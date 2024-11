Communiqué de presse

Ecully, le 14 novembre 2024 – 18h

Spineway : une semaine au service de l'Excellence Médicale avec plus de 20 chirurgiens formés

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a organisé une semaine de formation dédiée à l’éducation médicale du 4 au 8 novembre 2024. À travers des sessions pratiques en bloc opératoire et sur pièces anatomiques en laboratoire, ce programme intensif a permis de former plus d’une vingtaine de chirurgiens internationaux à l’utilisation des prothèses cervicales et lombaires ESP du Groupe. Ces évènements ont également permis de soutenir les distributeurs du Groupe dans la formation continue et l'accompagnement de leurs utilisateurs.



La semaine a débuté avec la formation d’un chirurgien costaricien au bloc opératoire avec le Pr Lazennec (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP Paris) sur la prothèse cervicale (CP-ESP) et la prothèse lombaire (LP-ESP).

S’en est suivie une session de formation avec deux chirurgiens indonésiens par le Pr Rousseau (Hôpital Bichat-Beaujon – AP-HP Paris) qui a dirigé une formation centrée sur la prothèse lombaire LP-ESP. À la fin de la journée, des praticiens mexicains et costariciens ont eu l’occasion d’échanger avec le Dr Thierry Marnay sur son expérience des prothèses de disques lors d’ une table ronde à Nîmes.

Les praticiens mexicains ont poursuivi leur formation en participant à plusieurs interventions avec la prothèse de disque lombaire LP-ESP. Ces formations ont été réalisées par le Dr Guillaume Gras-Combe (CHU de Nîmes-Pôle Neurosciences) et par le Dr Jean-Patrick Rakover (Clinique du Pré, Le Mans).

La semaine s’est terminée par une session de formation sur pièces anatomiques à l'IRCAD Strasbourg de l’ensemble des praticiens formés au bloc opératoire durant la semaine. Ils ont étérejoints par cinq chirurgiens espagnols et trois chirurgiens portugais. Animée par les experts Pr Rousseau, Dr Gras-Combe Dr Javier Giner (Instituto Clavel, Madrid) et Dr Eduardo Espinosa (Neurocirugía Barcelona), cette formation comprenant des sessions théoriques et pratiques, a abordé les caractéristiques, les indications et les approches chirurgicales pour la mise en place des prothèses discales ESP.

Lors cette dernière formation, les équipes de Spineway étaient présentes pour assurer un accompagnement optimal, notamment Mme Yiyi Li (MEA & Asia-Pacific Sales Manager), M. Lorenzo Tamas (Latin American Sales Manager), Mme Inès Khaoua (Europe Sales Manager), Mme Mélody Ourdouillié (Medical Education Events Manager) et M. Loïc Aden (ESP Product Manager).

Ces sessions d’échanges entre chirurgiens illustrent l’engagement de Spineway à accompagner les professionnels de santé dans leur formation, afin d’assurer une maîtrise des technologies avancées dans le domaine des implants rachidiens et de soutenir le développement de son réseau à l'international. Spineway confirme ainsi son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe, en Amérique Latine et en Asie.

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

