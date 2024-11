Chinese (Traditional) French Chinese (Simplified) German Hebrew Malay Portuguese Spanish Japanese Korean

クラウデラ (Cloudera)、データ実務者の効率化を支援する新しいAIアシスタントを発表

クラウデラ・コパイロット・フォー・クラウデラAI (Cloudera Copilot for Cloudera AI) は、データサイエンティスト、エンジニア、開発者の生産性を加速させ、コラボレーションを強化し、継続的な学習をサポートし、プロジェクトの成果を向上させる