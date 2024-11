eGain presenteert innovaties en best practices op het gebied van AI-kennis tijdens de Stuttgart KM Days 2024

SUNNYVALE, Californië, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, kondigde aan dat het een Gold Sponsor is voor de 20e Knowledge Management Days-conferentie van 19 en 20 november 2024 in Stuttgart, Duitsland.

Bedrijven zijn op zoek naar deskundig advies over hoe ze hun activiteiten veilig en snel kunnen transformeren met AI. Volgens Gartner zal 100% van de AI-gestuurde projecten voor virtuele klantenservice en virtuele assistentie zonder integratie van moderne kennisbeheersystemen tegen 2025 niet voldoen aan de doelstellingen voor klantbeleving en verlaging van de operationele kosten. eGain presenteert tijdens dit evenement zijn bekroonde, complete AI Knowledge Hub-oplossing. Ook bespreekt eGain, in lijn met het motto van het evenement 'Voor professionals, door professionals', geleerde lessen en best practices om succesvol te zijn voor bedrijven die met generatieve AI en kennismodernisering aan de slag gaan.

Sessies

Betere klantenservice met kennismanagement en generatieve AI

(presentatie in het Duits) Datum en tijd: 19 november, 16.40 uur Spreker: Uwe Schiefelbein, Strategic Client Director, eGain

(presentatie in het Duits) De kunst van wat mogelijk is: Transformeer uw activiteiten met op kennis gebaseerde generatieve AI

(demonstratie in het Engels) Datum en tijd: 20 november, 15.10 uur Sprekers Anthony Gray, VP EMEA, eGain Vernon Lees, Solutions Consultant, eGain

(demonstratie in het Engels)

Hoogtepunten van de stand

Locatie: GATE22 – Hybrid Studio

Exclusieve aanbiedingen Een gratis kopie van Knowledge Management for Dummies van John Wiley, 2e speciale editie, bijgewerkt met de best practices voor generatieve AI (Duitse versie) Innovation in 30 Days, een risicoloze AI-kennispilot



Over eGain

De eGain AI Knowledge Hub helpt de ervaring te verbeteren en de kosten te verlagen met betrouwbare, begrijpelijke antwoorden. Ga naar www.egain.com voor meer info.

