miniaplicativo do Telegram na TON, que ganhou mais de 40 milhões de usuários em três meses, destacando os fortes recursos de incubação da Bitget Wallet. Com iniciativas recentes, como a Bitget Wallet Lite — uma carteira multi-chain do Telegram que rapidamente se tornou a maior de seu tipo. Com mais de 8 milhões de usuários em duas semanas, a Bitget Wallet oferece aos usuários uma maneira segura de comprar, gerenciar e transferir criptomoedas no Telegram. Além disso, seu kit de desenvolvedor OmniConnect permite que os miniapps do Telegram se conectem perfeitamente à Bitget Wallet para assinatura de transações, interação DApp e transações multi-chain, aproveitando os quase um bilhão de usuários do Telegram como uma plataforma robusta para escalar inovações digitais.

Mais detalhes sobre o programa de apoio ao miniapp do Telegram serão revelados em breve. Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, anunciou esse programa na WalletCon durante a Devcon 7 no sudeste asiático. "Essa doação reflete nossa visão de acelerar o crescimento do ecossistema do Telegram e capacitar os desenvolvedores a criar soluções de última geração que impulsionem a participação ativa do usuário. Acreditamos que o Telegram oferece a plataforma ideal aos desenvolvedores alcançarem novos usuários e criarem aplicativos impactantes, e estamos entusiasmados em ver a próxima onda de inovação emergir de nossa parceria com projetos proeminentes nesse ecossistema."

Para se inscrever no programa de apoio ao miniapp do Telegram, acesse: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

