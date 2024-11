Tilray Medical bringt erste in Deutschland angebaute kommerzielle medizinische Cannabisprodukte unter neu erweiterter Anbaulizenz auf den Markt

NEUMÜNSTER, Deutschland, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. („Tilray Brands“) (NASDAQ: TLRY und TSX: TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen, hat heute die Markteinführung seiner ersten kommerziellen, in Deutschland angebauten medizinischen Cannabisblüten aus seiner Anlage bei der Aphria RX GmbH („Aphria RX“) bekanntgegeben. Diese Markteinführung markiert die ersten medizinischen Cannabisprodukte, die von Aphria RX in Deutschland im Rahmen der neu erteilten Lizenz für den medizinischen Cannabisanbau gemäß MedCanG angebaut werden.

Am 15. Juli 2024 erhielt Tilray Medical als erstes Unternehmen eine neue Lizenz für den Cannabisanbau nach dem MedCanG. Diese Lizenz erlaubt es Aphria RX, eine breite Palette von kommerziell verfügbarem medizinischem Cannabis in Deutschland anzubauen und herzustellen. Die Sorten, die in dieser Indoor-Anlage angebaut werden, wurden sorgfältig aus den leistungsstärksten Sorten ausgewählt, die bei Patienten in ganz Kanada beliebt sind.

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International bei Tilray, dazu: „Wir freuen uns, unsere in Deutschland angebauten Premium-Cannabisprodukte auf den Markt zu bringen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Patienten in Deutschland medizinische Cannabisprodukte von höchster Qualität zu liefern. Dies dient nicht nur dazu, die Führungsrolle von Tilrays im Bereich des Anbaus, der Produktion und des Vertriebs von medizinischem Cannabis in Deutschland auszubauen, sondern beweist auch unser Engagement, eines der verantwortungsvollsten, vertrauenswürdigsten und marktführenden Cannabisunternehmen der Welt zu sein, mit einem Portfolio innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen. Wir bekräftigen unsere Wertschätzung für das Vertrauen, das die deutsche Regierung in Tilray gesetzt hat, und wir sind stolz auf unser Team von Aphria RX und seine bahnbrechende Arbeit im Anbau von medizinischen Cannabis und in der Patientenversorgung.“

Über Tilray Medical

Tilray Medical widmet sich der Aufgabe, Leben zu verändern und die Würde von Patienten in Not durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray entwickelte sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.com und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die von den „Safe Harbor“-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „Prognose“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, die sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: Erwartungen in Bezug auf die Leistung und die Größe des Unternehmens, einschließlich Tilray Medical, und die Fähigkeit des Unternehmens, sein Angebot für Patienten weltweit zu erweitern, einschließlich über Tilray Medical. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Andere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com

Anleger: investors@tilray.com